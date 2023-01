(CNN Business) -- El camino del estudiante de primer año Dieunerst Collin hacia la fama de los memes de internet comenzó con una mirada confusa en un Popeyes en Nueva Jersey.

Fue hace una década, y el entonces niño de 9 años estaba en la fila esperando un paquete familiar de pollo, galletas y papas fritas en la cadena de comida rápida en Irvington. Un extraño sacó su teléfono y comenzó a grabar a Collin, comparándolo con Lil TerRio, un chico que era famoso en las redes sociales en ese momento por sus movimientos de baile.

Collin, que sostenía un vaso de limonada Popeyes, miró al hombre de reojo, preguntándose por qué tenía una cámara en la cara. Más tarde, el extraño publicó un clip en Vine, la aplicación para compartir videos, donde se volvió viral y se usó ampliamente como GIF para expresar inquietud o desconcierto, junto con subtítulos como "Cuando tu maestro te descubre haciendo trampa en un examen".

Una década más tarde, Collin es estudiante de primer año en el equipo de fútbol americano del Lake Erie College en Painesville, Ohio, y ha cerrado el círculo. Popeyes contrató al joven de 18 años este mes para un patrocinio que utilizará su nombre, imagen y semejanza en vallas publicitarias y otros anuncios del restaurante de comida rápida.

Finalmente está cobrando sus seis segundos de fama en internet, aunque al principio su familia no estaba emocionada por eso.

“Cuando sucedió, no queríamos ser el centro de atención. Y solo con eso, la gente se acercaba a mi papá y decía: 'Oye, hemos visto a tu hijo en esto', tratando de hacer una broma. A mi papá no le gustaba que bromearan con sus hijos”, dijo Collin a CNN. “Pero ahora, el hecho de que lo cambié por una bendición, le gusta”.

Collin saca provecho de una política de la NCAA que permite a los atletas universitarios ganar dinero de patrocinios

Un acuerdo de nombre, imagen y semejanza, comúnmente conocido como NIL, permite que los atletas universitarios reciban una compensación de los patrocinios de marca que usan su nombre, imagen o semejanza para marketing y contenido promocional. Los acuerdos se derivan de un cambio de política de la NCAA en 2021 que permite a los estudiantes atletas beneficiarse de las oportunidades de patrocinio.

Popeyes anunció el acuerdo este mes después de una campaña en las redes sociales de Collin y sus fans. Para dar inicio al patrocinio, la cadena de comida rápida publicó un video de Instagram de Collin narrando su improbable historia.

“Aquí es donde comenzó nuestra historia”, dice en el video con la imagen viral de él en Popeyes de fondo. “El momento que nos convirtió en un meme. No lo pedimos. No lo entendimos. Pero no te preocupes hombrecito, no dejamos que eso nos detuviera. Porque cuanto más crecíamos, más duros nos volvíamos. Aprendimos a apoyarnos. Convertimos la atención en motivación y la motivación en campeonatos. Aquí es donde comenzó nuestra historia y ahora es donde comienza una nueva”.

La primera valla publicitaria de Popeyes con Collin se colocó el fin de semana pasado en su ciudad natal de East Orange, Nueva Jersey. Presenta la imagen viral y una nueva foto del adulto Collin imitando su expresión de niño de 9 años con una bebida Popeyes más grande en la mano.

“Los fans deben estar atentos a otros contenidos divertidos por venir”, dijo Popeyes en un comunicado. “Desde memes hasta sueños, Dieunerst y Popeyes aparecerán en las redes sociales una vez más”.

El patrocinio comenzó con una llamada en las redes sociales

La asociación entre la marca y el joven es el resultado de otro momento en las redes sociales.

El 8 de enero, Collin publicó un recuerdo de su foto viral en Twitter e Instagram e instó a sus seguidores a ayudarlo a llamar la atención de Popeyes para un acuerdo NIL. Sus seguidores se unieron y etiquetaron a Popeyes en publicaciones de apoyo a Collin.

“Collin Dieunerst ahora es un liniero ofensivo de primer año en la División II de Lake Erie College y si este tipo no tiene un acuerdo NIL para mañana, la cocina de Louisiana necesita deshacerse de la alta gerencia”, tuiteó un hombre.

Incluso otros restaurantes de comida rápida se unieron al impulso.

“Popeyes, hazlo por Vine”, tuiteó Buffalo Wild Wings, refiriéndose a la plataforma de video ya desaparecida. “Hablemos durante el almuerzo”, tuiteó su rival KFC en un mensaje que etiquetaba a Collin.

A las pocas horas, dijo Collin, Popeyes le envió un mensaje privado y un representante de la compañía lo llamó con una oferta. Unos días después, Popeyes anunció el patrocinio en las redes sociales. “Orgulloso de dar la bienvenida a Dieunerst Collin a la familia”, decía.

Collin dijo que está entusiasmado con el patrocinio y espera que termine con su propia comida en Popeyes, como lo han hecho el rapero Travis Scott y otras celebridades con cadenas de comida rápida como McDonald's. Hasta entonces, está feliz de promocionar su cadena de comida rápida favorita, donde su plato preferido es un sándwich de pollo, papas fritas, una galleta y, sí, una limonada.

Le sorprendió que personas de todo el país apoyaran su esfuerzo.

“Pueden pasar muchas cosas con el poder de internet detrás tuyo”, dijo Collin. “No puedo creer que pueda decir que estoy patrocinado oficialmente por Popeyes. ¡Gracias a todos los que ayudaron a difundir la palabra!”.

Espera jugar fútbol profesional americano después de la universidad

Collin se negó a discutir los aspectos financieros de su acuerdo con Popeyes.

Louis Moore, profesor asociado de historia del deporte en la Universidad Estatal de Grand Valley en Michigan, dijo que es inusual que una marca nacional contrate a un atleta relativamente desconocido para un acuerdo NIL.

“Tradicionalmente, los atletas masculinos tienen que ser muy populares antes de obtener el respaldo de una marca nacional. Pero son populares por su éxito en el campo, no por un meme”, dijo Moore.

“La vinculación con Collin muestra que hay un cambio en este pensamiento. La popularidad ya no tiene que basarse en el éxito atlético. Gracias a las redes sociales, los atletas jóvenes pueden ingresar a la universidad con una marca que puede ser atractiva para las empresas”.

Dichos acuerdos NIL significan más oportunidades económicas para los atletas universitarios, dijo.

Collin, estudiante de comunicaciones en Lake Erie College, espera jugar fútbol americano profesional antes de convertirse en analista deportivo. Nunca imaginó que el clip de Vine le traería fama, y un negocio con una marca, una década después.

De hecho, su familia trató de eliminar el video de internet, dijo.

“Nunca pensé que sería tan grande”, dijo. “Simplemente pensé que la gente seguiría adelante y se olvidaría del meme. Cuando hablo con mi padre, en realidad se emociona mucho porque nunca esperó este (éxito) para mí”.

El meme ha crecido en él y su familia. Collin dijo que su padre planea colocar el cartel "Memes to Dreams" (de memes a sueños) de Popeyes en su barbería para poder compartir la historia de su hijo con los clientes.

¿Usa Collin su meme con sus amigos? No tanto. La mayoría de las veces, prefiere enviar emojis.

“Lo he usado menos de 10 veces”, dijo. "No soy un gran fan de usarlo, porque soy yo, pero a veces lo envío solo para ser divertido".