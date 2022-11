ANÁLISIS | Cristiano Ronaldo corre el riesgo de arruinar su legado después de la entrevista en la que critica al Manchester United

Ronaldo saluda a Fernandes tras explosivos comentarios en entrevista 0:50

(CNN) -- “O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en el villano”, dice Harvey Dent en “The Dark Knight” de Batman, presagiando su descenso de héroe a villano.

¿Se podría decir lo mismo de Cristiano Ronaldo?

No es ningún secreto que la superestrella portuguesa no ha disfrutado de un reencuentro de cuento de hadas con el Manchester United desde que regresó a Old Trafford el año pasado.

En el último giro de la saga entre Ronaldo y United, esta semana se publicaron fragmentos de una explosiva entrevista con Piers Morgan para Talk TV en la que Ronaldo dijo que había sido “traicionado” por el club.

Estaba previsto que la entrevista completa se publicara durante dos noches el miércoles y el jueves.

Específicamente, Ronaldo no está contento con el nuevo entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, quien suspendió al delantero después de que dejó el partido del Manchester United contra el Tottenham Hotspur el mes pasado antes del final del partido.

“No lo respeto porque él no muestra respeto por mí”, dijo Ronaldo. “Si no me tienes respeto, yo nunca te tendré respeto”.

El final de un matrimonio infeliz

Ronaldo disfrutó de un éxito sin precedentes en el Manchester United después de unirse al club en el verano de 2003. Durante los siguientes seis años, se transformaría de un extremo astuto en el mejor jugador del mundo, recogiendo el primero de sus cinco Balones de Oro en 2008.

En ese tiempo, ganó tres títulos de la Premier League, la Copa FA, dos Copas de la Liga y la Liga de Campeones, un torneo del que Ronaldo se ha convertido desde entonces en sinónimo.

Pero desde que regresó a Inglaterra, no ha tenido el mismo éxito. La temporada pasada fue la primera de Ronaldo en 17 años en los que no ganó ningún trofeo, lo que se remonta a su primera etapa en el club.

Desde que trató de forzar una salida del United durante el verano, Ronaldo ha aparecido con moderación, solo jugando en 16 partidos con los Red Devils.

Es poco probable que ese número aumente después de la entrevista de Talk TV, lo que bien puede significar el final de su tiempo en Manchester.

Ronaldo ahora dice que siente que ten Hag lo estaba obligando a abandonar el club, pero lo que no mencionó fue que fue él quien presionó para irse en el verano después de que United no logró clasificarse para la Liga de Campeones.

En la entrevista también reflexionó sobre su tragedia personal. A principios de este año, él y su pareja, Georgina Rodríguez, anunciaron que su bebé había muerto.

Ronaldo también dijo que su pequeña hija terminó en el hospital este año, lo que citó como la razón por la que se perdió la mayor parte de los entrenamientos de pretemporada con el United.

Pero después de criticar a su entrenador, excompañeros, el club y los propietarios, muchos se han sentido consternados por los golpes de Ronaldo a su empleador.

“Estoy totalmente desconcertado y confundido en cuanto a por qué ha hecho esta entrevista”, dijo Jermaine Jenas, ex internacional de Inglaterra convertido en experto, en Match Of The Day 2 de la BBC.

“No hemos visto nada más que petulancia durante todo el año con el caminar por el túnel. Hoy supuestamente estaba enfermo. Ahora está haciendo entrevistas con Piers Morgan.

“Es un jugador frustrado. Ya sea que se sienta engañado o no, hoy simplemente no se siente bien para mí. Tiene que (terminar su tiempo en United)”.

Beth Tucker, presentadora del canal de fanáticos del United, The United Stand, apreció las críticas de Ronaldo a los propietarios del United, pero no a la forma en que trató al club o a Ten Hag.

“Si quería golpear al club, debería haber salido contra los Glazers. No debería haber salido en contra del entrenador también”, dijo Tucker en The United Stand.

“Él cree que es [más grande que Ten Hag] y en el mundo del fútbol lo es, pero en el Manchester United ahora mismo no lo es. Ningún jugador es más grande que el club y el entrenador”.

El salario y su comportamiento alejan a los clubes de Ronaldo

Este verano, Ronaldo estuvo vinculado con una variedad de equipos, incluidos el Atlético de Madrid, Chelsea, Napoli, Bayern Munich e incluso se habló de un posible regreso al Sporting de Lisboa, donde emergió como un talento hace 20 años.

Pero a pesar de su etiqueta como delantero de élite y su registro de 18 goles la temporada pasada, Ronaldo parecía incapaz de atraer ofertas para alejarlo del United.

Una de las razones es su inmenso salario en United, que según su contrato actual ronda los 560.000 dólares a la semana.

Pero el mayor desánimo para los clubes puede ser el comportamiento de Ronaldo, quien ahora se ha ido dos veces de los partidos antes de tiempo esta temporada y ha hecho una entrevista en la que desacredita abiertamente a su club.

Cuando el Bayern estaba relacionado con la firma de Ronaldo este verano, el director ejecutivo del club, Oliver Kahn, se apresuró a decir que el jugador “no encajaría”.

Dijo: “Amo a Cristiano Ronaldo y todos saben lo fantástico que es. Pero cada club tiene una filosofía determinada y no estoy seguro de si sería lo correcto para el Bayern y la Bundesliga si lo fichamos ahora”.

A pesar de su impresionante recorrido personal la temporada pasada, Ronaldo fue criticado habitualmente por su comportamiento en el United, tanto dentro como fuera del campo, donde otros jugadores parecían estar sacrificando su propio talento para servir a la superestrella.

¿A dónde irá Ronaldo ahora?

El lunes, Ronaldo tuiteó que tenía “un enfoque total y absoluto en el trabajo de la selección nacional” antes de la Copa del Mundo, que comienza esta semana.

Cuando CNN los contactó, Man United y la familia Glazer dijeron que no tenían más comentarios luego de una declaración original sobre el asunto.

En ese comunicado, el club dijo: “El Manchester United toma nota de la cobertura mediática sobre una entrevista de Cristiano Ronaldo. El club considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos.

“Nuestro enfoque sigue siendo prepararnos para la segunda mitad de la temporada y continuar con el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el personal y los fanáticos”.

Algunos, incluido el exdefensor del United Rio Ferdinand, creen que la asociación de Ronaldo con el club tendrá que terminar.

“Todo esto ha sido fabricado para una sola cosa, y es que él deje el club”, dijo Ferdinand en su podcast Vibe with Five.

“No siento que el club lo acepte y no creo que quiera volver. Todo esto está fabricado por esa razón”.

Ronaldo todavía tiene un valor comercial fenomenal como jugador y es la persona más seguida del planeta en las plataformas de redes sociales. Incluso con su increíble salario, la mayoría de los contadores de los clubes dirían que vale la pena ficharlo.

Pero Ronaldo ha tenido problemas para encontrar su lugar últimamente, exigiendo que un club no solo lo incorpore al equipo, sino que también construya el equipo a su alrededor. Para un jugador de 37 años que posiblemente haya pasado su mejor momento, eso quizá no es algo que los clubes estén buscando hacer.

Después de esta entrevista, también está claro que Ronaldo es un riesgo potencial para un equipo de élite y la mayoría de los clubes ahora considerarán fichar al delantero con menos asombro y más cautela.

Una vez héroe del juego, corre peligro de convertirse rápidamente en villano.