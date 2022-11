Cristiano Ronaldo pone en duda su vuelta al Manchester United y da su opinión sobre Messi

La respuesta del Manchester United a Cristiano Ronaldo 1:27

(CNN) -- Cristiano Ronaldo puso en duda su regreso al Manchester United tras el Mundial de Qatar y elogió a Leo Messi —con quien se enfrentó durante años mientras el portugués jugaba en el Real Madrid— en la segunda parte de su entrevista exclusiva con Piers Morgan este jueves.

Ronaldo, que anteriormente le dijo a Morgan que se sentía traicionado por el Manchester United y que le estaban obligando a irse, puso en duda un posible regreso al club tras el Mundial de 2022.

"Es difícil para mí decirlo ahora mismo porque mi ánimo en este momento está con el Mundial", dijo Ronaldo. "Probablemente sea mi último Mundial, mi quinto Mundial. No sé lo que va a pasar después del Mundial, pero como te he dicho antes y te lo vuelvo a decir, los aficionados siempre estarán en mi corazón... aunque vuelva o no vuelva o me quede, lo que sea".

Los elogios de Cristiano Ronaldo a Leo Messi

Morgan preguntó a Ronaldo sobre Leo Messi, la estrella de la selección argentina y del Barcelona, al que calificó de "gran tipo que hace cosas grandes por el fútbol".

"Increíble jugador, es mágico... Como persona, compartimos el escenario 16 años, imagínate, 16 años compartimos", dijo Ronaldo. "Por lo tanto, tengo una gran relación con él. No soy amigo de él en términos de... lo que quiero decir es que amigos como la persona que estuvo en tu casa, hablabas por teléfono, no, pero es como un compañero de equipo. Es un tipo al que respeto mucho por la forma en que siempre habla de mí... ¿Qué voy a decir de Messi? Un gran tipo que hace grandes cosas por el fútbol".