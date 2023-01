"Avatar: The way of water" supera los US$ 2.000 millones de taquilla mundial

La sexualización de avatares en la aplicación Lensa 0:54

(CNN) -- Como ha ocurrido con frecuencia a lo largo de su inigualable carrera, James Cameron ha vuelto a hacer historia en el cine este fin de semana. Su esperada secuela "Avatar: The way of water" ha recaudado ya más de US$ 2.000 millones en todo el mundo, según informa Deadline.

Ese gran total es después de la recaudación de la película de este fin de semana, el sexto fin de semana consecutivo que la cinta ocupa el puesto N º 1 desde su lanzamiento en diciembre.

CNN se puso en contacto con el estudio productor de la película, Disney, para que comente el último logro financiero de la película.

"Avatar: The way of water" es la secuela de "Avatar", la epopeya extraterrestre de Cameron de 2009, que sigue encabezando la lista de películas más taquilleras de todos los tiempos, según Box Office Mojo.

Otra de las películas de Cameron también está en el club de los US$ 2.000 millones: "Titanic", de 1997. Solo otras tres películas forman parte de ese club: "Star Wars: Episodio VII - The Force Awakens" de 2015, "Avengers: Infinity War" de 2018, y "Avengers: Endgame" de un año después.

publicidad

Cameron es, por tanto, el único director que puede presumir de que tres de sus películas están entre las seis que han recaudado más de US$ 2.000 millones, así como en el top 6 de películas más taquilleras de todos los tiempos.

El director tiene previsto estrenar al menos otras tres secuelas de "Avatar" en el futuro.