¿Por qué no va Gerard Piqué al Mundial de Qatar 2022 con la selección de España?

(CNN Español) -- Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol unas semanas antes de que comenzara la Copa del Mundo, en medio de la polémica que causó su separación de Shakira, y antes de que se diera a conocer la lista de convocados de España para Qatar 2022.

El ex defensa del FC Barcelona, que jugó su último partido con el azulgrana el pasado 5 de noviembre en el Camp Nou, estaba en la prelista de Luis Enrique Martínez, según lo admitió el propio director técnico de la selección española tras ser cuestionado por la agencia Efe.

"Piqué estaba en la prelista porque cuando la doy está en activo, es profesional y uno de los mejores centrales", dijo Martínez, sorprendido de la decisión del catalán.

"Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más", dijo Piqué en un video que publicó en sus redes sociales para anunciar su retiro del fútbol. "Y ya me conocéis. Tarde o temprano volveré", remató.

Piqué jugó en 3 mundiales: Sudáfrica 2010, donde fue campeón; Brasil 2014, y Rusia 2018. ¿Por qué no fue a Qatar 2022?

Las razones de la ausencia de Piqué en Qatar 2022

Más allá de su decisión de retirarse del fútbol en el momento que lo hizo, lo cierto es que Piqué no juega con la selección de España por decisión propia desde que terminó el Mundial de Rusia 2018.

"Lo he intentado todo pero ya no aguanto más, lo de hoy con las mangas es la gota que colma el vaso. Han conseguido que pierda la ilusión por venir aquí y aunque después de Rusia tendré solo 31 años, lo dejaré", dijo al respecto el futbolista, cansado de los constantes comentarios que cuestionaban su compromiso con el equipo nacional. Entonces se había visto envuelto en una polémica por cortar las mangas de la camiseta para jugar más cómodo en un partido frente a Albania.

Dos años después, Piqué supuestamente tenía la intención de volver a jugar al lado de la selección española para los Juegos Olímpicos de Tokio, según los audios dados a conocer por la prensa española en los que se le escucha, de acuerdo con el diario El Confidencial, pedir ayuda al presidente de la Real Federación Española de Fútbol para volver, algo que CNN no puede verificar de manera independiente. Pero esto no sucedió.

Tras dar a conocer la lista de convocados para el Mundial de Qatar 2022, Luis Enrique admitió que el catalán estaba incluido en la prelista de 55 jugadores que todas las selecciones deben enviar, de la que finalmente se eligen 26 y en la que no figuraba Piqué. La razón de no incluirlo, según el director técnico, tiene que ver con su objetivo de "dar continuidad" al equipo, con los jugadores que hicieron posible la clasificación de España al Mundial en los últimos dos años.

"Recuerdo verle acabar la temporada pasada en el Barça jugando lesionado, sacrificándose por su club y rindiendo a un altísimo nivel. Es una máquina competitiva, o lo era, pensé en él no como primera opción porque la línea era dar continuidad, reforzar ahora a todos los jugadores que en dos años nos han llevado al Mundial", dijo Luis Enrique a la agencia Efe.

Pero el seleccionador también reconoció que la situación de Piqué en el FC Barcelona no era la mejor. "Dentro de la lista de 55 hay jugadores más veteranos con los que no tendría nunca duda. Luego su realidad ha cambiado porque en su club vive una situación diferente, totalmente anómala y yo eso no lo puedo controlar. Me centro en lo mejor para la selección", dijo Luis Enrique.

El jugador de 35 años —que cosechó grandes éxitos con el azulgrana (3 Ligas de Campeones de Europa, 8 Ligas de España, 7 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 6 Supercopas de España)— pasaba por momentos complicados dentro del club después de que el entrenador, Xavi Hernández, le comunicara que su rol en el equipo iba a cambiar tras una temporada marcada por las lesiones que sufrió.

“Las sensaciones desde el inicio de la temporada no fueron las mejores en líneas generales. Siempre he dicho que cuando no me sintiera importante lo dejaría y el hecho de que hubiera lesiones en mi posición hizo que retrasara un poco esto”, admitió Piqué en una entrevista en el canal de Twitch de Ibai Llanos, un youtuber y presentador de deportes español que cuenta con 11 millones de seguidores en la plataforma de streaming.

Esto lo dijo el catalán después de anunciar que dejaría al FC Barcelona pero también al fútbol, al menos por ahora y en un momento en el que su vida personal también acapara las miradas tras su separación de Shakira.