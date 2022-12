Últimas noticias breves del mundo hoy, 7 de diciembre de 2022

Anne Heche no estaba afectada por las drogas en el momento del accidente que le causó la muerte, muestra el informe del forense

Un informe del médico forense del condado de Los Ángeles publicado este martes mostró que no se encontraron drogas activas en el sistema de la actriz Anne Heche en el momento del accidente automovilístico que le causó la muerte el 5 de agosto.

Ciertas drogas fueron detectadas por uso previo a través de un análisis de orina y sangre pero se determinó que estaban inactivas en el momento del accidente, dice el informe forense.

El informe dice que se encontró un metabolito inactivo de cocaína a través de un análisis de sangre realizado cuando Heche llegó al hospital, lo que, según la oficina del forense, significa que la droga se usó en el pasado pero no en el momento del accidente. El reporte continúa diciendo que "se detectaron cannabinoides en la orina" pero no en el análisis de sangre, lo que "concuerda con el uso anterior pero no en el momento de la lesión".

También se detectó fentanilo pero fue por tratamiento hospitalario, dice el reporte.

El pasado mes de agosto el Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles dijo que la causa de la muerte de Heche fue un accidente, citando la inhalación y las lesiones térmicas como la causa.

El automóvil de Heche se estrelló contra una casa de Los Ángeles y estalló en llamas el 5 de agosto. Después del accidente, Heche experimentó una "lesión cerebral anóxica severa", que privó a su cerebro de oxígeno, entre otras lesiones críticas luego del accidente, dijeron su familia y amigos en un comunicado a CNN.

Otras "condiciones significativas" en su muerte incluyeron una "fractura de esternón debido a un traumatismo cerrado", según el reporte publicado en línea.

-- Con información de Amir Vera