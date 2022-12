¿Quién es Bernard Arnault, la persona más rica del mundo que le quitó el título a Elon Musk?

Ni Bezos ni Musk. ¿Quién es el hombre más rico del mundo? 0:37

Londres (CNN) -- Bernard Arnault, presidente del gigante francés de artículos de lujo LVMH (LVMHF), acaba de convertirse en el primer europeo en encabezar la lista de Bloomberg de las personas más ricas del mundo, relegando a Elon Musk al segundo lugar.

Ahora con un valor de US$ 171.000 millones, la riqueza de Arnault eclipsó la fortuna de US$ 164.000 millones del CEO de Tesla el martes, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. Arnault ya había desbancado a Musk del primer puesto en la lista de "Multimillonarios en tiempo real" de Forbes la semana pasada.

El patrimonio neto de Musk se ha desplomado en US$ 107.000 millones este año, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. La riqueza de Arnault, que se deriva de su participación mayoritaria en LVMH, ha sufrido una caída más modesta de us$ 7.000 millones.

La divergencia se debe en parte al rendimiento de las acciones de las empresas en las que el par posee acciones. La compra de Twitter por parte de Musk tampoco ha ayudado. Aún así, no está en peligro inminente de caer más abajo en la lista: su fortuna sigue siendo cómodamente mayor que la del multimillonario indio Gautam Adani (US$ 125.000 millones) y del fundador de Amazon Jeff Bezos (US$ 116.000 millones), quienes ocupan el tercer y cuarto lugar en La lista de Bloomberg.

Si bien el precio de las acciones de Tesla se ha desplomado un 54% este año, las acciones de LVMH se han mantenido estables, respaldadas por sólidas ventas en Estados Unidos y Europa. El mercado de lujo se ha mantenido relativamente estable este año, incluso cuando la creciente inflación ha llevado a los compradores menos ricos a cambiar sus hábitos de gasto. LVMH tiene un valor de mercado de 362.400 millones de euros (US$ 386.000 millones ).

¿Quién es Bernard Arnault?

Nacido en Roubaix, en el norte de Francia, en 1949, Arnault se graduó en la prestigiosa École Polytechnique, una escuela de ingeniería de París. Inició su carrera en la constructora familiar Ferret-Savinel, llegando a ser presidente en 1978 tras sucesivas promociones.

Seis años después, se enteró que el gobierno francés estaba buscando un nuevo inversor para hacerse cargo de Boussac Saint-Freres. El grupo textil en bancarrota poseía un activo clave: Christian Dior, una célebre casa de moda francesa.

Arnault compró el control del grupo, lo devolvió a la rentabilidad y se embarcó en una estrategia para desarrollar la compañía de artículos de lujo líder en el mundo. “En el proceso, revitalizó a Christian Dior como la piedra angular de la nueva organización”, según una biografía en el sitio web de LVMH.

Arnault compró una participación mayoritaria en LVMH en 1989, dos años después de que el grupo se formara mediante la fusión de Louis Vuitton y Moët Hennessy. Ha sido presidente y CEO de la compañía desde entonces.

Aunque su propio nombre puede no ser inmediatamente reconocible para muchos, las marcas en las que Arnault ha sido fundamental en el crecimiento —desde Christian Dior hasta Dom Pérignon— se han convertido en nombres familiares.

Durante las últimas tres décadas, Arnault ha convertido a LVMH en una potencia de artículos de lujo con 75 marcas que venden vino, licores, moda, artículos de cuero, perfumes, cosméticos, relojes, joyas, viajes de lujo y estadías en hoteles. Abrió la primera tienda Louis Vuitton de China en Beijing en 1992.

En enero de 2021, el grupo completó la adquisición por US $15.800 millones de la icónica joyería estadounidense Tiffany & Co, la mayor adquisición jamás realizada en la industria del lujo.

Los esfuerzos filantrópicos de Arnault se realizan principalmente a través de LVMH, que centra su patrocinio en las artes y la cultura. En 2019, el grupo donó 200 millones de euros (US$ 212 millones ) para ayudar a reconstruir Notre Dame después de que un gran incendio arrasara la catedral de París.

Arnault ha tenido durante mucho tiempo el título de la persona más rica de Europa, pero el hombre de 73 años mantiene un perfil mucho más bajo que Musk y no está personalmente activo en ninguna de las principales plataformas de redes sociales. En octubre, le dijo a Radio Classique, propiedad de LVMH, que vendió su jet privado porque lo habían avergonzado en Twitter por su uso frecuente del avión.

Arnault está casado y tiene cinco hijos, todos los cuales trabajan actualmente en LVMH o en una de sus marcas, según Bloomberg.