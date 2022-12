Retiran del mercado 8 millones de productos de limpieza en EE.UU. por riesgo de exposición a bacterias

Unilever retira del mercado algunos champús en seco por químico cancerígeno 0:46

Nueva York (CNN) –– Laundress, una marca de detergentes y productos de limpieza para el hogar, retiró del mercado cerca de ocho millones de artículos debido a la posible presencia de bacterias que representarían un riesgo para la salud de los consumidores.

Los productos retirados del mercado, que la costosa marca boutique fabricó entre enero de 2021 y septiembre de 2022, incluyen detergentes para ropa, acondicionadores de telas y productos de limpieza. La medida se anunció el 1 de diciembre.

Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés), los artículos afectados pueden contener uno de varios tipos diferentes de bacterias, muchas de las cuales son organismos ambientales que se encuentran ampliamente en el suelo y el agua.

La CPSC advirtió que las personas con sistemas inmunes debilitados, afecciones pulmonares subyacentes o aquellas que usan dispositivos médicos externos y sean expuestas a las bacteria podrían enfrentar el riesgo de una infección grave que puede requerir tratamiento médico si la bacteria se inhala o ingresa al cuerpo a través de los ojos o una herida en la piel.

Las personas con sistemas inmunitarios saludables generalmente no resultan afectadas por la bacteria, dijo la entidad.

Al menos 11 consumidores han informado infecciones por la bacteria pseudomonas, dijo la comisión. La compañía indicó que investiga los informes para determinar si las infecciones estaban relacionadas con los productos retirados del mercado.

La CPSC indicó que los consumidores que compraron el producto retirado después de enero de 2021 deben suspender su uso inmediatamente y solicitar un reembolso (esta es la lista de los productos afectados por la medida). Y añadió que las personas deben desechar el producto cerrando bien la botella y colocándola en un basura doméstica y no vaciar el producto antes de desecharlo.

Los productos de Laundress se vendieron en TheLaundress.com, Amazon y en tiendas como Bloomingdale's, The Container Store, Saks Fifth Avenue, Target, Nordstrom, Brooklinen y otros minoristas importantes en todo el país, hasta septiembre de 2022 por entre US$ 8 y US$ 100.