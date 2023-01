ANÁLISIS | ¿Por qué Alemania está luchando por aceptar la idea del envío de tanques a Ucrania?

Análisis: Alemania y sus aliados discuten enviar tanques a Ucrania 5:28

(CNN) -- Los últimos 12 meses han obligado a los líderes europeos a repensar seriamente su enfoque de la seguridad nacional.

Si algo ha confirmado la invasión rusa de Ucrania es que la paz en el continente no puede darse por sentada. El statu quo —décadas de bajo gasto y defensa que no es una prioridad política— no puede continuar.

Esto es especialmente cierto en Alemania, que durante años ha gastado mucho menos en su ejército que muchos de sus aliados occidentales, pero ahora está reconsiderando su enfoque de defensa en el país y en el extranjero.

Días después de que comenzara la invasión en febrero pasado, canciller alemán, Olaf Scholz, pronunció un impactante discurso ante el parlamento en el que se comprometió a gastar 100.000 millones de euros (US$ 108.000 millones) para modernizar la capacidad militar de Alemania.

También prometió que Alemania elevaría su gasto en defensa al 2% del PIB —cumpliendo un objetivo establecido por la OTAN que no había logrado durante años— y terminaría con su profunda dependencia de la energía rusa, particularmente del gas.

Sin embargo, casi un año después, los críticos dicen que la visión de Scholz no se ha convertido en realidad. Y Alemania ha sido acusada de demorarse cuando se trata de enviar sus armas más poderosas a Ucrania.

Las críticas han aumentado en los últimos días, ya que los líderes estadounidenses y europeos han presionado a Berlín para que envíe tanques Leopard 2 de fabricación alemana a Ucrania, o al menos permita que otros países lo hagan.

Los expertos estiman que hay alrededor de 2.000 tanques Leopard en uso en 13 países de Europa, y se los considera cada vez más vitales para el esfuerzo bélico de Ucrania a medida que el conflicto avanza por segundo año. Pero Berlín debe otorgar a estas naciones la aprobación para reexportar tanques de fabricación alemana a Ucrania, y hasta ahora se ha resistido a los llamados para hacerlo.

Scholz ha insistido en que cualquier plan de este tipo debería estar completamente coordinado con toda la alianza occidental, y los funcionarios alemanes han indicado que no aprobarán la transferencia de Leopards a menos que EE.UU. también acepte enviar algunos de sus tanques a Kyiv.

El viernes, una reunión clave de aliados occidentales en Alemania se interrumpió sin un acuerdo más amplio sobre el envío de tanques a Ucrania, después de que el nuevo ministro de defensa del país, Boris Pistorius, dijera que su gobierno aún no había tomado una decisión.

Pistorius rechazó las afirmaciones de que Alemania ha estado "interponiéndose en el camino" de una "coalición unida" de países a favor del plan. "Hay buenas razones para la entrega y hay buenas razones en contra... todos los pros y los contras deben sopesarse con mucho cuidado, y muchos aliados comparten explícitamente esa evaluación", agregó.

La decisión de Alemania de profundizar en el envío de tanques probablemente caerá mal entre sus aliados, tanto a corto como a largo plazo.

“Es como el ácido erosionando capa tras capa de confianza”, dijo a CNN un alto diplomático de la OTAN el viernes. El diplomático agregó que la vacilación de Alemania también podría tener un impacto duradero en el resto de Europa y potencialmente empujar a otros miembros de la alianza más cerca de EE.UU., incluso si Alemania se muestra reacia a hacerlo.

Y las divisiones en la alianza solo se han vuelto más públicas en los últimos días: a principios de semana, el primer ministro de Polonia describió a Alemania como "el país menos proactivo del grupo, por decirlo suavemente", y sugirió que su país podría enviar Leopards a Ucrania sin la aprobación de Berlín.

Un acto de equilibrio

A pesar de todas las críticas a las dudas de Alemania sobre los tanques, Berlín ha jugado un papel crucial en el apoyo a Ucrania durante el año pasado. Estados Unidos y el Reino Unido son los únicos dos países que han entregado más ayuda militar a Kyiv que Alemania desde que comenzó la invasión, según el Instituto Kiel.

El apoyo militar de Alemania a Ucrania ha evolucionado con el tiempo. Abandonó su política de larga data de no entregar armas letales en zonas de conflicto y recientemente intensificó las entregas de equipos más pesados a Ucrania, incluidos vehículos blindados de combate de infantería y sistemas de defensa antimisiles Patriot.

El gobierno, sin embargo, ve los tanques como un gran paso adelante del armamento que ha entregado a Ucrania hasta ahora, y teme que autorizar el uso de tanques alemanes contra Rusia sea visto por Moscú como una escalada significativa.

Los expertos dicen que la reticencia se debe en parte al enfoque pragmático de Berlín sobre el conflicto en general y a una postura militar relativamente tímida que se remonta a décadas, informada por lo que el propio Scholz ha descrito como “las dramáticas consecuencias de dos guerras mundiales que se originaron en Alemania”.

“Alemania ha estado en tiempos de paz durante años. No tenemos la experiencia en procedimientos o adquisiciones para hacer nada a la velocidad en este momento. La verdad es que durante décadas, hemos visto nuestro presupuesto de defensa como un regalo para nuestros aliados porque pensaron que era importante”, dijo Christian Mölling, subdirector del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores.

Pase lo que pase en Ucrania, Alemania tendrá que hacerse algunas preguntas importantes sobre la seguridad en los próximos años. El apetito por mejorar las fuerzas armadas de Alemania ha crecido significativamente desde el comienzo de la guerra.

La semana pasada, Christine Lambrecht renunció como ministra de Defensa en medio de críticas a sus esfuerzos por modernizar las fuerzas armadas. Lambrecht había tenido problemas para hacer algo notable con los 100.000 millones de euros que Scholz puso a su disposición el año pasado. El líder de la Democracia Cristiana, el principal partido de la oposición en Alemania, ha acusado al canciller de no tomarse en serio su propio discurso del año pasado.

¿Qué quiere Alemania?

La persona que ahora puede gastar ese dinero es Pistorius, a quien los funcionarios alemanes ven como un par de manos seguras y preparadas para el trabajo. La pregunta que él y Scholz deben responder es hasta dónde está dispuesta a llegar Alemania para ser una presencia militar seria en Europa.

En diciembre, Alemania admitió que no cumpliría la promesa de Scholz de cumplir con el requisito de la OTAN sobre gastos de defensa en 2022, y dijo que probablemente no alcanzaría el objetivo nuevamente en 2023.

Y la preparación para el combate de sus militares es inferior a la de otras potencias europeas. Según la cooperación de Rand, Alemania tardaría aproximadamente un mes en movilizar una brigada totalmente blindada, mientras que el ejército británico "debería poder mantener al menos una brigada blindada indefinidamente".

Los expertos en defensa dicen que a Alemania le resultará difícil moverse muy lejos o muy rápido en sus esfuerzos por reforzar su ejército.

“Sí, nos hemos comprometido a gastar más en nuestra seguridad, pero sin una idea clara de en qué debería gastarse exactamente o cómo encaja en una estrategia de seguridad más amplia”, dijo Mölling.

Mölling también cree que las ambiciones de defensa de Alemania podrían verse obstaculizadas por la voluntad política: “Las carreras se han construido sobre la narrativa de que Alemania es una nación amante de la paz. El estado de ánimo del público está cambiando y posiblemente en un punto de inflexión, pero sería muy difícil ser el líder que impulsó a Alemania a convertirse en un actor destacado en la seguridad europea”.

Los funcionarios y diplomáticos europeos son pesimistas y piensan que la realidad de la política alemana significa que, en última instancia, seguirá resistiéndose a una reforma seria en materia de defensa.

Un momento crucial

A menudo se dice en los círculos diplomáticos que el modelo de éxito de Alemania del siglo XXI se ha construido sobre tres pilares: mano de obra china barata, energía rusa barata y garantías de seguridad estadounidenses.

Muchos creen que esta bien conocida preferencia por el pragmatismo diplomático y la subsiguiente renuencia a elegir bando significará que cualquier reforma de defensa se verá severamente limitada.

Un funcionario alemán le dijo a CNN que será difícil para los políticos tradicionales liberarse de los viejos hábitos: “Tienen un escepticismo inherente en contra de ponerse abiertamente del lado de Estados Unidos y una sutil esperanza de que la relación con Rusia pueda arreglarse”.

Berlín también ha brindado su apoyo a Ucrania de otras maneras, tomando medidas para dejar de usar gas ruso y dando un ejemplo para el resto de Europa, que ha visto disminuir su consumo general de gas desde el comienzo de la guerra. El invierno relativamente cálido de Europa, por supuesto, ha ayudado, pero evitar que Putin convierta la energía en un arma ha sido un factor importante en la reacción occidental contra Moscú.

Pero el mapa de seguridad de Europa se ha rediseñado, al igual que las líneas divisorias en la diplomacia internacional. La invasión no provocada de Rusia de otro país ha demostrado más claramente que nunca que los valores morales no son universales.

Alemania, el país más rico de Europa, sin duda se ha beneficiado enormemente de su política de mantener los pies en dos campos. Está protegido por la pertenencia a la OTAN mientras mantiene relaciones económicas con socios indeseables.

Esa política ha sido denunciada y ahora Alemania debe decidir exactamente qué tipo de voz quiere tener en la conversación actual sobre seguridad global. Las decisiones que tome en los próximos años podrían desempeñar un papel crucial en la definición de la seguridad de todo el continente europeo en las próximas décadas.