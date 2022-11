Últimas noticias breves del mundo hoy, 15 de noviembre

‌Israel “no cooperará” con la investigación estadounidense sobre la muerte de la periodista Shireen Abu Akleh, dice el ministro de Defensa

Israel no cooperará con una investigación estadounidense sobre la muerte de la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh, dijo este lunes el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, y calificó la investigación de “un error”.

Los comentarios de Gantz parecen ser la confirmación de una investigación estadounidense previamente desconocida sobre la muerte a tiros del corresponsal de Al Jazeera en Jenin en mayo.

Los medios israelíes informan que funcionarios estadounidenses informaron a sus homólogos israelíes que podrían estar solicitando materiales relacionados con la muerte del corresponsal de Al Jazeera mientras cubría la incursión militar israelí en Cisjordania.

“La decisión tomada por el Departamento de Justicia de EE.UU. de realizar una investigación sobre el trágico fallecimiento de Shireen Abu Akleh es un error”, dijo Gantz en un tuit.

Gantz dijo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) realizaron una investigación “profesional e independiente” y compartieron los detalles con funcionarios estadounidenses.

He enviado un mensaje a los representantes estadounidenses de que respaldamos a los soldados de las FDI, que no cooperaremos con una investigación externa y no permitiremos la intervención en investigaciones internas”, agregó Gantz.

Una investigación de CNN publicada dos semanas después de la muerte de Abu Akleh sugirió que el disparo fatal probablemente provino de una posición donde se sabe que estuvieron las tropas de las FDI, y el patrón de disparos sugiere que las balas estaban dirigidas en lugar de ser disparadas indiscriminadamente.

Otras investigaciones periodísticas han llegado a conclusiones similares.

Las FDI admitieron en septiembre que había una “alta posibilidad” de que uno de sus soldados le hubiera disparado al periodista, pero dijeron que era imposible estar seguros. El Fiscal General Militar de las FDI dijo que no presentaría cargos contra ningún soldado y que “no había sospechas de que se disparó una bala deliberadamente contra cualquier persona identificada como civil y, en particular, contra cualquier persona identificada como periodista”.

El Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de EE.UU. se negaron a comentar el lunes sobre la investigación estadounidense, pero el Departamento de Estado dijo que “nuestros pensamientos permanecen con la familia Abu Akleh mientras lamentan esta tremenda pérdida. Shireen no solo era ciudadana estadounidense, sino que era una reportera intrépida cuyo periodismo y búsqueda de la verdad le valieron el respeto del público de todo el mundo".

Un examen forense dirigido por el Departamento de Estado de EE. UU. en julio de la bala que mató a Abu Akleh no fue concluyente, pero encontró que lo más probable es que haya muerto por disparos israelíes no intencionales.

La familia de Abu Akleh ha pedido durante mucho tiempo que el FBI investigue su muerte, algo que el Departamento hace regularmente para los estadounidenses asesinados en el extranjero.

En una declaración, su familia dijo que están "animados" por la noticia de la investigación de EE.UU.

"Esperamos que los Estados Unidos utilicen todas las herramientas de investigación a su disposición para obtener respuestas sobre el asesinato de Shireen y detener a los que están responsable de esta atrocidad responsable ", dijo la familia Abu Akleh. "Hacemos un llamado a todas las partes con cualquier evidencia para responder a las solicitudes de investigación de los Estados Unidos y no pararse en el camino de la justicia".