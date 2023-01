¿Quién es R'Bonney Gabriel, la nueva Miss Universo?

Mira el traje de Miss Ucrania que hace alusión a la guerra 1:19

(CNN) -- R'Bonney Gabriel de Estados Unidos fue coronada la 71ª Miss Universo este sábado por la noche. Gabriel, quien el año pasado se convirtió en la primera filipino-estadounidense en ganar Miss Estados Unidos, se llevó la corona por delante de Amanda Dudamel de Venezuela y Andreína Martínez de República Dominicana.

El certamen se llevó a cabo en Nueva Orleans, Louisiana, con 84 mujeres de todo el mundo que compitieron por la corona.

Cuando Gabriel ingresó al Top 5, le preguntaron: "Miss Universo recientemente hizo un cambio inclusivo que permite que las madres y las mujeres casadas compitan este año. ¿Qué otro cambio te gustaría ver y por qué?".

Gabriel respondió que esperaba que los organizadores del concurso aumentaran el límite de edad de las candidatas.

"Para mí, me gustaría ver un aumento en la edad porque tengo 28 años. Y esa es la edad más avanzada para competir. Y creo que es algo hermoso. Mi cita favorita es 'si no ahora, ¿cuándo?' Porque como mujer, creo que la edad no nos define. No es mañana, no es ayer, pero es ahora. El momento es ahora", dijo.

publicidad

¿Quién es R'Bonney Gabriel?

Gabriel, nacida en Houston, es una modelo, diseñadora de moda e instructora de costura que prioriza el medio ambiente en su trabajo.

Antes en el concurso, Gabriel se puso una capa de color rojo anaranjado inspirada en un ave fénix ascendente con la máxima "si no es ahora, entonces cuándo", que ella misma había teñido. Las palabras se inspiran en los consejos de su padre para actuar sobre metas, sueños y deseos.

En el segmento final de preguntas y respuestas de la competencia, se les preguntó a las 3 principales contendientes cómo trabajarían para demostrar que Miss Universo es una organización empoderadora y progresista si ganan el título.

Gabriel dijo que usaría la plataforma para ser una "líder transformadora" y enfatizó su pasión como una fuerza para el bien en la industria de la moda al reducir la contaminación y usar materiales reciclados en la confección de prendas de vestir.

"Doy clases de costura a mujeres que han sobrevivido a la trata de personas y la violencia doméstica. Y lo digo porque es muy importante invertir en los demás, invertir en nuestra comunidad y usar tu talento único para marcar la diferencia", dijo Gabriel.

"Todos tenemos algo especial y cuando plantamos esas semillas para otras personas en nuestra vida, las transformamos y las usamos como vehículo para el cambio".

El concurso de este año fue organizado por primera vez por JKN Global Group PCL, una empresa de distribución de medios con sede en Tailandia, después de que la magnate y defensora de los derechos de las personas transgénero Anne Jakkaphong Jakrajutatip comprara la Organización Miss Universo por US$ 20 millones en octubre.

Jakkaphong ha hablado abiertamente sobre sus experiencias como mujer transgénero y también es la primera mujer propietaria del concurso.

Hizo una aparición en el escenario para otorgar el premio ImpactWayv Challenge a Anna Sueangam-iam de Tailandia, en honor a sus compromisos por el bien social.

Miss Tailandia había causado sensación en las rondas preliminares del certamen con un vestido hecho con pedazos de aluminio de refresco, un tributo a sus humildes comienzos y al trabajo de sus padres como recolectores de basura.