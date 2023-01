El desgarrador video desde dentro del avión momentos antes del accidente aéreo en Nepal

Pasajero a bordo del avión graba el momento justo de la tragedia en Nepal 1:06

(CNN) -- Un video de Facebook Live que presuntamente muestra los últimos y aterradores momentos dentro de la cabina del vuelo 691 de Yeti Airlines antes de que se estrellara en Nepal este domingo circuló en línea en las últimas horas, mientras en tierra continúan los esfuerzos de búsqueda y recuperación en torno al accidente.

El avión se estrelló cuando iba desde la capital de Nepal, Katmandú, a Pokhara, una puerta de entrada para el turismo al Himalaya. Había 72 personas a bordo, incluidos cuatro miembros de la tripulación, según un portavoz de la aerolínea. Entre las víctimas también viajaba una empresaria de nacionalidad argentina.

Con todos los cuerpos recuperados excepto uno, el accidente ya es el desastre aéreo más mortífero del país en más de 30 años.

El video fue supuestamente transmitido en vivo desde el interior del avión por el pasajero Sonu Jaiswal, y las imágenes son de momentos antes de que el avión se estrellara. Muestra una ventana de avión con vista al ala mientras el avión se inclina bruscamente hacia la izquierda.

En un momento, aparentemente sin darse cuenta del peligro inminente, Jaiswal gira el video con dirección a sí mismo, sonriendo en medio de charlas y risas de fondo. Se puede escuchar a varios pasajeros conversando animadamente en una mezcla de los idiomas hindi y punjabi; una persona dice: “Mira esa masa de agua, es excelente”, mientras el avión pasa por un lago.

El estado de ánimo dentro del avión parece tranquilo, sin advertencias de emergencia por parte del piloto o de la tripulación de la aerolínea. Segundos después, el video comienza a temblar abruptamente y se escuchan gritos; la cámara pierde el enfoque, solo muestra destellos de luz y ruido fuerte, antes de que la escena estalle en llamas.

CNN corroboró la veracidad del video basándose en la geolocalización, en un manifiesto de vuelo y en información del sitio web de Yeti Airlines.

Jaiswal figura como pasajero en el manifiesto de vuelo, y el número de asiento que figura para él en el sitio web de la aerolínea coincide con las imágenes tomadas desde el interior del avión.

Un amigo cercano de Jaiswal en India, Arman Ansari, también confirmó que Jaiswal está en el video. Agregó que vió la transmisión de Facebook Live de Jaiswal durante el vuelo.

“Lo estábamos viendo. Lo vimos durante unos segundos y luego se cortó. No pensamos mucho en eso”, dijo.

Aryaka Akhouri, jefa del distrito de Gazipur en India, donde vivía Jaiswal, dijo que había hablado con los padres de Jaiswal y confirmó que estaba en el avión y que había filmado el video.

Sin embargo, un portavoz de la Autoridad de Aviación Civil de Nepal (CAAN, por sus siglas en inglés) dijo que el video no era del accidente de este domingo. Cuando fue presionado para más respuestas, dijo que él y su equipo no tenían evidencia técnica para respaldar esa afirmación. En cambio, señaló a los pasajeros que se reían ante la primera señal de turbulencia antes de que el pánico se generalizara, como una prueba de que no podía ser el vuelo de Yeti Airlines.

La analista de aviación Mary Schiavo le dijo a CNN que el video podría ser útil en la investigación y dijo que podría haber capturado detalles que no fueron registrados por la caja negra del avión. Por ejemplo, la aleta de la aeronave, que brinda sustento adicional durante el aterrizaje, “no parece estar completamente extendida”, dijo.

Agregó que lo que parece ser el sonido de motor sugiere que “tenían energía para (que funcionara) al menos un motor”.

Investigación en curso

Los esfuerzos de búsqueda y recuperación continuaron este martes para las dos personas que aún estaban desaparecidas, según la policía de Nepal. Horas más tarde, se informó que los equipos de rescate en Nepal encontraron el cuerpo de una de las dos víctima restantes, elevando el número total de cuerpos recuperados a 71, según un funcionario local.

El subjefe de distrito del distrito de Kaski, Anil Shahi, dijo que la búsqueda continúa para localizar a la última persona restante del accidente. Por su parte, el jefe de policía del distrito, Ajaya KC, dijo que la niebla dificultaba las tareas y que las autoridades planeaban usar drones para localizar al desaparecido cuando mejore el clima.

Mientras tanto, se está llevando a cabo una investigación sobre la causa del accidente, con la asistencia de investigadores franceses que llegarán al lugar este martes. La caja negra del avión, que registra los datos de vuelo, fue recuperada este lunes y será entregada a CAAN, dijeron las autoridades.

Las autoridades de aviación dijeron este martes que el piloto del avión había pedido a los controladores de tráfico aéreo un cambio de pista, apenas minutos antes de que la aeronave se estrellara.

El aeropuerto de Pokhara tiene dos pistas entre las que los pilotos pueden elegir cuando aterrizan y la solicitud del piloto había sido aceptada, dijo el portavoz de CAAN, Jagannath Niroula.

“Cuando el piloto de Yeti Airlines preguntó a la torre si podía tomar la segunda pista para aterrizar, la torre aprobó el pedido”, dijo. “Los controladores de la torre no preguntaron por qué el piloto quería usar una pista diferente a la planeada originalmente, ya que técnicamente no es un problema qué pista el piloto elige para aterrizar”, dijo Niroula a CNN.

No fueron reportadas llamadas de socorro del piloto a los controladores de la torre del aeropuerto de Pokhara, agregó.

Este lunes, tanto en Katmandú como en Pokhara, multitudes realizaron vigilias con velas por las víctimas del accidente.

De los cuerpos recuperados, al menos 41 ya fueron identificados, dijo Yeti Airlines en un comunicado este lunes. Algunos cuerpos serán entregados a sus familias en Pokhara, mientras que otros, incluidos los de ciudadanos extranjeros, serán trasladados en avión a Katmandú este martes, dijo la policía.

Quince ciudadanos extranjeros estaban a bordo, provenientes de India, Rusia, Corea del Sur, Australia, Irlanda, Argentina y Francia, según CAAN.

Los videos de este lunes mostraron familias afligidas en Pokhara, esperando afuera del hospital donde se realizan las autopsias. Las autopsias se retrasaron porque un equipo de expertos forenses no llegó a Pokhara hasta este lunes por la tarde, según la policía y funcionarios de la aerolínea.

Algunas familias han comenzado a denunciar la pérdida de sus seres queridos. En un comunicado este martes, la familia de la víctima australiana Myron Love dijo que el maestro de 29 años había sido un ciclista entusiasta que “vivía la vida al máximo”.

Kosh Raj Koirala colaboró en este reporte.