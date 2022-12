Stephen 'tWitch' Boss.

(CNN) -- Stephen "tWitch" Boss, el DJ de "Ellen DeGeneres' Show" y bailarín que saltó a la fama en "So You Think You Can Dance", murió este miércoles, según información del forense del condado de Los Ángeles.

Tenía 40 años.

CNN se comunicó con representantes de Boss y LAPD para obtener información adicional.

Noticia en desarollo.