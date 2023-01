Descubren documentos clasificados del período de Biden como vicepresidente en un despacho privado

Esto es lo que se espera de la cumbre entre López Obrador, Biden y Trudeau 3:50

(CNN) -- Múltiples documentos clasificados del período en que el presidente Joe Biden ocupó la vicepresidencia de EE.UU. se descubrieron el otoño pasado en un despacho privado, dijo una fuente con conocimiento del asunto a CNN.



El secretario de Justicia, Merrick Garland, le pidió al fiscal federal en Chicago que investigue el asunto, le indicó a CNN una fuente familiarizada con el asunto, y los republicanos del Congreso también siguen de cerca la situación.

El presidente Biden no sabía que los documentos clasificados se encontraban en la oficina, y no se dio cuenta de ellos hasta que sus abogados personales comunicaron su existencia, le dijo a CNN una fuente cercana a la situación. Biden aún no está al tanto de cuáles son los documentos en específico, y su equipo ––cauteloso de que se vea como interferencia de alguna manera–– mantiene la distancia según la fuente.

Los abogados de Biden dicen que encontraron los materiales del gobierno en noviembre pasado, mientras cerraban una oficina con sede en la ciudad de Washington, en el Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global, que el ahora presidente usó como parte de su relación con la Universidad de Pensilvania, donde fue profesor honorario de 2017 a 2019.

Se encontraron menos de una docena de documentos clasificados en la oficina de Biden, dijo otra fuente a CNN. No está claro a qué pertenecen los documentos o por qué fueron llevados al despacho privado de Biden. La ley obliga a los funcionarios federales a entregar los documentos oficiales y los archivos clasificados cuando terminan su servicio en el Gobierno.

"La Casa Blanca está cooperando con los Archivos Nacionales y el Departamento de Justicia en relación con el hallazgo de lo que parecen ser documentos de la administración de Obama-Biden, incluyendo un pequeño número de documentos con marcas clasificadas", dijo Richard Sauber, asesor especial del presidente Biden, en un comunicado. "Los documentos fueron descubiertos cuando los abogados personales del presidente estaban empacando archivos que se encontraban en un gabinete cerrado con llave para prepararse para desocupar el espacio de oficinas en el Penn Biden Center en Washington. El presidente utilizó periódicamente este espacio desde mediados de 2017 hasta el inicio de la campaña de 2020. El día de este descubrimiento, el 2 de noviembre de 2022, la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca lo notificó a los Archivos Nacionales. Los Archivos tomaron posesión de los materiales a la mañana siguiente".

"El descubrimiento de estos documentos fue realizado por los abogados del presidente", agregó Sauber. "Los documentos no fueron objeto de ninguna solicitud o investigación previa por parte de los Archivos. Desde ese hallazgo, los abogados personales del presidente han cooperado con los Archivos y el Departamento de Justicia en un proceso para asegurar que cualquier registro de la administración Obama-Biden esté apropiadamente en posesión de los Archivos".

CBS News informó por primera vez sobre los documentos.

El material clasificado incluía algunos archivos de alto secreto con la designación de "información confidencial compartimentada", también conocida como SCI, que se utiliza para información altamente confidencial obtenida de fuentes de inteligencia.

Tras el descubrimiento, los abogados de Biden se pusieron inmediatamente en contacto con la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA, por sus siglas en inglés), que empezó a investigar el asunto, dijo la fuente.

En noviembre, la NARA envió una remisión al Departamento de Justicia para investigar el asunto, dijo a CNN una fuente con conocimiento de la situación.

El equipo de Biden cooperó con la NARA, que más tarde llegó a considerar la situación como un error debido a la falta de salvaguardias para los documentos, dijo la fuente.

Consecuencias políticas

El descubrimiento de los materiales ocurre cuando el fiscal especial Jack Smith investiga al expresidente Donald Trump por el posible mal manejo de documentos clasificados en su complejo Mar-a-Lago en Florida. Los investigadores federales han recuperado al menos 325 documentos clasificados de Trump como parte de su investigación.

Ante la noticia, el expresidente Trump publicó en su plataforma Truth Social: “¿Cuándo va el FBI a allanar las muchas casas de Joe Biden, tal vez incluso la Casa Blanca? Estos documentos definitivamente no fueron desclasificados”. Además, el equipo legal de Trump se encuentra observando muy de cerca cómo el Departamento de Justicia maneja el asunto relacionado con los documentos clasificados hallados en el despacho privado de Biden.

Por su parte, republicanos ya empezaron a hacer preguntas al respecto.

“El presidente Biden ha sido muy crítico con el hecho de que el presidente Trump llevara por error documentos clasificados a la residencia o a cualquier lugar y ahora parece que él pudo haber hecho lo mismo”, dijo el representante republicano James Comer de Kentucky, quien se convertirá en el presidente de Supervisión de la Cámara. "Que irónico."

Comer señaló que los Archivos Nacionales están bajo la jurisdicción de supervisión de su comisión, pero dijo que cuando ellos, aunque eran una minoría, enviaron preguntas a NARA relacionadas con el expresidente Trump, NARA remitió a los republicanos al Departamento de Justicia.

“Tal vez respondan nuestras preguntas ahora porque se trata de dos presidentes”, dijo Comer. Y agregó que planea pedir más información a los archivos posteriormente esta semana.

Desde que el FBI registró Mar-a-Lago en agosto, donde descubrió docenas de archivos clasificados adicionales, Trump ha promovido acusaciones descabelladas e infundadas sobre el supuesto mal manejo de los registros gubernamentales por parte de sus predecesores. La noticia de la aparición de archivos clasificados en el despacho privado de Biden sin duda proporcionará nuevos argumentos a Trump, que ya ha anunciado su aspiración presidencial para 2024.

Biden criticó a Trump cuando vio la fotografía tomada por el FBI que mostraba una serie de documentos encontrados en la propiedad de Trump el verano pasado.

"¿Cómo es posible que eso ocurra? ¿Cómo alguien puede ser tan irresponsable?", dijo Biden. "Y pensé ¿qué datos había ahí que pudieran comprometer fuentes y métodos? Con eso me refiero a nombres de personas que ayudaron o, etcétera. ... totalmente irresponsable".

Sara Murray, Annie Grayer, Zachary Cohen y Manu Raju, todos de CNN, contribuyeron a este informe.