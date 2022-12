Correos electrónicos de Twitter revelan cómo sus empleados debatieron la forma de manejar la historia de Hunter Biden que publicó el New York Post en 2020

Elon Musk habla en las instalaciones de lanzamiento de SpaceX en el sur de Texas.

(CNN) –– Elon Musk, dueño de Twitter, anticipó durante varios días una gran revelación masiva basada en documentos internos de la empresa que, según él, mostrarían “lo que realmente sucedió” dentro de la compañía cuando decidió suprimir temporalmente una historia del New York Post en 2020 acerca de Hunter Biden y su computadora portátil.

Pero este viernes, en lugar de publicar una gran cantidad de documentos, la gran revelación de Musk apuntó a una serie de tuits del periodista Matt Taibbi, a quien se le proporcionaron correos electrónicos que corroboraban en gran medida lo que ya se sabía sobre el incidente.

Atrayendo miles de retuits, el sinuoso hilo de tuits de Taibbi reafirmó cómo, en las primeras horas posteriores a la publicación de la noticia del New York Post, los empleados de Twitter se enfrentaron al temor de que pudiera ser el resultado de una operación de hackeo rusa.

Los mensajes mostraron a los empleados de los equipos legales, de políticas y de comunicaciones de Twitter debatiendo, y algunas veces discrepando, sobre si restringir el artículo bajo la política de la empresa sobre contenidos hackeados, semanas antes de las elecciones de 2020.

Si bien algunos cuestionaron la base de la decisión y advirtieron que Twitter aceptaría acusaciones de sesgo anticonservador, otros dentro de la empresa, incluidos altos funcionarios, dijeron que las circunstancias que rodearon la historia del New York Post no estaban claras y recomendaron precaución, según capturas de pantalla de comunicaciones internas que compartió Taibbi.

(El entonces CEO Jack Dorsey, de quien Taibbi dijo que no estuvo involucrado en la decisión, les dijo a los legisladores estadounidenses que, en retrospectiva, suprimir la historia fue un error).

Los correos electrónicos que obtuvo Taibbi son consistentes con lo que Yoel Roth, exjefe de confianza y seguridad de Twitter, le dijo a la periodista Kara Swisher en una entrevista a principios de esta semana.

Durante esa conversación, Roth dijo que sintió en ese momento que los informes del Post tenían el sello distintivo de una operación rusa de hackeo y filtración, una evaluación que fue compartida en ese momento por docenas de exfuncionarios de inteligencia de EE.UU. Roth no respondió a la solicitud de CNN para obtener comentarios.

Taibbi dijo que el material que revisó se refería a advertencias generales del FBI sobre posibles intentos de injerencia rusa en las elecciones. Lo que también encaja con la cuenta pública del CEO de Meta, Mark Zuckerberg, sobre el manejo de Facebook de la historia del New York Post y afirma cómo Twitter estaba en alerta máxima por una posible intromisión extranjera.

A raíz de la supresión del artículo, Taibbi dijo que un congresista demócrata, el representante de California Ro Khanna, le escribió al director legal de Twitter sugiriendo que era una mala imagen y una desviación de los ideales de la Primera Enmienda suprimir un informe de noticias cuyos detalles afectan a un candidato presidencial. Khanna destacó en un correo electrónico que mencionaba esto a pesar de ser un “partidario total de Biden”. Khanna no respondió a la solicitud de comentarios.

El hilo de tuits también destacó cómo los funcionarios de ambos partidos políticos escribieron rutinariamente a Twitter pidiendo que se eliminaran publicaciones específicas. De hecho, incluyó una captura de pantalla de un correo electrónico del “equipo de Biden” que pedía eliminar los tuits. Una revisión de CNN de esos tuits en un sitio de archivo mostró algunas supuestas fotos de Hunter Biden, incluida desnudez, que pueden haber violado la política de Twitter.

Taibbi dijo que el contacto de los partidos políticos ocurrió con mayor frecuencia con los demócratas, pero no proporcionó documentos internos para respaldar su afirmación. Tampoco dijo que los demócratas hayan solicitado que Twitter suprimiera la historia del New York Post, y su cuenta no sugirió que el Gobierno de EE.UU. haya presionado alguna vez a Twitter para suprimir la historia.

Darcy Oliver y Donie O’Sullivan, los dos de CNN, contribuyeron con este informe.