Jennifer López anuncia nuevo álbum para 2023: “This is Me… Now” será el disco más honesto que ha hecho

JLo habla sobre su vida familiar junto a Ben Affleck 1:14

(CNN Español) – Los seguidores de Jennifer López ya intuían lo que podría estar por venir. Horas antes del aniversario número 20 de “This is Me… Then”, la cantante borró todo el contenido de su cuenta de Instagram. Una señal de que realizaría un anuncio importante y con altas probabilidades de que sería nueva música.

Y fue así. Precisamente en el vigésimo aniversario de la producción, JLo dio a conocer una nueva versión de ese disco y anunció un nuevo álbum que podría ser considerado como una continuación.

Se trata de una producción que se llamará “This is Me… Now” y que contará con temas nuevos. Se lanzará en el 2023.

El disco narrará “un viaje emocional, espiritual y psicológico que ha emprendido (López) en las últimas dos décadas”, dice un comunicado compartido con CNN en Español.

“(Es) un proyecto emocionalmente crudo y honesto, diferente a cualquiera que haya producido antes. Ella escribe y canta sobre su vida y experiencias que resonarán en todos nosotros. Además, estas historias autobiográficas informadas por el álbum darán como resultado otros proyectos muy personales que se lanzarán el próximo año... más detalles por venir”, agrega.

¿Qué tendrá el nuevo disco de Jennifer López?

La producción tendrá temas “confesionales”. Se espera que también la cantante hable de situaciones que atravesó en estas dos décadas, entre ellas, relaciones fallidas, indica el comunicado.

Para López, esta producción es la más honesta que ha hecho.

“Este álbum es lo más honesto que he hecho, la culminación de lo que soy como persona y artista. La gente piensa que sabe cosas sobre lo que me pasó en el camino, pero en realidad no tienen idea, y muchas veces se equivocan. Hay una parte de mí que estaba escondiendo un lado de mí de la vista de todos. Y siento que estoy en un lugar de mi vida, finalmente, donde tengo algo que decir al respecto”, dijo la cantante a la revista Vogue a inicios de noviembre.

En el listado de canciones, hay un par que nos dan pistas de que habrá romanticismo en el disco. "Dear Ben, pt II", quizás es una carta de amor a su ahora esposo. En el disco "This is Me... Then", JLo le decía a su entonces novio: "Eres perfecto, no me puedo controlar, no puedo estar con nadie más, parece que soy adicta a la manera como me tocas".

"Midnight Trip to Vegas" podría hablar de la manera como Jennifer López y Ben Affleck sellaran finalmente su amor, con una ceremonia íntima en Las Vegas en julio de 2022. Y toda esta historia de cuento hadas podría estar reflejada en "Greatest Love Story Never Told".

López y Ben anunciaron su relación luego que la cantante y actriz diera a conocer su separación de Alex Rodríguez en 2021.

Este será el primer álbum que López saca en 8 años. Desde el lanzamiento de “A.K.A.” en 2014, JLo ha presentado sencillos, como “Pa ti” y “Lonely”, junto a Maluma, o “Cambia el paso” con Rauw Alejandro.

La lista de canciones que serán parte de “This is Me… Now”