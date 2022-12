Exclusiva: China opera más de 100 estaciones de policía en todo el mundo con la ayuda de algunos países anfitriones, según informe

Disminuyen medidas de cero covid en China, ¿por qué? 0:32

(CNN) -- Beijing ha establecido más de 100 estaciones de policía en el extranjero en todo el mundo para vigilar, hostigar y, en algunos casos, repatriar a los ciudadanos chinos que viven en el exilio, utilizando acuerdos de seguridad bilaterales alcanzados con países de Europa y África para obtener una presencia generalizada a nivel internacional, alega un nuevo informe compartido exclusivamente con CNN.

El activista de derechos humanos Safeguard Defenders, con sede en Madrid, dice que encontró evidencia de que China opera 48 comisarías adicionales en el extranjero desde que el grupo reveló por primera vez la existencia de 54 comisarías de este tipo en septiembre.

Su nuevo hallazgo, denominado "Patrullar y persuadir", se centra en la escala de la red y examina el papel que han desempeñado las iniciativas policiales conjuntas entre China y varias naciones europeas, incluidas Italia, Croacia, Serbia y Rumania, en el pilotaje de una expansión más amplia de las estaciones chinas en el extranjero de lo que se conocía hasta que surgieron las revelaciones de la organización.

Entre las nuevas afirmaciones presentadas por el grupo: que un ciudadano chino fue obligado a regresar a casa por agentes que trabajaban encubiertos en una estación de policía china en el extranjero en un suburbio de París, reclutados expresamente para ese propósito, además de una revelación anterior de que otros dos exiliados chinos han sido devueltos a la fuerza desde Europa, uno en Serbia, el otro en España.

¿Quién dirige las estaciones de policía?

Safeguard Defenders, que analiza documentos oficiales chinos de código abierto en busca de evidencia de presuntos abusos contra los derechos humanos, dijo que identificó cuatro jurisdicciones policiales diferentes del Ministerio de Seguridad Pública de China activas en al menos 53 países, que abarcan los cuatro rincones del mundo, aparentemente para ayudar a los expatriados de esas partes de China con sus necesidades en el extranjero.

Beijing ha negado que instaura fuerzas policiales no declaradas fuera de su territorio, y su Ministerio de Relaciones Exteriores le dijo a CNN en noviembre: “Esperamos que las partes relevantes dejen de exagerar para crear tensiones. Usar esto como pretexto para difamar a China es inaceptable”. En cambio, China ha afirmado que las instalaciones son centros administrativos, creados para ayudar a los expatriados chinos con tareas como renovar sus licencias de conducir. China también ha dicho que las oficinas fueron una respuesta a la pandemia de covid-19, que dejó a muchos ciudadanos encerrados en otros países y fuera de China, sin poder renovar la documentación.

Cuando CNN se acercó el mes pasado para hablar sobre las acusaciones originales de Safeguard Defenders, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China aseguró que las estaciones en el extranjero estaban atendidas por voluntarios. Sin embargo, el más reciente informe de la organización afirma que una red policial que examinó había contratado a 135 personas para sus primeras 21 estaciones.

La organización también obtuvo un contrato de tres años para un trabajador contratado en una estación en el extranjero en Estocolmo.

Las actividades consulares no declaradas fuera de las misiones diplomáticas oficiales de un país son muy inusuales e ilegales, a menos que un país anfitrión haya dado su consentimiento explícito, y el informe de Safeguard Defenders afirma que las oficinas de China en el extranjero son anteriores a la pandemia por varios años.

Sus informes han dado lugar a investigaciones en al menos 13 países diferentes hasta el momento y han encendido una lucha diplomática cada vez más acalorada entre China y países como Canadá, hogar de una gran diáspora china.

China no es la única superpotencia acusada de emplear medios extrajudiciales para alcanzar objetivos para la aplicación de la ley o con fines de persecución política en el extranjero.

Rusia, por ejemplo, fue acusada en dos ocasiones de desplegar sustancias químicas y radiactivas letales en suelo británico para intentar asesinar a sus antiguos espías, acusaciones que Rusia siempre ha negado.

En Estados Unidos, la CIA se vio envuelta en un escándalo por la entrega extraordinaria de sospechosos de terrorismo desde las calles de Italia a la Bahía de Guantánamo después del 11 de septiembre.

Sin embargo, la sugerencia de una represión a gran escala de los ciudadanos chinos en países extranjeros llega en un momento crucial para una nación que se enfrenta a sus propios disturbios en el país, en medio de la fatiga por la política restrictiva de cero covid del país, mientras se pone en marcha el tercer mandato del líder Xi Jinping en el poder. La semana pasada, China indicó que aflojaría algunas de sus restricciones pandémicas, tres años después del inicio del covid-19.

Como la segunda economía más grande del mundo, China ha desarrollado una relación cada vez más profunda con muchos de los países donde supuestamente se han encontrado las nuevas estaciones de policía, lo que genera preguntas incómodas para los gobiernos nacionales que equilibran los intereses comerciales con la seguridad nacional.

China firma acuerdos de patrulla policial con países

Italia, que firmó una serie de acuerdos bilaterales de seguridad con China sobre sucesivos gobiernos desde 2015, se ha mantenido en gran medida en silencio durante las revelaciones de supuestas actividades en su territorio.

Entre 2016 y 2018, la policía italiana realizó múltiples patrullajes conjuntos con la policía china, primero en Roma y Milán, y luego en otras ciudades, incluida Nápoles, donde al mismo tiempo, dice Safeguard Defenders, encontró evidencia de que se agregó un sistema de videovigilancia a un Área residencial china aparentemente “para disuadir efectivamente los delitos allí”.

En 2016, un agente de policía italiano le dijo a NPR que la vigilancia conjunta “conduciría a una cooperación internacional más amplia, intercambio de información y recursos compartidos para combatir a los grupos criminales y terroristas que afligen a nuestros países”.

La ONG determina que Italia ha albergado 11 comisarías chinas, incluso en Venecia y en Prato, cerca de Florencia.

Agentes de policía italianos asistieron a una ceremonia en Roma para marcar la apertura de una nueva estación en 2018, según videos publicados en sitios web chinos, lo que demuestra los estrechos vínculos entre las fuerzas policiales en los dos países.

A principios de este año, el periódico italiano La Nazione informó que las investigaciones locales en una de las estaciones no habían descubierto ninguna actividad ilegal. Il Foglio citó a jefes de policía diciendo recientemente que las estaciones no presentaban ninguna preocupación en particular ya que parecían ser meramente burocráticas.

Los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior de Italia no respondieron a las preguntas de CNN.

China también firmó acuerdos similares de patrullaje policial conjunto con Croacia y Serbia entre 2018 y 2019 como parte de la creciente huella estratégica de la nación en el camino de la definición de la política exterior de Xi, denominada Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Los agentes chinos fueron vistos en una patrulla conjunta con sus homólogos croatas en las calles de la capital, Zagreb, en julio de este año, informaron los medios chinos.

Un agente de policía de Zagreb entrevistado por Xinhua dijo que las patrullas eran esenciales para “proteger y atraer turistas extranjeros”.

Un reporte de Reuters de 2019 indicó que los agentes chinos se habían unido a los agentes serbios en una patrulla en Belgrado para ayudar a abordar la afluencia de turistas chinos. Un oficial serbio señaló que los chinos no tenían el poder para realizar arrestos.

Safeguard Defenders también dice que las estaciones chinas pudieron establecerse en Sudáfrica y en las naciones cercanas gracias a un acuerdo similar con Pretoria, vigente durante años.

China comenzó a sentar las bases para estrechar los lazos policiales con las fuerzas del orden de Sudáfrica hace casi dos décadas, y luego estableció una red de lo que se denomina oficialmente "Centros de servicios para chinos en el extranjero" en cooperación con el gobierno de Sudáfrica gracias a los sucesivos acuerdos bilaterales de seguridad.

El consulado de China en Ciudad del Cabo ha dicho que el plan “une a todas las comunidades, tanto sudafricanas como extranjeras en Sudáfrica”.

Desde su establecimiento, el marco “ha estado previniendo activamente los delitos contra la comunidad y reduciendo significativamente el número de casos”, dijo el consulado, al tiempo que señaló que los centros son asociaciones sin fines de lucro sin “autoridad de aplicación de la ley”.

Los medios chinos han presentado con frecuencia a los funcionarios del gobierno sudafricano expresando su apoyo a los centros y diciendo que su trabajo ha ayudado a la policía a profundizar su relación con los expatriados chinos que viven allí, según un informe de 2019 del Jamestown China Brief.

CNN contactó al Servicio de Policía de Sudáfrica, pero aún no ha recibido respuesta.

China intenta devolver a las personas en contra de su voluntad

Safeguard Defenders enconró redes policiales mientras intentaba evaluar la escala de los esfuerzos de China para persuadir a algunos de sus habitantes de que regresaran a China, incluso en contra de su voluntad, que, según datos oficiales chinos, podrían ascender a casi un cuarto de millón de personas en todo el mundo durante el tiempo que Xi ha estado en el poder.

“Lo que vemos venir de China son intentos cada vez mayores de reprimir la disidencia en todo el mundo, amenazar a las personas, acosarlas, asegurarse de que tengan el miedo suficiente para que permanezcan en silencio o se enfrenten a ser devueltos a China en contra de su voluntad”, dijo la directora de la campaña Safeguard Defenders, Laura Harth.

“Comenzará con llamadas telefónicas. Podrían comenzar a intimidar a sus parientes en China, amenazarlos, hacer todo lo posible para persuadir a los objetivos en el extranjero para que regresen. Si eso no funciona, utilizarán agentes encubiertos en el extranjero. Los enviarán desde Beijing y usarán métodos como atraer y atrapar”, dijo Harth.

El Ministerio del Interior de Francia se negó a comentar sobre la acusación de que un ciudadano chino fue obligado a regresar a casa por una estación de policía china en un suburbio de París.

Informes causan enojo e investigaciones

Las revelaciones han provocado indignación en algunos países y un silencio conspicuo en otros.

El mes pasado, el director del FBI, Christopher Wray, le dijo a la comisión de Seguridad Nacional que estaba profundamente preocupado por las revelaciones. “Es indignante pensar que la policía china intente instalarse, ya sabes, en Nueva York, digamos, sin la coordinación adecuada. Viola la soberanía y elude los procesos estándar de cooperación judicial y policial”, afirmó.

Irlanda cerró la estación de policía china que se encuentra en su territorio, mientras que Holanda, que ha tomado medidas similares, tiene una investigación en curso, al igual que España.

Harth le dijo a CNN que la organización probablemente encontrará más estaciones en el futuro. “Es la punta del iceberg”, afirmó.

“China no oculta lo que está haciendo. Dicen expresamente que van a expandir estas operaciones, así que tomémoslo en serio. Este es un momento en el que los países deben considerar que se trata de defender el estado de derecho y los derechos humanos en sus países tanto para la gente de China como para todos los demás en todo el mundo”, dijo.