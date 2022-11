Última hora y noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del 3 de noviembre

Incertidumbre en Jersón por una posible retirada de las fuerzas rusas

La situación en la ciudad ucraniana ocupada de Jersón no está clara tras las declaraciones de un alto funcionario designado por Rusia de que "lo más probable" es que las tropas rusas se retiren pronto.

Funcionarios ucranianos han confirmado un video en las redes sociales que muestra la retirada de la bandera rusa del principal edificio administrativo de la ciudad de Jersón.

Yurii Sobolevskyi, jefe adjunto del consejo regional de Jersón, dijo en Telegram que ya no había bandera rusa en la administración local.

"La foto fue tomada hoy. La misteriosa desaparición de ya sabes qué...", dijo.

Sin embargo, un reportero ruso en la ciudad dijo: "He conducido por Jersón. No sé por qué ha desaparecido la bandera rusa sobre el antiguo edificio del gobierno de la región de Jersón, pero no es un fenómeno sistémico".

El reportero dijo que la bandera rusa "cuelga sobre otros edificios administrativos e instituciones educativas", y publicó un video de varios lugares.

Un alto funcionario designado por Rusia en Jersón ha dado mensajes contradictorios sobre la situación en la ciudad, la única capital regional de Ucrania bajo control ruso.

Kirill Stremousov, jefe adjunto de la administración militar de la región de Jersón, designado por Rusia, declaró este jueves en la televisión rusa que "lo más probable" es que las fuerzas rusas abandonen la orilla occidental del río Dnipro, donde se encuentra la ciudad.

Pero no dio ningún plazo para dicha retirada y no hubo señales de movimientos sustanciales de las tropas rusas en la orilla occidental. En Telegram, Stremousov dijo: "La situación sigue siendo estable. Hasta ahora todo va bien en la ciudad. Las condiciones de vida en la ciudad son normales. Hasta ahora no ha cambiado nada en la línea del frente. "

Sin embargo, Stremousov volvió a instar a los civiles a que se vayan a la orilla oriental.

El ejército ucraniano dice que los combates han continuado en los alrededores de Beryslav, río arriba de la ciudad de Jersón.

"El ejército ruso sigue lanzando ataques con cohetes y artillería contra los asentamientos pacíficos del distrito de Beryslav. Durante el pasado día, los ocupantes dispararon 20 veces con MLRS "Grad" contra la recientemente liberada Tryfonivka", según el Mando Operativo Sur.

También dijo que las autoridades de ocupación habían "prohibido temporalmente la circulación de vehículos civiles a través del río Dnipro".

Las fuerzas ucranianas han intensificado esta semana los ataques contra centros de abastecimiento críticos para los rusos en la región de Jersón, con nuevos ataques contra Nova Kakhovka y los puentes de pontones que cruzan el río Dnipro, cerca de la ciudad de Jersón. Imágenes geolocalizadas por CNN el jueves mostraron barcos destrozados en la orilla cerca de la ciudad de Jersón.

Las fuerzas ucranianas también atacaron un edificio administrativo en la orilla oriental de Hola Prystan.

Stremousov confirmó el ataque y dijo que "nadie resultó herido durante el bombardeo, ya que fue durante la noche. Pero el edificio administrativo de Hola Prystan quedó completamente destruido".

Las fuerzas rusas están fortificando una zona en la orilla oriental, que se extiende entre 15 y 20 kilómetros río abajo desde Nova Kakhovka.

Las autoridades designadas por Rusia repitieron el jueves que "se está llevando a cabo la evacuación temporal de los civiles de todos los asentamientos en la zona de 15 kilómetros de la orilla oriental del Dnipro. Esta medida es necesaria para garantizar la seguridad de todos nuestros ciudadanos en relación con el aumento de la amenaza de ataques masivos con cohetes y artillería y de atentados terroristas planificados, lo que se confirma con el ataque de este jueves al edificio de la administración civil [en Hola Prystan].