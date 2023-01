Twingo y Casio: las referencias que son virales en redes tras la colaboración de Shakira y Bizarrap

El contundente mensaje de la nueva canción de Shakira y Bizarrap 1:08

(CNN Español) -- La canción de Shakira con Bizarrap está por todos lados y tiene a todos —medios, seguidores, usuarios en redes sociales— mirándola con lupa por la gran cantidad de referencias que hace la colombiana en su más reciente canción tras la ruptura con su expareja, el exfutbolista Gerald Piqué.

Y no es para menos pues la Sesión No. 53 de Shakira y Bizarrap tiene una letra que hace alusión al empoderamiento y la confianza, y cómo seguir adelante tras una ruptura amorosa, pero también muchas referencias que pueden llegar a ser mensajes ocultos para su ex, Gerard Piqué.

Pero además de esto hay una serie de referencias que... ¿podrían causar confusión?

Veamos.

En la Sesión No. 53, Shakira habla de un Ferrari y de un Rolex, pero también de un Twingo, un Casio. Y de que vaya más despacio, claro.

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

En este caso no hay que ser muy osado para entender las comparaciones entre el pasado y el presente de la relación. Pero también en los gustos de Piqué por los autos y relojes de marca, como lo son los Ferrari y los Rolex, que no necesitan presentación.

(¡Ojo! Bad Bunny, entre muchos otros artistas, también hace una comparación a estas dos marcas en una de sus canciones: "Me pongo Rolex como si fueran Casio").

Pero quizá sí necesita explicación el Twingo, un vehículo de la compañía Renault que fue lanzado a principios de la década de los 90, y cuyo característico aspecto ("cara de rana", le decían coloquialmente) ha movilizado a miles de familias durante años.

Este auto fue lanzado en el Paris Motor Show de 1992 y el Twingo de primera generación fue vendido por primera vez en 1993, según la empresa. En el mercado colombiano este auto se ensambló por primera vez en Medellín en 1995 y en la historia colombiana tiene un estatus de "ícono" y fue por muchos años uno de los diez autos más vendidos en el país, por lo que no es raro que la colombiana lo tenga en el radar.

El Twingo es un auto pequeño, urbano, de poca potencia en comparación de un auto deportivo como un Ferrari, y además de bajo costo, con un precio actual en el mercado de unos US$26.500 en su versión más reciente que es un auto eléctrica.

En comparación, un Ferrari puede variar su costo dependiendo el modelo, pero uno de los últimos de la marca, el 296 GTB de 818 caballos de fuerza, modelo 2021, cuesta unos US$ 353.000.

Ahora bien, sigue el reloj Casio.

Definitivamente el pasar de un Rolex a un Casio ha provocado un gran debate en redes. Lo cierto es que esta comparación hace referencia a los populares relojes de la marca japonesa que salieron al mercado hacia la década de los años 70 versus los exclusivos relojes que pueden costar miles de dólares.

El primer modelo del reloj japonés fue el Casiotron, que durante años fue un referente en relojes, pues a mediados de los 70 hubo un cambio de relojes de mecánicos a relojes de cuarzo, según la compañía.

Para ese entonces la novedad con estos Casio era que no solo mostraba la hora: detallaba horas, minutos y segundos y estaba "equipado con el primer calendario de reloj del mundo que ajustaba automáticamente" la fecha, según la compañía. Luego vendrían más modelos, esta vez que mostraban un reloj con calendario inteligente, que incluso contaba correctamente el 29 de febrero en años bisiestos. Y para mediados de los 70, el "X-1 presentaba funciones de cronómetro y hora mundial".

Toda una novedad... para hace 50 años.

¿La comparación? Los Rolex son relojes exclusivos que pueden llegar a costar hasta US$ 75.000, sin hablar de modelos que durante años "han acompañado a figuras excepcionales", según la página web del fabricante. En la actualidad los precios de un Casio están entre los US$ 22,95 y los US$ 4.000, según su página web.

Si bien los Casio no son símbolo de lujo y exclusividad como un Rolex, quizá sí tienen una impronta de ser cómodos y funcionales con un precio mucho más accesible que los Rolex, aunque no necesariamente sean glamurosos...

Y Shakira lo sabe.