Musk se pronuncia sobre los "Twitter Files" que hablan del funcionamiento interno de la plataforma

(CNN Español) -- Elon Musk habló el sábado por la noche sobre los llamados "Twitter Files" (archivos de Twitter), un largo hilo de tuits publicado por el periodista Matt Taibbi, al que se le habían proporcionado detalles de las discusiones entre bastidores sobre la moderación de contenidos en la red social, incluyendo el llamado a suprimir la historia del portátil de Hunter Biden.

Durante una sesión de Twitter Spaces de dos horas de duración, Musk señaló que Taibbi participará en una segunda entrega de los "Archivos de Twitter junto con el periodista Bari Weiss, pero no dio una fecha exacta de cuándo se hará.

Musk —que afirma no haber leído los archivos liberados— dijo que el impulso para el hilo de tuits original era lo ocurrido en el período previo a las elecciones presidenciales de 2020 y "cuánta influencia del gobierno hubo".

Musk también criticó a los principales medios de comunicación por restar importancia a la publicación de los "Twitter Files", al tiempo que acusó a organizaciones de noticias —en particular The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post— de "fijar agendas". También alegó que las organizaciones de noticias, las empresas de redes sociales y las universidades reprimen la libertad de expresión.

Durante la sesión, Musk habló de muchos otros temas, incluyendo que los ciudadanos estadounidenses, y no el Gobierno, deberían poder decidir el destino de Edward Snowden, el excontratista de la CIA que filtró secretos de inteligencia en 2013. También dijo que Twitter debería programar y monetizar la publicación de audios y videos nativos de larga duración.

Musk dijo además que la red social pondrá en marcha sus nuevas verificaciones de cuentas en la próxima semana.