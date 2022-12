Estado de emergencia en Perú: qué significa, cuándo, dónde y qué restricciones hay

Boluarte evalúa adelantar elecciones a diciembre de 2023 1:03

(CNN Español) -- Perú atraviesa una crisis política tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, quien después de intentar disolver el Congreso —antes de enfrentar una moción de vacancia en su contra— fue destituido de su cargo y arrestado la semana pasada, acusado de los delitos de rebelión y conspiración.

Estos hechos generaron descontento en algunos seguidores de Castillo, quienes salieron a las calles en varias provincias del interior del país para exigir la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte. La agitación social que se cierne sobre Perú ha dejado varios muertos, decenas de heridos, y al menos dos importantes aeropuertos del país permanecen cerrados por ataques contra su infraestructura.

Ante la actual crisis, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció que el Gobierno acordó declarar el estado de emergencia en todo el país. Otárola dijo a periodistas que la medida nacional implica la "suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilios, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la libertad y seguridad personal”.

Pero, ¿qué significa exactamente el estado de emergencia para los residentes y qué restricciones entrarán en vigor?

Estado de emergencia en Perú

Según la Constitución de Perú, el Gobierno puede decretar un estado de emergencia "en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación".

publicidad

Y según el Decreto Supremo publicado el miércoles, el estado de emergencia se aplicará a todo el territorio nacional.

¿Cuánto durará?

El estado de emergencia tendrá una vigencia de 30 días. Durante ese tiempo, la Policía Nacional del Perú será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

A los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia, la Policía Nacional deberá presentar un informe detallado de las acciones realizadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos, según lo establecido por el Gobierno.

¿Qué derechos se suspenden durante el estado de emergencia en Perú?

Según el decreto, durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales, que establece el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Pero, ¿qué significa esto?

La abogada y periodista peruana Rosa María Palacios dijo en entrevista con CNN que más que una suspensión de derechos, se trata de una restricción. También aclaró que en este momento no hay prohibición de libertad de tránsito ni del derecho de reunión, mientras que el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el derecho a no ser detenido se administran a criterio de la policía.

Por ejemplo, "cuando hay estado de emergencia te pueden detener bajo sospecha, pero no pierdes el derecho a estar comunicado con un abogado. No pierdes el derecho a que se te ponga de inmediato a disposición del juez en 48 horas", explicó Palacios. Mientras que el derecho a reunirse pacíficamente y sin armas se restringe a medida en que la situación de violencia en el país crezca, más no se elimina.

"Lo más importante que ha aprobado el Decreto de Declaratoria de Estado de Emergencia es la intervención de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno", dijo Palacios.

¿Hay toque de queda?

El decreto no establece un toque de queda nacional durante el estado de emergencia declarado, pero podría haberlo apenas lo declare así el Poder Ejecutivo.

Qué dice la Constitución Política del Perú

Durante el estado de emergencia, quedan suspendidos los derechos constitucionales establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que son:

9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley.

11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.

12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas.

24. (F) A la libertad y a la seguridad personales. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito.

Claudia Rebaza colaboró con este reporte.