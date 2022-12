La búsqueda intensa de una niña de 11 años desaparecida enfrenta varios desafíos, dice la policía

Madalina Cojocari

(CNN) -- La búsqueda intensa de Madalina Cojocari, de 11 años, se ha visto obstaculizada por lo tarde que se notificó a la policía de Carolina del Norte sobre su desaparición, dijo la capitana de policía de Cornelius, Jennifer Thompson, en una actualización de video.

“Uno de los desafíos en este caso, en pocas palabras, no nos notificaron que se había ido”, dijo Thompson. La búsqueda de Madalina tiene a la policía buscando en todo el mundo.

“Los investigadores han elaborado y seguido casi 250 pistas que se extienden a través de las fronteras estatales y en todo el mundo”, dijo Thompson el martes.

Los padres de Madalina fueron arrestados el 17 de diciembre por no denunciar su desaparición, dijo la policía previamente en un comunicado de prensa. Su madre, Diana Cojocari, está detenida con una fianza de US$ 250.000 mientras que su padrastro, Christopher Palmiter, está detenido con una fianza de US$ 200.000, según los registros de la cárcel.

CNN ha intentado varias veces ponerse en contacto con el abogado de Diana Cojocari. Un portavoz del bufete de abogados que representa a Palmiter dijo anteriormente que no podían comentar en este momento.

“Este es un caso grave de una menor cuyos padres claramente no nos dicen todo lo que saben”, dijo Thompson. “Por favor llámenos si tiene información de testigos oculares”.

El cartel de Madalina aparece primero en el sitio web del FBI de Charlotte. Fue vista por última vez el 23 de noviembre, “vistiendo jeans, zapatos Adidas rosas, morados y blancos, y una camiseta y una chaqueta blancas”, dijo el FBI.

Cornelius está aproximadamente a 20 millas (32 kilómetros) al norte de Charlotte, Carolina del Norte.