Un madre pierde la visión periférica por una aparente exposición al mercurio en las cremas de belleza. Según los expertos, los niveles tóxicos en su casa pusieron en peligro a la familia

(CNN) -- Una mujer de Minnesota perdió parte de su visión y puso a toda su familia en riesgo de envenenamiento por mercurio sin saberlo, muy probablemente por el uso de cremas de belleza que contenían altos niveles de la sustancia química tóxica, según un informe de caso compartido en exclusiva con CNN.



El informe, compartido por la Dra. Erin Batdorff del Sistema de Control de Envenenamiento de Minnesota, detalla los extensos síntomas experimentados por la mujer, también madre, y cómo las visitas a domicilio realizadas por la Agencia de Control de la Contaminación de Minnesota (MPCA, por sus siglas en inglés) encontraron altos niveles de mercurio en las habitaciones de sus hijos, en la ropa de cama, en las toallas de la casa y en el área de lavado.

"La gente no tiene ni idea", dijo a CNN Batdorff, especialista en toxicología médica que examinó a la mujer en su casa. "Nadie quiere intencionadamente hacerse daño a sí mismo o a los miembros de su familia. Pero está ahí fuera y no se puede ver, no se puede oler. No hay forma [para los consumidores] de saber si [el mercurio] está en las cremas o no porque no está en las etiquetas".

La mujer, cuyo nombre se ha ocultado en el informe para proteger su identidad, fue remitida al equipo de Batdorff después de que informara a varios médicos de una serie de síntomas que iban desde el insomnio y el dolor de piernas hasta la debilidad muscular, la fatiga y, finalmente, la pérdida de la visión periférica. Los análisis clínicos revelaron niveles elevados de mercurio en la sangre y la orina.

Batdorff explicó que los síntomas más comunes de una posible intoxicación por mercurio son el hormigueo o el entumecimiento de las manos o los pies del paciente. Describió la pérdida de visión de la mujer como "un síntoma más extremo y permanente".

"No recuperará la visión", dijo Batdorff a CNN. "Así que ser una mujer joven que ahora tiene pérdida de visión es realmente aterrador y bastante preocupante".

La toxicóloga añadió que es probable que haya muchas más personas por ahí que estén expuestas a niveles tóxicos de mercurio y no muestren síntomas, o al menos no aún.

Tras la remisión, Batdorff y la MPCA visitaron la casa de la mujer dos veces, con un año de diferencia.

En la primera visita, la mujer mostró al equipo cremas de belleza blanqueadoras de la piel procedentes del extranjero, pero dijo que ya no las utilizaba. La agencia descubrió que la cantidad de mercurio en dos de esos productos era varios miles de veces superior a los niveles permitidos de 1 parte por millón (ppm) en los cosméticos y los análisis de orina revelaron altos niveles de mercurio en su cuerpo (23mcg/litro), pero el mercurio no estaba anotado como ingrediente en los productos, según el equipo.

En ese momento, la agencia no consideró que los niveles de mercurio en su casa fueran preocupantes, pero en el transcurso de un año, la madre tenía niveles cada vez más elevados de mercurio en su cuerpo, señala el informe del caso.

En una segunda visita al domicilio en 2022 se descubrió que dos nuevos productos de belleza que la mujer había comprado en un mercado local, uno de los cuales no estaba etiquetado como blanqueador de la piel pero que se sabe que se utiliza para ello, también contenían altos niveles de mercurio. Los productos encontrados en su casa estaban vacíos por el uso, pero el equipo de la MPCA analizó nuevas versiones sin abrir del mismo producto, encontrando niveles extremadamente altos de mercurio de 11.000 y 18.000ppm.

"Los puntos de venta son limitados y no tenemos ninguna razón o prueba para creer que haya alguna diferencia en los productos", dijo John Gilkeson, especialista en reducción de sustancias tóxicas de la MPCA, que realizó las pruebas en la casa de la mujer y ha llevado a cabo tres visitas a los hogares de personas que utilizan cremas blanqueadoras de la piel en los últimos años.

Los nuevos análisis de orina confirmaron que el nivel de mercurio en su cuerpo había subido a 46,6 microgramos/litro, más de nueve veces el nivel considerado normal (5 microgramos/litro), y algunas zonas de su casa contenían ahora también niveles elevados de mercurio, lo que ponía en peligro a su familia.

Los niveles de mercurio de fondo inferiores a 200 nanogramos por metro cúbico (ng/m3) no se consideran preocupantes, explicó Gilkeson. Sin embargo, las habitaciones de los niños registraron niveles de hasta 400 ng/m3 y sus toallas, de hasta 600 mg/m3, según el informe del caso.

Se encontraron niveles de hasta 300 mg/m3 en la lavadora, donde probablemente se acumuló el mercurio al lavar la ropa que llevaba la madre, contaminando a su vez otras prendas y materiales que entran en la lavadora.

Los análisis de orina realizados a uno de sus hijos revelaron que ahora tenían niveles elevados de mercurio en su cuerpo, aunque mucho más bajos que los de su madre, con 6,88 microgramos/litro.

Una de muchas familias en peligro

La historia de esta mujer es una de las muchas que se han producido en los últimos años en el estado de Minnesota y en otras partes de EE.UU., donde se cree que mujeres y hogares enteros han estado expuestos al mercurio inorgánico por el uso prolongado de productos para blanquear la piel que no revelan que contienen niveles nocivos de esta sustancia química tóxica.

La mujer estaba "increíblemente frustrada", dijo Batdorff. "Había comprado productos que no decían que eran blanqueadores, pensando que serían seguros", dijo Batdorff.

Los productos de belleza que contienen mercurio siguen siendo fácilmente accesibles en los centros comerciales y mercados locales de Estados Unidos y a través de los minoristas en línea, dicen los expertos, ayudados por el hecho de que no enumeran el mercurio como ingrediente. Batdorff y otros expertos reclaman una mayor concienciación, pruebas periódicas de los productos y una aplicación más estricta de la normativa para ayudar a combatir el problema.

En 2020, se emitió una advertencia sanitaria en Minnesota después de que una mujer sufriera daños en los riñones, una erupción cutánea y otros síntomas, como insomnio y depresión, tras el uso de cremas blanqueadoras de la piel que, de nuevo, no informaban de que contenían mercurio.

Un problema generalizado

Los estudios de detección realizados por el equipo de biomonitoreo dentro del Departamento de Salud de Minnesota (MDH, por sus siglas en inglés) en 2015 y 2019 también encontraron niveles elevados de mercurio en la orina de múltiples personas que usaron productos de blanqueamiento de la piel, incluyendo a mujeres embarazadas.

Los resultados inéditos de estos estudios compartidos en exclusiva con CNN muestran que las visitas de seguimiento a los hogares de algunas de estas mujeres revelaron altos niveles de vapor de mercurio en el aire, en particular en sus lavadoras, con lecturas de hasta 1.800 y 2.000 ng/m3.

Lori Copan, jefa de la Sección de Prevención de la Exposición y Educación del Departamento de Salud de California, revisó los resultados de la madre de Minnesota y dijo a CNN: "[El caso de esta mujer] lamentablemente es similar a otros que hemos visto en California, con una persona que experimenta síntomas durante años sin que los proveedores de atención médica reconozcan adecuadamente la posible toxicidad del mercurio de un producto para aclarar la piel". Copan añadió que su equipo ha visto un centenar de casos de toxicidad en personas que utilizan estas cremas, o de sus familiares.

"Cualquiera que utilice un producto aclarador de la piel que contenga mercurio, por desgracia, va a poner en riesgo a toda la familia", dijo Batdorff. "No hay forma de asegurarse de que el mercurio no contamine a otros miembros de la familia. El mercurio simplemente no funciona así".

La principal fuente de exposición al mercurio

El mercurio se ha utilizado durante mucho tiempo en productos para blanquear la piel debido a su capacidad para bloquear la producción de melanina, el pigmento que da color a la piel. La normativa de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, un tratado internacional para proteger la salud humana y el medio ambiente frente al mercurio, limitan el uso de mercurio en los cosméticos, excluyendo los que se utilizan alrededor del área de los ojos, a 1mg/kg de mercurio, también conocido como 1 parte por millón (ppm).

Los productos encontrados en el hogar de la mujer oscilaban entre 4.590ppm y 18.000ppm.

En niveles elevados, el mercurio inorgánico que suele encontrarse en estos productos es extremadamente tóxico. La exposición crónica puede provocar daños en los riñones y el hígado, así como daños neurológicos que incluyen cambios de personalidad, ansiedad, depresión, problemas de desarrollo en la primera infancia y, como parece demostrarse en este caso, pérdida de visión.

"Lo que más me preocupa con el mercurio inorgánico es esa exposición crónica a largo plazo", dijo Batdorff. "Es más sutil, pero acaba acumulándose en nuestro sistema y es difícil de eliminar, sobre todo cuando llega al cerebro... y una vez que el mercurio ha llegado al cerebro y a nuestro sistema nervioso, puede causar muchos efectos secundarios diferentes".

Para Batdorff y otros expertos, es crucial encontrar a las personas a tiempo y eliminar las fuentes de mercurio antes de que sufran daños permanentes.

"Cuando estamos pensando en las exposiciones en las mujeres embarazadas, las mujeres en edad fértil y los bebés y los niños, ya sabes, no queremos que las personas en esos grupos tengan una mayor exposición al mercurio", dijo Jessica Nelson, Directora del Programa para el programa de Biomonitoreo de Minnesota dentro de MDH, quien dirigió los estudios de 2015 y 2019.

"Tenemos que asegurarnos de que las mujeres sepan que los productos pueden tener mercurio. Y tenemos que centrarnos en las mujeres que hablan idiomas distintos al inglés y en diferentes formas de compartir la información, idealmente a través de socios comunitarios".

Datos anteriores del MDH han revelado que las poblaciones somalí, latina y hmong de Minnesota, que se encuentran entre las comunidades culturales más grandes del estado, corren un riesgo especial de exposición al mercurio en los productos de belleza.

La madre del informe del caso era originaria de Somalia.

"El uso del blanqueamiento de la piel es ahora una crisis de salud pública en la comunidad somalí y en otras comunidades de color", dijo Amira Adawe, fundadora y directora ejecutiva del Proyecto Beautywell, que trabaja para abordar el colorismo y los daños del blanqueamiento de la piel en las comunidades de Minnesota, en todo el país y en todo el mundo. "He conocido a algunas mujeres que llevan usando estos productos de 10 a 15 años... [y] siempre recibo llamadas de personas que se enfrentan a los efectos secundarios del mercurio".

Adawe añadió que muchos médicos pasan por alto la necesidad de examinar a estas mujeres para detectar la exposición al mercurio, a menos que estén familiarizados con el tema de las prácticas de aclaramiento de la piel en la comunidad somalí y otras.

"Yo diría que ésta es la principal fuente de exposición al mercurio para la gente de Minnesota", coincidió Gilkeson en el MPCA. "Afecta al individuo que está usando el producto y afecta a su familia o a sus hijos y a su comunidad".

El departamento de salud del estado dijo a CNN que espera trabajar con más clínicas y proveedores de atención médica para ofrecer pruebas de detección de mercurio en la orina, así como educar tanto a los proveedores de salud como al público, centrándose especialmente en las clínicas que atienden a las mujeres que pueden estar en mayor riesgo de exposición.

Falta de conocimiento entre propietarios de tiendas

A principios de este año, la ciudad de Minneapolis llevó a cabo un programa de educación sobre el aclaramiento de la piel en colaboración con las comunidades de África Oriental en un popular centro comunitario de la ciudad de Minneapolis, el Karmel Mall, así como en otros centros comerciales de la zona. El objetivo era informar a la gente, tanto los propietarios de las tiendas como los clientes, sobre los riesgos del mercurio que se encuentra en muchos productos de blanqueamiento de la piel y otros productos de belleza, así como analizar la amplia gama de artículos que se venden en los centros comerciales para ayudar a identificar los productos que suponen un mayor riesgo, así como sus países de origen.

El equipo habló con más de 200 vendedores y clientes y se deshizo de unos 900 productos que contenían altos niveles de mercurio, muchos de ellos fabricados en Pakistán, durante los tres meses que duró el programa, dijo Fatou Barry, asistente del programa en el proyecto, que visitó el centro comercial casi a diario durante este tiempo.

Barry dijo que la mayoría de los vendedores no eran conscientes de que los productos contenían ingredientes nocivos como el mercurio y se quedaron "sorprendidos" cuando se dieron cuenta del riesgo para su comunidad.

Muchos otros, sin embargo, cerraron sus tiendas cuando se enteraron de que los funcionarios de la ciudad estaban de visita, dijo Barry.

En un análisis en el que se describe la estrategia y el impacto de los esfuerzos de su equipo, Barry escribió que lo más importante que se extrajo de toda la experiencia fue la importancia de seguir presentes y comprometiéndose con la comunidad. "Enviar o publicar folletos de forma pasiva no era tan eficaz como ir de vendedor en vendedor", escribió.

Necesidad de mejorar la aplicación de la ley

Para abordar el problema en todas las comunidades afectadas, Nelson, del equipo de biomonitorización, cree que es esencial un enfoque múltiple. "Los análisis de orina, los análisis de productos y la retirada de los productos de las estanterías. La divulgación y el compromiso con la comunidad", explicó. "Todos ellos necesitan diferentes voces en la mesa sobre cómo hacerlo mejor y más eficazmente".

Además de estos enfoques, Adawe subrayó la necesidad de mejorar la aplicación de la normativa. "Los productos están ampliamente disponibles en mercados comunitarios como Karmel y el Estado no ha regulado activamente estos productos", dijo. "Hice una visita [hace unos meses] para comprobar si los productos que analizamos y que contenían mercurio seguían estando disponibles... y vi todos los productos para aclarar la piel que contenían mercurio expuestos en los estantes".

La MPCA se encarga de hacer cumplir la normativa sobre estos productos en el estado y de imponer sanciones. En respuesta a las preocupaciones de Adawe, un portavoz de la agencia dijo a CNN que la MPCA "da prioridad a los esfuerzos de educación y divulgación para ayudar a los vendedores a identificar y retirar los productos de los estantes y tomará medidas de aplicación cuando sea apropiado".

La MPCA añadió que "las cremas para aclarar la piel presentan un desafío único porque su etiquetado no suele incluir el mercurio como ingrediente y cada producto debe ser analizado para determinar si el mercurio está presente por encima del límite reglamentario".

Para aumentar el conocimiento dentro de las comunidades afectadas, el Ministerio de Sanidad cuenta con una subvención para la concienciación y la educación de hasta US$ 200.000 para financiar a varias organizaciones comunitarias, ONG y departamentos de salud municipales que trabajan en este ámbito, incluido el de Adawe.

"A través de Beautywell formamos para que los proveedores de atención sanitaria y los trabajadores de la salud pública comprendan el colorismo, la práctica del aclaramiento de la piel y las formas en que pueden identificar el impacto sanitario de esta práctica", explicó Adawe. "El uso de productos para aclarar la piel en la comunidad somalí es elevado, por lo que tenemos que seguir educando en materia de salud a esta comunidad y enseñar a las mujeres a aceptar el color de su piel”.

¿Quieres saber más sobre los productos que contienen mercurio?

Si quieres saber más sobre los productos de belleza y blanqueamiento de la piel que pueden contener mercurio, estos informes y listas de salud pública identifican una amplia gama disponible en todo el mundo.

El Grupo de Trabajo Cero Mercurio creó una base de datos en línea de productos que se sabe que contienen mercurio.