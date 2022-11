Lo que debes saber sobre las próximas elecciones al liderazgo de la Cámara de Representantes

Mario Diaz-Balart: Los latinos son un electorado sofisticado e inteligente 4:05

(CNN) –– El nuevo Congreso de Estados Unidos no tomará posesión hasta enero y el control de la Cámara de Representantes aún no se determina, pero los republicanos parecen ir en camino a reconquistar ese brazo del poder legislativo y la contienda por quién será el próximo presidente ya comenzó.

El líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, declaró oficialmente su candidatura a la presidencia, pero ya se enfrenta a los obstáculos de los miembros de la línea dura a favor de Trump en la asamblea partidaria House Freedom, que amenazan con negarle su apoyo mientras esperan obtener concesiones.

Por parte de los demócratas, Nancy Pelosi, la actual presidenta de la Cámara de Representantes, aún no ha dejado claro cuál será su próxima decisión. En Washington se han intensificado las especulaciones sobre su futuro político y sobre si volverá a postularse como candidata al liderazgo de los demócratas en la Cámara de Representantes o si, por el contrario, decidirá hacerse a un lado mientras una nueva generación de posibles líderes espera en el banquillo.

Momento de las elecciones internas del liderazgo del Partido Republicano y la votación del presidente

La votación para elegir al próximo presidente de la Cámara de Representantes tendrá lugar en enero, al comienzo del nuevo Congreso. Pero los republicanos de la Cámara de Representantes celebrarán sus elecciones internas de liderazgo para elegir al candidato a presidente esta semana.

Los republicanos tienen previsto celebrar un foro de candidatos este lunes por la noche, seguido de las elecciones de liderazgo el martes 15 de noviembre, según una copia del programa compartida con CNN.

Las elecciones se llevan a cabo a puerta cerrada y se realizan mediante voto secreto. En las elecciones de liderazgo interno del Partido Republicano, McCarthy solo necesita una mayoría simple para ganar la nominación de su partido para el cargo, pero McCarthy podría no obtener los 218 votos, el número mágico necesario para ganar el mazo de presidente en enero.

Durante la votación del presidente, McCarthy tendrá que superar un obstáculo mayor. El pleno de la Cámara celebra una votación para elegir al presidente y, para ganar, un candidato necesita obtener la mayoría de todos los miembros, lo que supone 218 votos si ningún miembro se salta la votación o vota "presente".

¿Cuándo será la elección de los demócratas?

Los demócratas de la Cámara de Representantes celebrarán sus elecciones internas de liderazgo más tarde, la semana después de Acción de Gracias.

Las elecciones del liderazgo demócrata de la Cámara están previstas para el miércoles 30 de noviembre. La votación se llevará a cabo a puerta cerrada mediante el voto secreto a través de una aplicación.

Para ser elegido para cualquier puesto en el liderazgo demócrata, un candidato necesita ganar la mayoría entre los presentes y votantes. Si se postulan más de dos candidatos y ninguno obtiene la mayoría, el candidato con menos votos tras la primera ronda de votación será eliminado y se pasará a una segunda ronda. Este proceso continúa hasta que un candidato obtiene la mayoría.

Quien resulte elegido para el puesto de liderazgo más alto en la bancada demócrata de la Cámara de Representantes será el candidato a presidente de su partido. Pero si los republicanos tienen la mayoría, se espera que ese candidato se quede corto en la votación del pleno de la Cámara en la elección del Presidente en enero y se convertiría en el líder de la minoría de la Cámara.

La primera elección, el 30 de noviembre, será la del próximo presidente de la bancada demócrata de la Cámara, y quien sea elegido para esa función administrará el resto de las elecciones de liderazgo.

A quién seguir en las elecciones de liderazgo del Partido Republicano

McCarthy ha estado haciendo llamadas para conseguir apoyo y ha recibido el respaldo del expresidente Donald Trump. Pero incluso si se convierte en el candidato a presidente de su partido, como se espera, todavía podría enfrentarse a un camino difícil para asegurar el mazo.

Los miembros del House Freedom Caucus, favorable a Trump, amenazan con no apoyar la candidatura de McCarthy a la presidencia de la Cámara y han comenzado a exponer su lista de demandas, poniendo en peligro el camino del republicano de California para conseguir 218 votos si el partido finalmente se hace con una escasa mayoría. Los miembros de la asamblea se sienten con valientes por la probabilidad de una estrecha mayoría del Partido Republicano en la Cámara, lo que haría que los márgenes para el voto de McCarthy fueran estrechos.

McCarthy y su equipo confían en que al final conseguirá los votos para ser presidente de la Cámara. Y dos posibles aspirantes, Jim Jordan y Steve Scalise, el líder actual del Partido en la Cámara, han apoyado su candidatura a la presidencia.

Pero si un número suficiente de miembros del Freedom Caucus le retira su apoyo, podría poner en peligro su candidatura a presidente o forzarlo a hacer tratos para debilitar el cargo, algo a lo que se ha resistido durante mucho tiempo.

CNN informó el domingo que el representante Andy Biggs de Arizona, un expresidente del Freedom Caucus, está considerando montar un desafío de largo alcance a McCarthy, según fuentes del Partido Republicano familiarizadas con el asunto. El equipo de McCarthy se ha preparado para esta posibilidad.

Si surge un aspirante, sería más un candidato de protesta que uno serio. Pero el Freedom Caucus de la Cámara de Representantes espera demostrar a McCarthy durante las elecciones internas del liderazgo del Partido Republicano que no tiene los votos necesarios para ser presidente, con la esperanza de obligarlo a sentarse a la mesa de negociaciones.

Carreras republicanas además de la de líder del partido

Aparte de la carrera por la presidencia del partido, los decepcionantes resultados de los republicanos en las elecciones intermedias ha creado obstáculos para otras carreras por el liderazgo.

La carrera por el puesto de líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, un puesto que solo se abrirá si los republicanos ganan la mayoría, ya era competitiva, aunque se consideraba que el representante Tom Emmer, que preside el brazo de la campaña del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, tenía ventaja, ya que era probable que fuera recompensado si tenían una noche fuerte.

Ahora, los republicanos dicen que podría ser más difícil para Emmer conseguir una victoria.

Emmer dijo a los periodistas el martes que todavía planea postularse y que no sabe si una mayoría más pequeña afecta a su candidatura. Pero su discurso a los miembros es similar al de McCarthy, diciendo: "hemos cumplido".

Mientras tanto, el representante Jim Banks de Indiana, un aliado de Trump y el jefe del conservador Comité de Estudio Republicano, también declaró oficialmente su candidatura para el puesto de líder del partido. Y el congresista Drew Ferguson de Georgia, el actual líder adjunto, también está compitiendo por el puesto, argumentando que su experiencia en el equipo de la jefatura del partido será aún más valiosa en una mayoría reducida, donde el trabajo de jefe de recuento de votos será crucial para gobernar.

En la mira: Nancy Pelosi

Lo que ocurra en las elecciones al liderazgo demócrata gira en torno a la cuestión clave de lo que decida hacer Pelosi.

Dana Bash, de CNN, preguntó a Pelosi en el programa "State of the Union" el domingo si tomaría una decisión sobre su candidatura a la dirección antes de las elecciones de liderazgo del partido.

"Por supuesto. Bueno, sabes que no le estoy pidiendo a nadie, la gente está haciendo campaña, y eso es algo hermoso", dijo la demócrata de California a Bash. "Y no estoy pidiendo nada a nadie. Mis miembros me están pidiendo que considere hacerlo. Pero, de nuevo, vamos a pasar las elecciones".

Si Pelosi decide postularse de nuevo al puesto de liderazgo de los demócratas de la Cámara de Representantes, dejará claro que aún no está preparada para renunciar a su papel en la cima de la bancada demócrata de la Cámara.

Pelosi, una figura destacada en la política demócrata, cuenta con un amplio apoyo entre sus miembros y es considerada una líder eficaz dentro de su partido.

Pero si se postula de nuevo para el liderazgo, es probable que esa medida sorprenda, e incluso frustre, a muchos en Washington, incluidos los miembros de su propio partido, que han estado anticipando que ella podría apartarse para que una nueva generación de líderes tome las riendas.

Si Pelosi no se postula para el puesto de liderazgo más alto, se prepararía el escenario para una gran sacudida en el liderazgo demócrata de la Cámara y marcaría el final de una era para Washington. El movimiento daría inicio a una lucha por su sucesor que podría exponer las divisiones dentro del partido, a medida que otros miembros prominentes del partido buscan ascender en la escala de liderazgo.

El futuro de Pelosi congela gran parte de las carreras demócratas

Hasta que Pelosi haga su anuncio, se espera que gran parte del resto del campo permanezca esencialmente inmóvil.

Actualmente, el representante de Maryland Steny Hoyer es el segundo demócrata de la Cámara de Representantes, en el papel de líder de la mayoría de la Cámara, y el representante de Carolina del Sur Jim Clyburn desempeña el papel de líder del partido. La representante de Massachusetts Katherine Clark desempeña el papel de portavoz adjunta y el representante de Nueva York Hakeem Jeffries, el de presidente de asamblea partidaria demócrata de la Cámara.

Mientras los posibles candidatos a los peldaños más altos del liderazgo demócrata de la Cámara esperan a ver qué hace Pelosi antes de mover ficha públicamente, algunos demócratas que aspiran a otros puestos en el liderazgo de su partido ya han anunciado su candidatura.

El representante demócrata Joe Neguse, de Colorado, que actualmente es copresidente del Comité de Política y Comunicación Demócrata, anunció su candidatura a la presidencia de la asamblea partidaria para sustituir a Jeffries, cuyo mandato está limitado.

La carrera para dirigir el brazo de la campaña del partido, la presidencia del Comité de Campaña Demócrata del Congreso, está empezando a tomar forma después de que el actual presidente, el representante Sean Patrick Maloney de Nueva York, perdiera su reelección.

El representante demócrata Tony Cárdenas, de California, anunció su candidatura al puesto el viernes, pero también se barajan otros candidatos, como los representantes Ami Bera y Sara Jacobs de California.

-- Daniella Díaz contribuyó con este reportaje.