Funcionarios de EE.UU. están divididos sobre la nueva información que sugiere que los militares rusos discutieron escenarios para el uso de armas nucleares

¿Qué es un arma nuclear táctica? Escucha lo que dice una experta 2:48

Washington (CNN) -- Funcionarios militares rusos han discutido cómo y bajo qué condiciones Rusia usaría un arma nuclear táctica en el campo de batalla en Ucrania, según una evaluación de la inteligencia estadounidense descrita a CNN por múltiples fuentes que la han leído.



La evaluación, redactada por el Consejo Nacional de Inteligencia (NIC), no es un producto de alta confianza y no es inteligencia bruta sino un análisis, dijeron a CNN múltiples personas que la han leído. Por ello, algunos funcionarios creen que las conversaciones reflejadas en el documento pueden haber sido sacadas de contexto y no indican necesariamente que Rusia se esté preparando para utilizar un arma nuclear.

EE.UU. todavía no ha visto ninguna señal de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, haya decidido dar el paso drástico de usar una, dijeron los funcionarios, y no cree que Putin haya estado involucrado en las discusiones descritas en el producto del NIC.

Pero otras personas de la administración que han visto el documento han reaccionado con preocupación, porque proporciona una rara ventana a las conversaciones entre los generales rusos de alto nivel y revela su creciente frustración por las pérdidas de Rusia en el campo de batalla en Ucrania. Algunos funcionarios temen que esa frustración se convierta en desesperación. También hay dudas sobre si la autoproclamada anexión del este de Ucrania a principios de este año significa que Rusia está dispuesta a tomar medidas más extremas para proteger ese territorio.

Estados Unidos también ha estado observando las acciones de Rusia en torno a la ciudad de Jersón, al sur de Ucrania, territorio que las fuerzas ucranianas están tratando de recuperar de las fuerzas rusas en una contraofensiva. En las últimas semanas, funcionarios rusos han ordenado la evacuación de la ciudad, y a Estados Unidos le preocupa que si Ucrania expulsa a los rusos en una humillante derrota, podría ser el tipo de desencadenante que llevaría a Putin a recurrir a las armas nucleares tácticas. Es uno de los escenarios previstos por la evaluación de los servicios de inteligencia, aunque los funcionarios hicieron hincapié en que Jersón no es el único objetivo del producto.

El diario The New York Times reportó por primera vez sobre la evaluación de inteligencia. Pero no se ha informado previamente de las divisiones internas sobre la calidad de la inteligencia y la forma de interpretarla.

publicidad

Las armas nucleares tácticas se describen a veces como "pequeñas armas nucleares", porque suelen ser ojivas nucleares más pequeñas destinadas a ser utilizadas en un ataque limitado en un campo de batalla. Tienen rendimientos explosivos de 10 a 100 kilotones de dinamita, mientras que las armas nucleares "estratégicas" tienen rendimientos explosivos de 500 a 800 kilotones y están diseñadas para destruir ciudades enteras. Pero las armas nucleares tácticas pueden seguir siendo inimaginablemente mortíferas: las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón en 1945 tenían el equivalente a unos 15 y 21 kilotones, respectivamente.

CNN informó anteriormente que los funcionarios estadounidenses creen que la probabilidad de que Putin utilice un arma nuclear táctica en Ucrania es quizás la más alta desde que Rusia invadió el país en febrero, pero todavía no es probable.

Cualquier uso de armas nucleares generaría indignación internacional y presionaría a Estados Unidos y a la OTAN a tomar represalias.

"No tengo ningún comentario sobre los detalles de esta información", dijo el funcionario del Consejo de Seguridad Nacional John Kirby en un comunicado. "Hemos sido claros desde el principio en que los comentarios de Rusia sobre el potencial uso de armas nucleares son profundamente preocupantes, y los tomamos en serio. Seguimos vigilando esto lo mejor que podemos, y no vemos indicios de que Rusia esté haciendo preparativos para tal uso".

El Ministerio de Defensa de Rusia escribió este miércoles en una declaración en su sitio web que su doctrina nuclear solo permitirá el uso de armas atómicas de forma defensiva y que las estrictas directrices "persiguen únicamente objetivos defensivos". Añadió que Rusia solo "recurriría hipotéticamente a las armas nucleares exclusivamente en respuesta a una agresión con uso de armas de destrucción masiva o a una agresión con uso de armas convencionales cuando la propia existencia del Estado esté en peligro".

La evaluación no es un producto de inteligencia en bruto y su fuente no es sólida, dijeron las fuentes a CNN. Pero la disputa interna sobre cómo interpretar la evaluación refleja la dificultad más amplia que ha tenido Estados Unidos para determinar con seguridad si Putin llegaría a utilizar un arma nuclear en Ucrania. Solo Putin puede saber lo que tiene en la cabeza, han subrayado los funcionarios.

La preocupación aumentó después de que Putin advirtiera en un discurso en septiembre que "en caso de amenaza a la integridad territorial de nuestro país y para defender a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda haremos uso de todos los sistemas de armamento disponibles. Esto no es un juego".

Y la semana pasada, funcionarios rusos empezaron a alegar que Ucrania se estaba preparando para utilizar una "bomba sucia", una afirmación que a Estados Unidos le preocupaba que fuera simplemente un pretexto para que Rusia utilizara una.

"La razón por la que esta afimación en particular nos preocupa es porque Rusia tiene un historial de proyección, es decir, de acusar a otros de hacer algo que ellos mismos han hecho o están pensando en hacer", dijo el secretario de Estado Antony Blinken en un evento de Bloomberg la semana pasada. Blinken señaló que EE.UU. había "comunicado directa y muy claramente a los rusos, al presidente Putin, las consecuencias" si utiliza un arma nuclear.