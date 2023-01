Lo que sabemos del funeral de Tyre Nichols este miércoles

Estos son los momentos críticos que llevaron a la muerte de Tyre Nichols 8:51

Nota del editor: este artículo contiene descripciones explícitas de violencia que pueden resultar perturbadoras.

(CNN Español) -- Después de semanas de trágicos relatos sobre la muerte de Tyre Nichols, un hombre de 29 años que murió tras ser golpeado brutalmente por cinco agentes de la Policía de Memphis, su familia llevará a cabo su funeral este miércoles, en una ceremonia en la que harán presencia varios funcionarios locales y federales, y se espera que tenga un amplio cubrimiento de la prensa.

Nichols fue hospitalizado luego de su detención el 7 de enero y murió tres días después a causa de las heridas sufridas, según la Policía. Cinco agentes del Departamento de Policía de Memphis, también negros, fueron despedidos tras una investigación interna y enfrentan cargos penales.

El viernes pasado las autoridades revelaron las violentas imágenes de la golpiza que sufrió Nichols, provocando protestas generalizadas en varias ciudades de Estados Unidos. Mientras que la jefa de Policía de Memphis, Cerelyn "CJ" Davis, condenó la conducta de los agentes y dijo que se sigue investigando a otros uniformados.

Esto es lo que sabemos del funeral de Nichols.

¿Cuándo será el funeral?

El funeral de Nichols está previsto para este 1 de febrero a las 10:30 a.m., hora local (11:30 a.m. ET) en la Iglesia Cristiana Mississippi Boulevard, ubicada en 70 N Bellevue Boulevard.

Se espera que durante el funeral el ataúd esté cerrado, según un comunicado de la Iglesia.

¿Quién oficiará la ceremonia?

El reverendo Lawrace Turner, pastor principal de la iglesia y secretario-tesorero de la Junta de The National Action Network, un grupo de defensa de los derechos civiles, oficiará la ceremonia.

También estará presente el reverendo Al Sharpton, un reconocido activista de derechos civiles, que hará un elogio fúnebre a Nichols, según un comunicado de la Iglesia.

¿Qué papel tienen las unidades especiales como Scorpion en Memphis? 2:14

Habrá transmisión en vivo

La Iglesia informó que para este servicio fúnebre habrá transmisión en vivo a través de sus redes sociales, en Facebook y YouTube, dice en el comunicado.

También se espera que haya una conferencia de prensa justo después de la ceremonia.

Funcionarios de La Casa Blanca estarán presentes

La Casa Blanca anunció que cuatro funcionarios del Gobierno estarán presentes en el funeral de Nichols este miércoles.

Keisha Lance Bottoms, asesora senior de la Casa Blanca para la participación pública

Mitch Landrieu, asesor senior y coordinador de implementación de infraestructura

Tara Murray, asistente especial del presidente Biden y subdirectora de la Oficina de Participación Pública

Erica Loewe, directora de medios afroamericanos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con RowVaughn Wells y Rodney Wells, la madre y el padrastro de Nichols, el pasado viernes para expresar directamente sus condolencias.

--Con información de Nick Valencia, Jamiel Lynch y Phil Mattingly de CNN.