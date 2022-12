Elon Musk dice que Trump no violó las reglas de Twitter. La verdad es más complicada

Los detalles de la reactivación de la cuenta de Trump en Twitter 3:15

(CNN) -- Una serie de documentos internos de Twitter compartidos en la plataforma de redes sociales el lunes ofrecen un vistazo a los debates internos entre algunos de los empleados de la compañía antes de su decisión de vetar al entonces presidente Donald Trump luego del ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de EE.UU.

Los documentos, compartidos por el periodista Bari Weiss como la última entrega de los llamados “Twitter Files”, parecen mostrar que hubo al menos cierto debate entre varios empleados sobre si los últimos tuits de Trump violaron las políticas de la red social que prohíben incitar a la violencia. Pero no llegan a demostrar que Twitter ignoró sus propias reglas al implementar la prohibición.

El nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, aplaudió y promovió la publicación de los documentos internos de la empresa el lunes e intentó pintar la decisión del exlíder de Twitter como políticamente motivada. En un tuit sugirió que el expresidente “no violó las reglas” y que la decisión se tomó a instancias de “empleados activistas”.

Los comentarios se producen después de que Musk tomó la controvertida decisión el mes pasado de revertir la prohibición de Trump de la plataforma luego de una encuesta de sus seguidores de Twitter, después de decir inicialmente que consultaría a un panel de expertos sobre la decisión. Musk también disolvió el lunes su Consejo de Confianza y Seguridad, un grupo de expertos externos que consultaron con la compañía sobre temas delicados.

El debate sobre el veto a Trump

La cuenta de Trump fue suspendida permanentemente por Twitter dos días después del ataque al Capitolio realizado por algunos de sus seguidores, muchos de ellos impulsados por afirmaciones falsas de que las elecciones de 2020 habían sido robadas. En ese momento, Twitter dijo que la prohibición se debía al “riesgo de una mayor incitación a la violencia”. La decisión se tomó después de que Twitter se había resistido durante mucho tiempo a los llamados para suspender o eliminar la cuenta de Trump, y en su lugar aplicó etiquetas de información para proporcionar contexto en torno a sus tuits, sobre la base de que era importante que los usuarios pudieran escuchar directamente a un líder mundial.

Los tuits de Weiss sugieren que, a raíz del 6 de enero, había empleados de Twitter tanto a favor como en contra de la idea de prohibir a Trump. Una captura de pantalla de una conversación interna de Twitter, donde los nombres de los empleados han sido redactados, muestra a un empleado expresando su preocupación por la "censura", mientras que otro señala que "imponemos reglas mucho más estrictas a todos los demás en la plataforma". Se desconoce en los tuits de Weiss si los empleados en esta discusión estuvieron involucrados de alguna manera en el proceso de toma de decisiones que condujo a la prohibición de Trump.

El hilo de tuits también indica que algunos miembros del equipo de seguridad de Twitter plantearon preguntas sobre si los tuits de Trump que finalmente llevaron a su prohibición violaban las políticas de la empresa.

“Tampoco veo una incitación clara o codificada” a la violencia, dijo Anika Navaroli, miembro del personal de seguridad de Twitter, en un mensaje de Slack sobre el tuit de Trump del 8 de enero que decía: “Los 75.000.000 de los grandes patriotas estadounidenses que votaron por mí, AMÉRICA PRIMERO y HAGAN A AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ, tendrá una VOZ GIGANTE en el futuro. ¡¡¡No se les faltará el respeto ni se les tratará injustamente de ninguna manera o forma!!!”.

(Navaroli luego testificó ante la comisión de la Cámara que investiga el 6 de enero que ella y otros miembros del personal se habían alarmado por el contenido publicado en Twitter por los Proud Boys y otros grupos de ultraderecha que extendían las declaraciones de Trump, y les preocupaba el riesgo de violencia antes del ataque).

Otro miembro del personal, cuyo nombre se eliminó de la captura de pantalla, dijo en Slack que un tuit posterior de ese día de Trump que decía que no asistiría a la toma de posesión del presidente Joe Biden también fue “una clara no violación”. Pero otro miembro del personal cuestionó si ese tuit podría ser "una prueba de que [Trump] no apoya una transición pacífica", según los mensajes de Weiss.

La entonces jefe de asuntos legales, políticas y confianza de Twitter, Vijaya Gadde, quien, junto con el fundador de Twitter y entonces director ejecutivo Jack Dorsey, era la responsable final de las decisiones de contenido, preguntó más tarde el 8 de enero si el tuit de Trump "Patriotas estadounidenses" "se utilizó como una incitación codificada a más violencia”, seguido de solicitudes de “cualquier contexto o perspectiva” y cualquier investigación anterior relevante, según muestran los tuits de Weiss. El equipo de “aplicación escalada” de Twitter también se involucró en la evaluación y cuestionó si los tuits de Trump podrían considerarse una glorificación de la violencia, según muestran las capturas de pantalla, lo que violaría las políticas de la empresa.

“Reflexivo y cuidadoso”

El proceso de involucrar a varios miembros del personal y equipos y confiar en la investigación para decisiones de alto perfil no parece estar fuera de línea con la forma en que Twitter y otras plataformas sociales toman decisiones de moderación de contenido, especialmente en situaciones de crisis.

“Así fue todo el proceso... esto no es realmente fuera de lo común”, dijo un exejecutivo de Twitter a CNN, y señaló que los diversos equipos involucrados en las decisiones de contenido se presionarían entre sí para considerar el contexto y la información en la que quizás no habían pensado, mientras trabajaban en cómo manejar problemas difíciles. “Creo que en estas conversaciones parece que las personas estaban tratando de ser realmente consideradas y cuidadosas”, dijo el exejecutivo.

Twitter finalmente dijo en el momento del veto a Trump que su tuit sobre los patriotas estadounidenses sugería que “planea continuar apoyando, empoderando y protegiendo a quienes creen que ganó las elecciones”, y que el tuit sobre la ceremonia de posesión podría verse como una declaración adicional de que la elección no fue legítima o que la toma de posesión sería un blanco “seguro” para la violencia porque él no asistiría.

El 6 de enero, Twitter también advirtió a Trump que las violaciones adicionales de sus reglas podrían resultar en una prohibición permanente, algo que Weiss no mencionó en el hilo del tuit del lunes. El hilo tampoco menciona que otras plataformas sociales importantes, incluidas Facebook, YouTube y Snapchat, también decidieron suspender a Trump de sus plataformas en los días posteriores al ataque al Capitolio, y aún no han restaurado su cuenta.

Los tuits de Weiss siguen a varios otros informes de los "Twitter Files" con base en documentos internos que parecen haber sido proporcionados por el equipo de Musk, incluidos correos electrónicos internos de Twitter sobre la decisión de la compañía de suprimir temporalmente una historia del New York Post de 2020 sobre Hunter Biden y su computadora portátil, que corroboró en gran medida lo que ya se sabía sobre el incidente.