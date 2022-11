La lava del volcán Mauna Loa va hacia una importante carretera de Hawai, pero el gobernador dice que es seguro visitar la isla

(CNN) -- El mayor volcán activo del mundo está lanza fuentes de lava de más de 30 metros de altura y envía un río de roca fundida hacia la carretera principal de la Gran Isla de Hawai.



El borde principal del flujo de lava que brota del Mauna Loa está a unos 7 kilómetros de Saddle Road, también conocida como Daniel K. Inouye Highway, dijo este miércoles por la mañana el sitio web de la Agencia de Defensa Civil del Condado de Hawai.

"No representa una amenaza para ninguna comunidad en este momento", indicó la agencia. Pero el estacionamiento a lo largo de la autopista está prohibido entre los marcadores de milla 16 a 31, y cualquier vehículo dejado allí podría ser remolcado.

La erupción del Mauna Loa propulsó lava hasta 45 metros de altura, según tuiteó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Al menos un flujo de lava tenía varios metros de espesor.

Sharing with you this evening, video from #MaunaLoa's NE Rift Zone. At ~11 am on Nov 29, 2022, the lava fountains were measured at 35-40 meters (115-148 ft) in height. The second video shows an ‘a‘ā lava flow several meters (yards) thick, moving to the northeast. #MaunaLoaErupts pic.twitter.com/OoOK9kl2y5

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) November 30, 2022