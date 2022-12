Al menos nueve militares mueren en enfrentamientos con grupos armados ilegales en el Cauca, Colombia. Petro convoca Consejo de Seguridad Extraordinario

Las claves de la nueva estrategia contra las drogas en Colombia 4:46

(CNN Español) -- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó este martes al Consejo de Seguridad Extraordinario para evaluar la situación en el departamento del Cauca, en donde en los últimos días se han reportado enfrentamientos entre militares y grupos armados irregulares.

“La posición es que la acción militar no cesa mientras que no haya una voluntad real de negociación. Así que la fuerza pública no va a salir de la región del Cauca”, indicó Petro al término de la reunión de seguridad en Bogotá.

El mandatario informó que este martes, en la zona rural del municipio de Buenos Aires, Cauca, se presentó un ataque de la “columna Jaime Martínez de las Farc originales” contra el Ejército Nacional, dejando como saldo a seis militares muertos, de entre 18 y 20 años.

“La operación que hicieron fue de infiltración, es decir, premeditadamente se buscó el ataque, se planificó”, agregó.

El presidente informó que durante el consejo de seguridad se tomaron medidas de reacción frente a los hechos ocurridos en el Cauca y explicó que “obviamente tiene que ver con rutas de narcotráfico y otros, que utilizan el área difícil del Naya para llegar hasta el mar pacífico”.

“La posibilidad de diálogos no está circunscrita al cese de las operaciones militares. Hasta ahora se ha hablado de una posibilidad, solo hay un proceso concreto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, manifestó Petro.

Este sábado, el Ejército reportó el fallecimiento del cabo tercero Andrés Aguilar y los soldados profesionales Dubán Alfonso de Oro y Hair Domínguez Narváez, quienes se encontraban desarrollando operaciones militares en Argelia, Cauca.

“Jóvenes que mueren por quienes aún no entienden que la Paz es el bien supremo de una nación. Paz en sus tumbas”, publicó Petro en su cuenta de Twitter este sábado tras conocer la noticia.

Este lunes, el ministro del Interior, Alfonso Prada, informó después del Consejo Nacional de Seguridad que en este periodo de Gobierno se han presentado 108 combates, 4.308 capturas, 203 sometimientos y se han destruido y neutralizado 1.200 laboratorios.