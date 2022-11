¿Por qué no va Sergio Ramos al Mundial de Qatar 2022 con la selección de España?

Luis Enrique da la lista de España para el Mundial sin Sergio Ramos ni Aspas 1:43

(CNN Español) -- Una de las ausencias más sonadas en la lista de España de los convocados al Mundial de Qatar 2022 es la de Sergio Ramos, quien no juega con la selección desde la Eurocopa de 2021 por las lesiones que ha sufrido desde entonces.

Si hubiera sido uno de los 26 jugadores convocados por Luis Enrique Martínez, este podría haber sido el último y quinto Mundial para el defensa español de 36 años que actualmente juega en el Paris Saint-Germain (PSG).

Ramos, uno de los mejores jugadores de fútbol de España, participó en los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

¿Por qué no fue convocado para la Copa del Mundo de este año?

Las razones de la ausencia de Sergio Ramos en Qatar 2022

Sergio Ramos no juega con la selección de España desde la Eurocopa 2021. El técnico de la selección española decidió prescindir de Ramos para el torneo europeo al considerar que no estaba en su mejor nivel físico por las lesiones que había tenido.

publicidad

Según el sitio especializado Transfermarkt, el defensa español estuvo lesionado durante gran parte de ese año y se perdió una buena cantidad de partidos con el Real Madrid, equipo del que salió en junio de 2021, y luego con el PSG al que llegó poco después. Lesiones musculares, irritación del tendón y lesión de pantorrilla son algunos de los problemas físicos con los que ha tenido que lidiar el español y que no le han permitido rendir a un nivel competitivo.

"Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero", tuiteó Ramos después de que se conociera la noticia de que no jugaría la Eurocopa.

Pero su llegada al PSG ha estado marcada también por las lesiones y, según los datos del club francés, Ramos solo ha jugado 1.811 minutos en 25 partidos.

Tras conocerse la lista de convocados al Mundial de Qatar 2022, el defensa se pronunció al respecto y emitió un comunicado, compartido por la prensa española, en el que admite que su primera temporada en el PSG fue dura y aseguró que trabajó para recuperarse. Sobre Qatar 2022 dijo: "¿El Mundial? Por supuesto, era uno de esos grandes sueños que tenía por cumplir. Hubiese sido el quinto, pero desgraciadamente tendré que verlo desde mi casa. Es duro, pero todos los días vuelve a salir el sol".

En el anuncio de los convocados al Mundial, Luis Enrique Martínez se limitó a decir: "Me ha quedado una lista 'macanuda'. Hay jugadores que se han quedado fuera que podrían estar".

Otro descarte notable para Qatar 2022 es el de Gerard Piqué, quien había entrado en una prelista antes de anunciar su retiro del fútbol a principios de noviembre.

Otras ausencias importantes en la lista de convocados son las del delantero Iago Aspas, del Real Club Celta de Vigo, así como la del delantero del Betis, Borja Iglesias, quien fue uno de los atacantes que Luis Enrique llevó a los últimos partidos antes del Mundial en septiembre

Con información de Enrique Marqués