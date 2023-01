López Obrador dice que su gobierno analizará el pedido del Chapo Guzmán de que lo regresen a México

AMLO: El Chapo tenía el mismo poder que el presidente 0:43

(CNN Español) -- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este miércoles que su gobierno recibió un pedido del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán para ser retornado a México, y señaló que ese análisis está en la esfera de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En su habitual conferencia matutina, el mandatario informó que el pedido se presentó a la Embajada de México en Estados Unidos el 10 de enero, y que su administración lo va a estudiar, porque al margen de delitos por los que ha sido condenado Guzmán “siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos”.

El canciller Marcelo Ebrard, por su parte, además de reconocer la existencia de la solicitud, señaló este martes: “Vamos a ver, pero está cumpliendo una condena allá, tiene una sentencia, entonces no le veo posibilidades francamente, pero la voy a revisar con la Fiscalía”.

Según Refugio Rodríguez, uno de los abogados de Guzmán en México, el convicto exlíder del Cártel de Sinaloa le solicitó hacerle ese pedido a López Obrador por medio de la hermana del Chapo y de Mariel Colón, una de sus abogadas en Estados Unidos. Guzmán cumple una sentencia de cadena perpetua más 30 años de prisión en una cárcel federal de máxima seguridad en Florence, Colorado.

Guzmán fue extraditado durante el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. El trámite lo realizó la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo titular era Luis Videgaray. Rodríguez afirmó que la extradición de Guzmán a EE.UU. “fue con violación de derechos humanos” por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto y que el rechazo de la Suprema Corte de Justicia a dos pedidos de amparo para evitar su entrega no se ajustó a derecho.

CNN está tratando de contactar al expresidente Peña Nieto y al excanciller Luis Videgaray para consultarlos sobre este asunto, pero hasta el momento no lo ha conseguido.

El juez federal del Distrito Este de Nueva York, Brian M. Cogan, sentenció a Guzmán Loera a cadena perpetua luego de que un jurado lo declarara culpable de ser líder del Cartel de Sinaloa, con 26 cargos relacionados con el narcotráfico y uno de conspiración para cometer asesinato.

El abogado Rodríguez dijo a CNN que el pedido de repatriación de Guzmán se basa en que el tratado de extradición con EE.UU. contempla algunas posibilidades para que “regrese a ser juzgado en México por los procesos penales federales que tiene pendientes” en su país, explica Rodríguez.

Este proceso, dijo, se puede solicitar mediante la llamada “entrega diferida” ante la Cancillería para que el detenido que tiene procesos penales en México sea devuelto para enfrentar a la justicia de su país.

Otro argumento de Rodríguez es la extradición de su cliente a Nueva York el 19 de enero de 2017 violó del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, al explicar que no se aplicó la cláusula de especialidad porque esta permite a un gobierno entregar a un reclamado a otro Estado, pero no a uno de los estados que conforman un país. Rodríguez se refiere al hecho de que Guzmán tenía pedidos de captura en los estados de California y Texas y terminó juzgado en el estado de Nueva York.

Para Jorge Lara, abogado internacionalista, penalista, y quien entre 2009 y 2011 fue subprocurador jurídico de la entonces Procuraduría General de la República, se trata de una circunstancia de interpretación: “Efectivamente, los instrumentos hablan de Estado. Asumimos también que Estado, en el lenguaje del derecho internacional, se refiere a países. Pero también es cierto que existe la extradición al interior de los Estados”, explica. Sin embargo, Lara Rivera, quien encabezó procesos relevantes de extradición durante su encomienda en la PGR, también considera que habría que revisar el expediente para verificar qué corte realizó e hizo efectiva la extradición en el caso de Joaquín Guzmán, aunque no descarta el argumento del abogado del Chapo.

“Podría darse esa posibilidad de que todo el proceso se hubiese planteado ante la autoridad mexicana para entregarlo a jurisdicciones distintas. Aquí también lo que hay que hacer valer es que es la autoridad federal de Estados Unidos la que tiene de inicio, la que solicitó. Entonces, también puede ser un tema de organización interna, aparte de los jueces dentro de Estados Unidos”, dice Jorge Lara.

Rodríguez también criticó la situación carcelaria que enfrenta Guzmán, al señalar que solo puede disfrutar de una televisión en la prisión, que es considerada la prisión de más alta seguridad de Estados Unidos.

“No ha vuelto a hablar con alguien en español fuera de su abogada, que lo visita de vez en cuando, con los internos de la prisión donde está no tiene ningún tacto. Está completamente aislado, segregado en una celda. Ocasionalmente lo sacan una vez por semana a un patio de dos metros y medio de grande, donde no pega el sol”, agregó sobre la situación en la llamada “Alcatraz de las Rocosas” de quien fue el líder del Cártel de Sinaloa.

En respuesta a una solicitud de CNN sobre la afirmación del abogado de Guzmán, el Buró de Prisiones de EE.UU. señaló que no tienen nada que decir porque no es ámbito de su competencia y que no comentarían sobre alegatos anecdóticos. El Buró, que tiene jurisdicción sobre las cárceles federales, también dijo que por razones de seguridad y privacidad no daría información sobre las condiciones de confinamiento de ningún recluso, pero aseguró que el BOP, por sus siglas en inglés, está comprometido a garantizar la seguridad de todos los internos, su personal y el público.

“El tratamiento humano de hombres y mujeres bajo su custodia es una prioridad y que señalamientos de malas conductas se investigan a cabalidad y se toman acciones en consecuencia si se demuestran que son ciertas”, respondió el Buró de Prisiones a CNN.