Últimas noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del 5 de noviembre

Restricciones de energía vigentes en al menos 7 regiones de Ucrania

Las restricciones de energía estarán vigentes en al menos siete regiones de Ucrania el sábado, según la compañía estatal de energía Ukrenergo.

A partir de las 6 a.m. hora local (12 a.m. ET del sábado), el centro de despacho de la empresa de servicios públicos limitaría el suministro de electricidad para los consumidores en las siguientes áreas, según una publicación de Telegram: ciudad de Kyiv, región de Kyiv, región de Chernihiv, región de Cherkasy, región de Zhytomyr, región de Sumy, región de Járkiv y región de Poltava.

“Los trabajos de reparación y restauración continúan las 24 horas”, escribió Ukrenergo.

Ucrania se ha enfrentado a un amplio ataque a la infraestructura crítica y las fuentes de energía desde principios de octubre.

Solo esta semana, los ataques rusos a infraestructuras críticas en las regiones de Kyiv, Cherkasy, Kirovohrad, Járkiv y Zaporiyia han dejado a millones sin electricidad y agua de forma intermitente.