Análisis | Biden lanzó una dura advertencia a quienes niegan los resultados de las elecciones. Esto es lo que está alimentando el "camino al caos" de EE.UU.

¿Qué hace tan especiales estas elecciones intermedias en EE.UU.? 5:36

(CNN Business) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se presentó ante el país este miércoles, apenas unos días antes de las cruciales elecciones intermedias, en Union Station en Washington y emitió una terrible advertencia.

“Mientras estoy aquí hoy, hay candidatos que se postulan para todos los niveles de cargos en Estados Unidos —para gobernador, Congreso, para fiscal general, secretario de Estado— que no se comprometerán, no se comprometerán a aceptar los resultados de las elecciones en las que están compitiendo”, dijo Biden. “Este es el camino hacia el caos en Estados Unidos. No tiene precedentes. Es ilegal y antiestadounidense”.

Esta línea de su discurso —que fue televisado por los informativos por cable, pero despreciado por las cadenas de transmisión más vistas— no es una cuestión de opinión. No incluye ningún giro político. Es un hecho trágico y crudo.

Solo el 41% de los republicanos tiene confianza en que las elecciones estadounidenses reflejan la voluntad del pueblo, según una encuesta de CNN realizada por SSRS y publicada este miércoles. Un asombroso 66% de los republicanos sigue diciendo que no cree que Biden haya sido el legítimo ganador de las elecciones de 2020.

Esta es la importancia de Georgia en las elecciones intermedias de EE.UU. 2:34

Es imposible entender por qué tantos estadounidenses ya no confían en las elecciones estadounidenses sin comprender el universo de información en el que residen. Los presentadores de televisión de mala fe, las personalidades de la radio, los podcasters y los sitios web que ahora dominan indiscutiblemente el panorama de los medios de comunicación de derecha han envenenado la información con mentiras y teorías de conspiración sobre el proceso electoral.

publicidad

Tomemos como ejemplo a Tucker Carlson. Después del discurso de Biden, el presentador del programa de entrevistas de derecha no solo autorizó a su enorme audiencia a cuestionar los resultados de las elecciones, sino que los incitó a hacerlo.

“En una democracia en funcionamiento, no solo se permite hacer preguntas sobre las elecciones, se le anima a hacerlo”, despotricó Carlson cuando el cartel en pantalla alertó a los espectadores sobre el hecho de que estaba reaccionando “al discurso enojado del maniquí”.

“No existe tal cosa como la negación de elecciones en una sociedad libre. Se llama libertad de expresión. Puedes decirlo si lo piensas, punto”, dijo Carlson. “Y, sin embargo, nuestros medios, que existen para defender la libertad de expresión, están haciendo todo lo posible, día tras día, para cerrarla. ¿Cómo te atreves a hacer preguntas sobre las elecciones intermedias de la próxima semana? ¿Por qué te dicen eso? Es siniestro".

Es fácil descartar la retórica de Carlson como marginal. Decir que es un locutor radical de noticias por cable que no refleja el universo más grande de los medios de derecha en el que los republicanos en gran parte, a menudo exclusivamente, obtienen sus noticias.

Y es comprensible por qué algunas personas optan por ignorarlo. Es difícil aceptar el hecho de que tantos estadounidenses (vecinos, amigos, familiares) están siendo radicalizados por voces extremas que luchan por el control del Partido Republicano.

Pero hacerlo sería ignorar las fuerzas que permiten que el cáncer crezca en nuestra sociedad. Y para las organizaciones de noticias, ignorar la toxicidad que define el universo de los medios de derecha deja a los lectores y televidentes sin una imagen completa de lo que está sucediendo en el país.

“Mientras estoy aquí esta noche, la igualdad y la democracia están bajo ataque”, dijo Biden este miércoles por la noche. “No nos hacemos ningún favor al fingir lo contrario”.