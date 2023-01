Salario mínimo, marihuana recreativa y más: estas nuevas leyes entran en vigor en 2023 en EE.UU.

Los temas económicos que marcarán el 2023 en Estados Unidos 7:50

(CNN) -- Mientras el presidente Joe Biden obtenía varias victorias legislativas el año pasado, los votantes de todo el país acudieron a las urnas en noviembre para decidir sobre algunas medidas locales.

La aprobación de varias de esas medidas conducirá a nuevas leyes estatales este año. Y en 2023, los estadounidenses también sentirán el impacto de varias disposiciones de la Ley de Reducción de la Inflación que se promulgó durante el verano boreal.

Estas son algunas de las medidas estatales y federales que entrarán en vigencia en 2023.

Aumento del salario mínimo

Casi la mitad de todos los estados de EE.UU. aumentarán el salario mínimo en 2023.

El aumento entró en vigencia el 1 de enero en los siguientes estados: Arizona, California, Colorado, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nueva Jersey, Nuevo México, Ohio, Rhode Island, Dakota del Sur, Vermont y Washington.

Los trabajadores que ganan el salario mínimo en Connecticut tendrán que esperar hasta el 1 de junio para ver el aumento, mientras que el cambio entra en vigencia en Nevada y Florida el 1 de julio y el 30 de septiembre, respectivamente. El aumento entró en vigor en Nueva York el sábado para los trabajadores fuera de la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester.

De todos los estados, el estado de Washington tiene el salario mínimo más alto con US$ 15,74, que subió desde los US$ 14,49; seguido por California, que ahora tiene un salario mínimo de US$ 15,50 para todos los trabajadores, que subió de los US$ 14 para empleadores con 25 empleados o menos y US$ 15 para empleadores con 26 o más empleados.

Sin embargo, la capital del país, Washington, sigue teniendo el salario mínimo más alto del país. Un aumento de US$ 16,10 a US$ 16,50 entró en vigencia el domingo y se fijó otro aumento a US$ 17 para el 1 de julio.

El impulso por un salario más alto en todo el país se produce luego de que el salario mínimo federal se hubiera mantenido igual desde 2009, el período más largo sin cambios desde que se estableció un salario mínimo en 1938, según el Departamento de Trabajo.

Los esfuerzos de los demócratas para aprobar un proyecto de ley de salario mínimo de US$ 15 se estancaron en el Senado en 2021.

Marihuana recreativa

Cinco estados (Arkansas, Maryland, Missouri, Dakota del Norte y Dakota del Sur) tenían la marihuana recreativa en la boleta electoral en las elecciones intermedias de noviembre, y los votantes de Maryland y Missouri aprobaron el uso personal para mayores de 21 años.

Si bien la legalización ha entrado en vigencia en Missouri con una enmienda a la constitución estatal, la ley de Maryland entra en vigencia el 1 de julio.

La ley también permitirá que las personas previamente condenadas por posesión e intención de distribución de cannabis soliciten la eliminación de antecedentes penales.

A partir del 1 de enero, la cantidad de cannabis que una persona puede poseer en Maryland por una multa en lugar de una sanción penal aumenta: de poco más de un tercio de onza, o 10 gramos, a 2,5 onzas.

Precios de la insulina

Una de las victorias más significativas para Biden en 2022 fue la Ley de Reducción de la Inflación, un proyecto de ley de atención médica, impuestos y clima de US$ 750.000 millones, que promulgó en agosto.

Como parte de la legislación, el precio de la insulina para los beneficiarios de Medicare tendrá un tope de US$ 35 a partir del 1 de enero.

Alrededor de 3,3 millones de beneficiarios de Medicare usaron insulina en 2020 y gastaron un promedio de US$ 54 por receta de insulina el mismo año, según la Fundación de la Familia Kaiser.

El límite no se aplica a las personas con cobertura de seguro privado después de que los demócratas del Senado no lograron obtener al menos 10 votos republicanos para aprobar la disposición más amplia.

Crédito fiscal para vehículos eléctricos

Habrá cambios en los créditos fiscales para aquellos con vehículos eléctricos, también gracias a la Ley de Reducción de la Inflación.

La nueva regla hace hincapié en el uso de vehículos fabricados en Norteamérica, lo que requiere que gran parte de los componentes de la batería y el ensamblaje final tengan origen en la región para ser elegibles para los créditos fiscales. También exige que al menos el 40% de los minerales utilizados para la batería se extraigan de Estados Unidos o de un país que tenga un acuerdo de libre comercio con EE.UU.

Al cumplir con los requisitos, los vehículos nuevos son elegibles para un crédito fiscal de hasta US$ 7.500.

Aquellos que compren vehículos eléctricos usados pueden recibir hasta US$ 4.000 en créditos pero estos no pueden exceder el 30% del precio de venta del vehículo.

Inicialmente, quienes compren vehículos en 2023 deberán esperar para recibir el crédito fiscal cuando presenten sus declaraciones de impuestos para el año 2024. Pero a partir del 1 de enero de 2024, los compradores de vehículos eléctricos podrán recibir el dinero de inmediato, en el punto de venta, si aceptan transferir el crédito a su concesionario.

Tami Luhby, Shawna Mizelle y Matt McFarland de CNN contribuyeron a este informe.