Ghana - Uruguay en Qatar 2022: a qué hora empieza y cómo ver por televisión e internet

(CNN Español) -- Ghana y Uruguay, protagonistas de un enfrentamiento de infarto en cuartos de final de Sudáfrica 2010, se vuelven a encontrar en el Mundial de Qatar 2022, esta vez en la última fecha de la fase del Grupo H que se disputa este 2 de diciembre.

Uruguay, que hasta ahora tiene un empate (0 a 0 contra Corea del Sur) y una derrota (2 a 0 contra Portugal), debe ganarle a Ghana en este partido si quiere llegar a los 4 puntos, detener a la selección africana y avanzar hasta octavos de final. Tiene a su favor que juega contra su rival directo para poder clasificar, pero las perspectivas no le son favorables.

Si la selección de Luis Suárez y Federico Valverde le gana a los africanos y Corea del Sur le gana a Portugal por una diferencia igual o mayor a la que consiga Uruguay, la celeste quedaría por fuera. Los coreanos tienen mejor diferencia de gol. Es un escenario más remoto, pero posible.

Se trata de un enfrentamiento muy anticipado luego de que Uruguay derrotara a Ghana en los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica con la intervención de Suárez, que detuvo con la mano un gol de último momento. Eso evitó que Ghana aventajara a la selección charrúa y el partido eventualmente desembocó en penales, en los que el equipo entonces dirigido por el mítico 'Maestro' Tabárez se impuso.

Hasta ahora, así es como está la tabla del Grupo H.

¿A qué hora empieza el partido Ghana - Uruguay?

Hora local en Qatar: 6 p.m.

Estados Unidos: 10 a.m. (hora de Miami)

México: 9 a.m.

Colombia 10 a.m.

Argentina y Uruguay: 12 p.m.

España: 4 p.m.

Cómo ver por televisión e internet el partido

Estados Unidos: Telemundo y Fox Sports para televisión, y Hulu + Live TV, fubo TV, Tubi, YouTube TV, Sling TV y DirecTV Stream para ver la señal de Fox Sports o Telemundo por internet

México: Televisa, TV Azteca, Sky Sports y VIX

Colombia: Caracol, Canal RCN y DirecTV Sports

Argentina: TV Pública y TyC Sports

Uruguay: canales 4, 10 y 12, operadores de cable, DirecTV y AntelTV

España: Gol Mundial (disponible online y en Movistar)