Últimas noticias breves del mundo hoy, 2 de diciembre

China dice que suavizará algunas medidas contra el covid

China buscará suavizar algunas medidas de prevención de covid-19, citando altas tasas de vacunación y el debilitamiento de la variante ómicron, según un alto funcionario citado en los medios estatales.

La agencia estatal Xinhua citó este viernes a la viceprimera ministra china Sun Chunlan hablando el miércoles y diciendo: “Con el debilitamiento de la patogenicidad del virus ómicron, la popularidad de la vacunación, la acumulación de experiencia en prevención y control, la prevención y control de la epidemia en China se enfrenta a una nueva situación y a nuevas tareas”.

Sun dijo después que las medidas de prevención de covid de China habían “superado la prueba” de la epidemia durante los últimos tres años. Según Sun, más del 90 por ciento de la población de China ha sido completamente vacunada y, con medidas efectivas de diagnóstico y tratamiento, China ha “creado las condiciones para ajustar las medidas de respuesta a la epidemia”.

Si bien no hay una indicación oficial sobre el final de la política de "cero covid", algunas ciudades chinas han realizado cambios o ajustes en su política local de Covid esta semana. Beijing, Chongqing y Guangzhou han anunciado que las personas no necesitan participar en las pruebas de detección diarias de Covid si no dejan sus apartamentos para ir al trabajo o a la escuela.

A partir del viernes, los residentes de la metrópolis de Chengdu, en el suroeste de China, ya no necesitarán los resultados de la prueba de covid para tomar el metro, anunció el metro de Chengdu en su cuenta oficial de Weibo. Se había requerido a los pasajeros que proporcionaran un resultado negativo de la prueba Covid de 72 horas.

Este viernes, la ciudad de Jinzhou, en el noreste de China, anunció el fin de un confinamiento que data del 26 de noviembre, cuando se les dijo a las personas que “no salieran de casa a menos que fuera necesario”.

China reportó 34.772 casos de transmisión local el jueves, según la Comisión Nacional de Salud.