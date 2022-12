La revista TIME nombra persona del año a Volodymyr Zelensky y "el espíritu de Ucrania"

(CNN) -- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky —cuyos intento de luchar contra la invasión rusa en su país ha ganado elogios generalizados—, junto con el “espíritu de Ucrania”, fue nombrado este miércoles como la persona del año por la revista TIME.

“Ya sea que la batalla por Ucrania lo llene a uno de esperanza o de miedo, Volodymyr Zelensky impulsó al mundo de una manera que no habíamos visto en décadas”, explicó este miércoles Edward Felsenthal, editor en jefe de TIME.

El anuncio se hizo en Twitter, acompañado de una imagen de la portada.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa

