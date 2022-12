Neuralink, una empresa de Elon Musk, muestra un prototipo de implante cerebral y un cirujano robótico durante un evento de reclutamiento

Elon Musk afirma que monos pueden jugar por telepatía 0:42

(CNN) -- Elon Musk, el fundador de SpaceX, presidente ejecutivo de Tesla y, más recientemente, propietario de Twitter, organizó un evento llamativo el miércoles por la noche para otra de sus empresas: Neuralink, la start-up que propone implantes que conectan su cerebro a una computadora.

El evento mostró un video que, según Musk, mostraba a un mono usando un implante cerebral para controlar un cursor y escribir en una computadora.

No es una tecnología completamente nueva, ya que los investigadores han estado trabajando durante décadas en dispositivos que pueden decodificar señales cerebrales con un propósito práctico. Por ejemplo, permitir que una persona escriba palabras o juegue videojuegos solo con su cerebro ya se ha hecho antes.

Musk señaló durante el evento "mostrar y contar" que el objetivo principal de la noche era reclutar talento para Neuralink.

“Muchas veces la gente piensa que realmente no podría trabajar en Neuralink porque no sabe nada sobre biología o cómo funciona el cerebro”, dijo Musk. “Lo que realmente queremos enfatizar aquí es que no es necesario porque cuando analiza las habilidades que se necesitan para hacer que Neuralink funcione, en realidad son muchas de las mismas habilidades que se requieren para hacer que funcione un reloj inteligente o un teléfono moderno”.

publicidad

DJ Seo, vicepresidente de Implantes de Neuralink, mostró la última versión del dispositivo de la empresa y señaló que será inalámbrico y recargable. También compartió imágenes de un robot que, según dijo, fue construido para realizar la cirugía de implante y también realizó una demostración de cómo podría ser esa cirugía, y señaló que la fabricación y una clínica de prueba se estaban estableciendo en Austin, Texas.

Musk lanzó Neuralink hace más de cinco años con el objetivo de desarrollar tecnologías que puedan mejorar la conexión entre humanos y computadoras mediante la implantación de chips en los cerebros de las personas. La compañía hasta ahora solo ha probado su tecnología en animales.

El año pasado, por ejemplo, Neuralink dijo que podía permitir que los monos jugaran el videojuego Pong usando solo sus implantes cerebrales, aunque algo similar ya se había logrado en un ser humano con un implante cerebral más de una década antes. Musk promocionó imágenes del mono jugando Pong nuevamente el miércoles.

Elon Musk muestra su chip cerebral usando un cerdo 1:09

La tecnología de implantes de Neuralink genera enojo y plantea cuestiones éticas

El uso de animales, sin embargo, ha enojado a los activistas. La compañía ha reconocido que un mono había muerto durante el proceso de prueba.

“Hacemos todo lo posible con pruebas de laboratorio rigurosas para no ser arrogantes acerca de poner dispositivos en animales”, dijo Musk el miércoles.

La idea central detrás de Neuralink plantea numerosas cuestiones éticas y sociopolíticas. Pero los defensores dicen que tales dispositivos brindan ayuda que cambia la vida de las personas amputadas y discapacitadas si, por ejemplo, pierden la capacidad de usar las manos o ver.

Musk, sin embargo, también tiende a enfatizar los usos no médicos, como el uso de implantes cerebrales para nivelar el campo de juego, si la inteligencia artificial digital se vuelve más inteligente que cualquier humano.

“¿Cómo mitigamos ese riesgo? ¿A nivel de especie?, preguntó Musk este miércoles. "Incluso en un escenario benigno, donde la inteligencia artificial es muy, muy benévola, entonces, ¿cómo seguimos el viaje?".

Neuralink, de Musk, no es la única organización que persigue esta tecnología. Y algunos investigadores con fondos federales ya están realizando algunos ensayos clínicos.

Durante el evento de este miércoles, se le preguntó a Musk si Neuralink planearía poner sus herramientas a disposición de los neurocientíficos. Respondió que la empresa lo haría después de haber llegado a la fase de producción.

Antes de que los implantes cerebrales de Neuralink se produzcan en masa y lleguen al mercado en general, necesitarán la aprobación regulatoria. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) publicó un documento en mayo del año pasado que describe los pensamientos iniciales de la agencia sobre los dispositivos de interfaz cerebro-computadora, y señaló que el campo está "progresando rápidamente".

Musk dijo este miércoles que Neuraink ha presentado “la mayor parte” de su documentación a la FDA y podría comenzar a realizar pruebas en humanos dentro de seis meses. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que Musk con frecuencia promociona plazos que no se cumplen, desde sus afirmaciones sobre cuándo SpaceX llevaría su cohete a Marte al espacio hasta sus predicciones sobre cuándo los vehículos autónomos estarían en la carretera.