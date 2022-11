¿Cómo le ha ido a Luis Enrique como seleccionador de España? ¿Qué ha ganado y qué ha logrado?

Luis Enrique da la lista de España para el Mundial sin Sergio Ramos ni Aspas 1:43

(CNN Español) -- Luis Enrique Martínez, mejor conocido solo como Luis Enrique, será el encargado de dirigir a la selección española de fútbol en Qatar 2022.

Con un equipo que combina la veteranía de jugadores como Sergio Busquets (34 años) y Jordi Alba (33) junto con la frescura de jóvenes como Pedri (19) y Gavi (18), Luis Enrique buscará devolver a España a lo más alto del fútbol de selecciones masculinas, lugar que ocupó indiscutiblemente entre 2008 y 2012, cuando ganó dos Eurocopas y un Mundial en un lapso de cuatro años.

Luis Enrique volvió a la selección a finales de 2019 después de haber dejado el cargo de director técnico meses atrás por motivos personales. Su primera etapa al frente del combinado nacional había comenzado en 2018.

España clasificó de forma directa a Qatar 2022 tras coronarse en su grupo de la eliminatoria europea con 19 puntos en 8 partidos jugados (6 victorias, 1 empate y 1 derrota).

Además de la clasificación al Mundial, el mayor logro de Luis Enrique al frente de la selección ha sido llegar en 2021 a la final de la Liga de Naciones de la UEFA, un torneo de carácter oficial que disputan las mejores selecciones de Europa.

El equipo español se enfrentó a Francia por el título, después de haber vencido en semifinales a Italia, vigente campeón de la Eurocopa. Al final el triunfo fue para los galos, con marcador de 2-1.

Como entrenador de la selección, Luis Enrique ha dirigido 40 partidos en total en sus dos etapas, con 23 victorias, 10 empates y 7 derrotas, según cifras de Transfermarkt.

"No hay entrenador mejor que yo", dijo, al anunciar su lista de convocados a Qatar 2022.

Un periodista le preguntó al DT de la roja si había dudado sobre su idoneidad para el cargo luego de la presentación de los convocados a Qatar, y Luis Enrique se despachó con una respuesta irónica que, como él mismo predijo, se convirtió en el titular. "Soy el mejor entrenador que puede haber en la faz de la tierra. Sin ninguna duda", dijo, e hizo el muy lógico razonamiento de que no puede tener dudas porque él debe transmitir las ideas para los jugadores. "No hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. Eso es lo que yo me creo. Luego otra cosa es que sea realidad, que evidentemente no es verdad, pero yo lo creo", remató.