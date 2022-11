El duelo de investigaciones sobre Trump y Biden podría definir la campaña de 2024

¿Qué hay detrás del anuncio de Trump para 2024? 3:20

(CNN) -- Una tormenta de investigaciones dirigidas a los líderes de ambos partidos políticos de Estados Unidos dará forma a la campaña de 2024, pero corre el riesgo de enojar a los votantes que acaban de mostrar su frustración por el hecho de que se ignoren sus prioridades.

Los republicanos no perdieron el tiempo después de finalmente deslizarse, la semana pasada, a los 218 escaños necesarios para ganar la Cámara para prometer investigaciones implacables de la administración, las políticas y la familia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La escasa naturaleza de su mayoría, que se hará cargo en enero, ya ofrece a sus miembros más extremistas una importante influencia sobre el liderazgo.

Mientras tanto, en un movimiento trascendental, la semana pasada el secretario de Justicia, Merrick Garland, nombró un fiscal especial para hacerse cargo de las investigaciones sobre el acaparamiento de documentos clasificados por parte de Donald Trump y su comportamiento que condujo a la insurrección en el Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021. La decisión subraya la gravedad de las investigaciones y su amenaza para Trump, pero también la extraordinaria realidad de que un expresidente y aspirante presidencial ya declarado enfrenta la posibilidad de ser acusado durante una carrera por la Casa Blanca.

Las repercusiones políticas de las investigaciones sobre el presidente y el expresidente serán inmensas. Podrían influir tanto en las perspectivas de Trump como de Biden en las elecciones de 2024, en caso de que el presidente se presente a la reelección, y seguramente profundizarán la polarización política que aflige a Estados Unidos.

Y supondrán un desafío para ambos partidos, ya que una lección de las elecciones intermedias fue que los votantes no estaban contentos con la actuación de los demócratas en la economía, pero no confiaban en que los republicanos radicales que niegan las elecciones lo harían mejor. Las secuelas de la campaña de 2022 (una carrera presidencial competitiva y el control dividido del Congreso con pequeñas mayorías) ahora ofrecen a cualquiera de las partes la oportunidad de tomar todas las palancas del poder de Washington en 2024 al dar forma a un mensaje nuevo que esta vez realmente aborda las necesidades de los votantes.

publicidad

OPINIÓN | Resultado de las elecciones y su impacto para 2024 5:20

Pero aún no está claro cómo la ráfaga de investigaciones ayudará a los demócratas o republicanos a satisfacer las preocupaciones más fundamentales de sus votantes.

Trump, que no ha sido acusado de ningún delito, enfrenta investigaciones penales formales del Departamento de Justicia que ahora serán supervisadas por el fiscal especial. Y la Comisión Selecta de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021, aunque no tiene poder para acusar a Trump, ha elaborado una imagen condenatoria de su conducta y se espera que publique un informe a finales de año. El próximo año, los republicanos que investigarán a Biden estarán bajo presión para demostrar que están realizando una supervisión genuina y no simplemente audiencias de espectáculos partidistas por razones políticas.

Los republicanos preparan una serie de investigaciones fulminantes contra la Casa Blanca

Después de no lograr la mayoría del Senado en las elecciones intermedias, los republicanos carecerán de la autoridad para promulgar una agenda conservadora, por lo que la forma más obvia de ejercer el poder será en un aluvión de votos en la Cámara de Representantes, investigaciones dirigidas a la administración, que claramente esperan que debiliten a Biden en el período previo a las elecciones de 2024 y ayude al eventual candidato republicano.

“Finalmente tenemos control y equilibrio”, dijo el líder republicano Kevin McCarthy –quien busca convertirse en el nuevo presidente de la Cámara de Representantes en enero–, en la reunión de la Coalición Judía Republicana en Las Vegas, este sábado.

La mayoría republicana entrante ya promete investigaciones sobre los orígenes de la pandemia de covid-19, China, la conducta de los funcionarios de salud del Gobierno durante el covid-19, la retirada de Estados Unidos de Afganistán, la comisión de la Cámara que investiga la insurrección del Capitolio, la situación en la frontera sur, el FBI, el Servicio de Impuestos Internos, Garland y funcionarios del Departamento de Educación. También en la mira está el hijo del presidente, Hunter Biden, y afirma que sus tratos comerciales generaron choques éticos para el propio presidente.

Se espera una larga serie de audiencias televisadas, citación de documentos y demandas de testimonios, para lo cual la Casa Blanca, como informó CNN la semana pasada, se ha estado preparando durante meses.

McCarthy, que necesita el apoyo de los legisladores pro-Trump de línea dura para convertirse en líder de la Cámara de Representantes el próximo año, confirmó en su discurso de la Coalición Judía Republicana y en "Fox Sunday" que bloqueará a un trío de demócratas, los representantes de California, Adam Schiff y Eric Swalwell, y la representante de Minnesota, Ilhan Omar, de las Comisiones de Inteligencia y Relaciones Exteriores de la Cámara, respectivamente.

La medida se considera una venganza por el hecho de que la Cámara de Representantes liderada por los demócratas despojó a la representante de Georgia, Marjorie Taylor Greene, de sus cargos en la comisión por su aparente aprobación de las publicaciones violentas en las redes sociales contra los demócratas antes de ser elegida. Greene pasó parte del fin de semana retuiteando los tuits históricos de Trump haciendo afirmaciones falsas de fraude electoral y desinformación después de que el nuevo propietario de la plataforma, Elon Musk, restaurara la cuenta de Twitter del expresidente. Greene ya es uno de los miembros más visibles de la mayoría republicana entrante, y ha lanzado un intento de poner fin a la ayuda estadounidense a Ucrania. También exigió la acusación de Garland luego de su nombramiento de un fiscal especial.

La investigación y la supervisión son una función esencial del Congreso, por lo que la mayoría de McCarthy estará en todo su derecho de desatar la maquinaria de rendición de cuentas.

Al mismo tiempo, sin embargo, muchas de las líneas de investigación parecen muy politizadas y algunas parecen surgir más de acusaciones y conspiraciones llevadas a cabo por medios conservadores que del buen Gobierno.

El desafío para los republicanos será dejar a una amplia gama de votantes, que ya habían mostrado poca paciencia con la negación electoral del Partido Republicano, con la impresión de que están usando el poder que se les otorgó en las elecciones intermedias para abordar problemas, como la alta inflación, que les importa. Un gigante fuera de control de investigaciones politizadas podría dañar al Partido Republicano en el momento de las próximas elecciones.

El representante demócrata de Nueva York, Hakeem Jeffries, quien se espera que se convierta en el nuevo líder demócrata después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, indicara la semana pasada que renunciaría, prometió el domingo pedir cuentas a la nueva mayoría.

“Nos opondremos feroz y vigorosamente a cualquier intento de extralimitación republicana y cualquier extremismo republicano”, dijo Jeffries a Jake Tapper, de CNN, en “State of the Union”.

“Tengo la esperanza de que los líderes republicanos aprendan lecciones del rechazo del extremismo por parte del pueblo estadounidense en todo el país, y no lo dupliquen o tripliquen en el próximo Congreso”, Jeffries.

Pelosi dejará el liderazgo demócrata en el Congreso a partir de enero 2:21

Uno de los objetivos de la nueva mayoría republicana, que estará muy en sintonía con los deseos de Trump, probablemente sea frustrar o castigar los intentos del Departamento de Justicia y el FBI de investigar al expresidente, quien lanzó su tercer precandidatura presidencial consecutiva la semana pasada. Y de la misma manera que McCarthy insinuó una vez que las investigaciones del Partido Republicano en Bengasi tenían la intención de debilitar a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton antes de la campaña presidencial de 2016, las investigaciones del Partido Republicano también apuntarán a las perspectivas políticas de Biden.

El representante republicano, Jim Comer de Kentucky, el probable próximo jefe de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, indicó en una entrevista de CNN, la semana pasada, que los republicanos intentarían conectar los tratos comerciales de Hunter Biden en lugares como Ucrania con su padre.

“Esto debe llamarse investigación de [Joe] Biden y no investigación de Hunter Biden”, dijo.

Ian Sams, portavoz de la oficina del abogado de la Casa Blanca, acusó al Partido Republicano de buscar venganza y de organizar ataques con motivaciones políticas basados en “teorías de conspiración desacreditadas durante mucho tiempo”.

Pero el foco de atención puesto en Hunter Biden podría resultar especialmente doloroso en un sentido personal para su padre, independientemente de sus consecuencias políticas.

Además de las investigaciones del Congreso, las autoridades federales están sopesando los cargos penales contra Hunter Biden por la compra de armas y cuestiones fiscales. En una entrevista con Jake Tapper, de CNN, el mes pasado, el presidente dijo que estaba orgulloso de su hijo, quien dijo que había superado una adicción a las drogas.

Biden se ríe de Trump en conferencia de prensa 0:34

La amenaza del fiscal especial para la campaña de Trump de 2024

La exposición personal, política y legal de Trump a las investigaciones es mucho más tangible que el nivel de amenaza que enfrenta su sucesor. El nombramiento del fiscal especial Jack Smith, la semana pasada, para evitar la impresión de interferencia política ahora que el ex comandante en jefe es nuevamente un precandidato oficial, es una señal de la amplitud y gravedad de las complicaciones legales que enfrenta.

El anuncio anticipado de Trump de una candidatura para 2024 fue visto en parte como un intento de tratar de aislarse de posibles cargos y presentar las investigaciones como una vendetta política en su contra. "No es aceptable. Es tan injusto. Es tan político”, dijo el expresidente Trump a Fox News Digital, la semana pasada. También advirtió que “el Partido Republicano tiene que ponerse de pie y luchar”, buscando unir al Partido Republicano a su alrededor en un momento en que su control sobre el partido se enfrenta a su mayor interrogante en años por el mal desempeño de los candidatos que respaldó en las elecciones la mitad de período.

A raíz de la decisión del fiscal especial, varios posibles rivales republicanos de 2024 han respaldado las afirmaciones del expresidente de que está siendo atacado políticamente, ya que algunos de ellos intentan apelar a su base. El exvicepresidente Mike Pence, quien ha criticado la conducta de Trump después de las elecciones de 2020 en una serie de entrevistas recientes, calificó el nombramiento de un fiscal especial como “muy preocupante” en una entrevista con Fox. Otro crítico frecuente de Trump y posible candidato republicano para 2024, el gobernador saliente de Arkansas, Asa Hutchinson, dijo que el nombramiento del fiscal especial “no era una buena noticia para nuestro país”.

Y el senador Ted Cruz, de Texas, ex precandidato presidencial republicano en el pasado y posible candidato para 2024, dijo en su podcast que Biden había convertido a Estados Unidos en una república bananera al armar al Departamento de Justicia contra el expresidente. (Durante su administración, Trump fue acusado repetidamente de armar al Departamento de Justicia usándolo para perseguir sus fines políticos y tratando de influir en sus investigaciones, por ejemplo, en el despido del exdirector del FBI James Comey).

Hasta que el fiscal especial tome sus decisiones, la investigación sobre Trump será un telón de fondo dominante para su campaña presidencial. Trump ya está utilizando su táctica desgastada por el tiempo de difamar a las instituciones que buscan investigarlo o hacerlo rendir cuentas, un proceso que inevitablemente las daña a los ojos de millones de sus seguidores.

La decisión de acusar a un importante candidato presidencial será uno de los momentos más fatídicos en la historia moderna del Departamento de Justicia y tendrá enormes implicaciones legales y constitucionales.

Pero la investigación también representa una amenaza política para el expresidente Trump. Un número inusual de republicanos está cada vez más dispuesto a criticarlo en público y a argumentar que el partido debería recurrir a otro candidato en 2024. Una acusación o simplemente una investigación prolongada podría finalmente dar a los republicanos, al menos en Washington, una excusa para romper con Trump en favor de un candidato alternativo que no esté manchado por el escándalo ni atrapado en el negativismo electoral y la insurrección del 6 de enero de 2021.

-- Annie Grayer, Sara Murray y Marshall Cohen contribuyeron a este informe.