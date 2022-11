ANÁLISIS | 5 reglas para ver el complejo Mundial de Qatar 2022

10 hitos del Mundial de Qatar (y no son polémicos) 2:14

(CNN) -- El Mundial masculino de la FIFA 2022 en Qatar ya comenzó... inmerso en la controversia. Y hay varias razones para perderse la celebración del fútbol este año.



Por ejemplo, los estadios erigidos para la ocasión en el país anfitrión se construyeron sobre la espalda de trabajadores de Asia y África.

Las condiciones que soportaron esos trabajadores inmigrantes han suscitado polémica, desde el intenso calor que tuvieron que soportar durante la construcción de la infraestructura de la Copa Mundial de Qatar hasta la posibilidad de que muchos de ellos hayan muerto. Los organizadores del Mundial refutan con vehemencia las estimaciones de los expertos de que miles de personas fallecieron.

Derechos humanos, derechos de los homosexuales y corrupción

También está el tema de los derechos LGBTQ. La FIFA amenazó con sancionar a los capitanes de los equipos que tenían previsto llevar brazaletes para promover la inclusión y oponerse a la discriminación, uno de los cambios de última hora que el organismo rector del fútbol internacional y Qatar introdujeron en el torneo. La homosexualidad es ilegal en Qatar, aunque el Comité Supremo de Entrega y Legado del país dijo a CNN que el torneo sería inclusivo.

Si te fías de la palabra de Qatar en cuanto a la inclusión, imagínate haber pagado las entradas de los partidos, el viaje y el alojamiento para una Copa del Mundo en el desierto solo para enterarte apenas días antes del evento que los estadios no venderán cerveza después de todo. Eso es claramente un fuera de juego.

Un nuevo documental, "FIFA Uncovered"––que no retrata al organismo rector del fútbol de forma muy halagadora por los antecedentes recientes de irregularidades en la organización–– se emitirá justo a tiempo para la Copa del Mundo. Las acusaciones contra la FIFA no son nuevas, el Gobierno de EE.UU. las hizo hace años, pero vale la pena considerarlas de nuevo.

Hay que estar atentos a las señales de protesta. Los jugadores iraníes parecieron mostrar su solidaridad con los que protestan contra el régimen en su país. Los futbolistas permanecieron en silencio mientras sonaba el himno nacional iraní en los alrededores del Estadio Internacional Khalifa antes del inicio del partido contra Inglaterra este lunes.

Dado que el acceso de los periodistas en Qatar es limitado, algunos equipos pueden asumir el papel de protesta contra el torneo, como con las camisetas de Dinamarca, diseñadas para honrar a los trabajadores del estadio.

El argumento para verlo de todos modos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo a los periodistas durante una reciente cumbre internacional que las preguntas sobre Qatar deberían haberse planteado hace años, durante el proceso de candidatura. Dijo que el evento en sí mismo proporciona una vía de apertura y tiene valor.

"La vocación de estos grandes eventos es permitir a los atletas de todos los países, incluso a veces de países en guerra, permitir que el deporte exista y a veces encontrar, a través del deporte, formas de discutir cuando la gente ya no consigue hablar", dijo.

La versión de Qatar

El embajador de Qatar en Estados Unidos, el jeque Meshal bin Hamad Al Thani, sostiene que el torneo ayudará a cambiar las ideas erróneas sobre su país, que, según él, ha trabajado con una organización de las Naciones Unidas para mejorar las condiciones de trabajo.

"Qatar no se opone al escrutinio", escribió en un artículo de opinión de CNN en respuesta al comentario de Bennett y Vietor. "De hecho, lo hemos aceptado, pero con demasiada frecuencia se han utilizado las plataformas para presentar argumentos unilaterales e inexactos que van más allá de lo que han afrontado algunos otros países galardonados con grandes eventos, a pesar de que cada uno tiene su propio conjunto de retos que superar".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también defendió el torneo en una explosiva diatriba de una hora ante los periodistas. Contraatacó a las críticas occidentales en materia de derechos humanos.

"Lo que hemos hecho los europeos durante los últimos 3.000 años, deberíamos pedir perdón durante los próximos 3.000 años antes de empezar a dar lecciones de moral", dijo.

Las reglas para ver el Mundial

Suponiendo que lo veas, aquí están las reglas informales que he desarrollado, con la ayuda de compañeros aficionados, para mi propio disfrute de la Copa del Mundo.

Y, por cierto, estas reglas a menudo se contradicen entre sí, así que tienes que sopesar la importancia de una sobre la otra. Eso depende de ti. O inventa tus propias reglas.

1. Apoya a una antigua colonia

Esto significa apoyar a Estados Unidos sobre Inglaterra cuando ambos países jueguen en la fase de grupos. Apoyar a la conquistada Gales sobre Inglaterra, aunque Gales no sea exactamente una colonia e Inglaterra sea la gran favorita.

Apoyar a Brasil sobre Portugal, o a Argentina sobre España. Hay algo satisfactorio, al menos para este estadounidense, en la idea de que el Nuevo Mundo conquiste el Viejo Mundo, o que un equipo africano derrote a Francia o Bélgica.

Asteriscos a la regla de las colonias: cuando mencioné esta regla a un amigo, señaló que Estados Unidos, aunque surgió de antiguas colonias británicas, tiene territorios ocupados en el Atlántico y el Pacífico, por lo que no siempre es una regla fácil de aplicar.

Otra complicación de la regla de las colonias es el gran número de inmigrantes en muchos equipos. Gran parte del equipo francés que ganó en 2018, por ejemplo, nació fuera de Francia, y la mayoría de los jugadores tenían algunas raíces en África, incluyendo al joven estrella Kylian Mbappé. Aquí hay un interesante informe del Migration Policy Institute sobre el aumento de jugadores inmigrantes en los equipos del Mundial.

2. Apoya a un país libre sobre uno no libre

Hay una escala de libertad en el mundo, según Freedom House, el organismo de control independiente que recibe financiación del Gobierno de Estados Unidos.

Qatar, por ejemplo, obtiene un mísero 25 en la escala de 0 a 100 de Freedom House, que combina el acceso a los derechos políticos y las libertades civiles. Pero no es el país con la puntuación más baja que participa en la Copa del Mundo: Arabia Saudita tiene una puntuación de 7 e Irán un 14.

Tampoco es Estados Unidos, con un 83, el más libre. Canadá obtiene un 98, y Uruguay y Dinamarca un 97.

A continuación se presenta una lista de los países de la Copa del Mundo agrupados por orden alfabético en sus asignaciones de la fase de grupos de la Copa del Mundo, junto con sus puntuaciones de Freedom House.

Grupo A:

Ecuador (71), Países Bajos (97), Qatar (25), Senegal (68)

Grupo B:

Inglaterra (93 para el conjunto del Reino Unido), Irán (14), Estados Unidos (83), Gales (93 para el Reino Unido)

Grupo C:

Argentina (84), México (60), Polonia (81), Arabia Saudita (7)

Grupo D:

Australia (95), Dinamarca (97), Francia (89), Túnez (64)

Grupo E:

Costa Rica (91), Alemania (94), Japón (96), España (90)

Grupo F:

Bélgica (96), Canadá (98), Croacia (85), Marruecos (37)

Grupo G:

Brasil (73), Camerún (15), Serbia (62), Suiza (96)

Grupo H:

Ghana (80), Corea del Sur (83), Portugal (95), Uruguay (97)

3. Elige el país con el menor PIB per cápita

Es divertido animar a los menos favorecidos, y la diferencia de acceso a las instalaciones y a los sueldos varía mucho según el país. Lo que un país europeo o norteamericano puede ofrecer a su plantilla es muy diferente de lo que puede ofrecer un equipo africano o centroamericano.

El producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos asciende a más de US$ 69.000 per cápita, según datos del Banco Mundial, y el de Qatar, rico en petróleo, supera los US$ 61.000. El PIB per cápita de Senegal, el más bajo del torneo, es inferior a US$ 1.700. Ecuador, Irán, Túnez, Ghana y Marruecos tienen un PIB per cápita inferior a US$ 6.000.

Nota sobre la combinación de las reglas nº 1 y nº 2: las selecciones que obtienen una puntuación relativamente alta en cuanto a libertad a pesar de tener un PIB per cápita relativamente bajo son Ecuador, Ghana y, en menor medida en cuanto a PIB, Croacia, finalista del Mundial de 2018.

4. Elige el equipo que nunca ha ganado

Treinta y dos países participan en el Mundial. Solo ocho países han ganado alguna vez el trofeo de la Copa del Mundo. Se hace repetitivo, y todos menos uno están en el torneo este año.

Se puede saber por el número de estrellas que llevan los jugadores en sus camisetas. Brasil ha ganado cinco y Alemania ha triunfado cuatro veces. Italia también ha ganado cuatro, pero este año no participa en el torneo. Argentina, Francia y Uruguay han ganado dos, y España e Inglaterra uno.

Eso deja todavía un campo muy abierto de 25 equipos que buscan el primer título mundial de su país.

5. Respeta la agonía de la derrota

Si sintonizas los partidos, puedes esperar emocionantes sorpresas, goles sublimes y dramatismo humano, todo ello repetido con la ayuda de un árbitro asistente de video, o VAR.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: este Mundial probablemente será la última oportunidad de ver a dos maestros que no han conseguido ganar el torneo. En el ocaso de sus carreras, ninguno de los dos es favorito este año para ganar el trofeo para su país (Argentina y Portugal, respectivamente).

Maldición. Cada Mundial ofrece a Inglaterra una nueva oportunidad, probablemente condenada, de deshacerse de la maldición del fracaso que la persigue desde que ganó el torneo de 1966. Su agonía es un espectáculo televisivo muy atractivo.

Brasil puede ejercer su dominio de otro mundo sobre los equipos europeos. O no, dependiendo de qué Brasil se presente. Todo lo que no sea una victoria será una derrota aplastante para ellos.

Y, por último, Estados Unidos puede llegar a comprender por qué su equipo masculino es tan mediocre a nivel internacional en un deporte que tantos niños estadounidenses adoran y en el que su equipo nacional femenino ha dominado durante tanto tiempo.