Muere un segundo periodista durante el Mundial de Qatar

(CNN) -- Un segundo periodista murió mientras cubría la Copa Mundial de la FIFA en Qatar, según un tuit del medio qatarí AlKass este sábado.

El fotoperiodista Khaled Saif Salem al-Misslam trabajaba para el canal qatarí cuando falleció el fin de semana, y The Gulf Times informó que murió repentinamente mientras cubría el torneo.

“Estamos orando al Dios todopoderoso para que le proporcione la inmensidad de su misericordia y le permita estar en sus espaciosos jardines, y que brinde paciencia y consuelo a su familia y parientes”, tuiteó AlKass.

Las circunstancias en torno a la muerte de al-Misslam no están claras. AlKass no publicó más información y no respondió a un pedido de comentarios de CNN.

La FIFA y el gobierno de Qatar tampoco respondieron a la solicitud de comentarios de CNN.

La muerte de Khaled Saif Salem al-Misslam se produce después de que el periodista estadounidense Grant Wahl falleciera este viernes tras colapsar mientras cubría un partido entre Argentina y Holanda.

Mostafa Salem de CNN contribuyó a este informe.