DeSantis propone prohibir iniciativas de diversidad e inclusión en universidades de Florida

(CNN) -- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo este martes que tiene la intención de prohibir que las universidades estatales gasten dinero en iniciativas de diversidad, equidad e inclusión con la esperanza de que se “marchiten” sin financiamiento.

“Realmente sirve como un filtro ideológico, un filtro político”, dijo el republicano mientras hablaba en Bradenton, Florida.

La propuesta es una de las principales prioridades para la agenda de educación superior de DeSantis este año, que también incluye otorgar a los presidentes designados políticamente y los consejos de administración universitarios más poder sobre la contratación y el despido en las universidades e instar a las escuelas a centrar sus misiones en las necesidades futuras de la fuerza laboral de Florida.

DeSantis, de quien se dice que está sopesando una posible candidatura presidencial para 2024, ha visto aumentar su posición entre los conservadores en todo el país luego de sus posturas públicas sobre temas candentes de cultura y educación.

En un comunicado de prensa sobre la legislación anunciada, la oficina del gobernador calificó los programas de diversidad, equidad e inclusión de “discriminatorios” y prometió prohibir que las universidades los financien, incluso si la fuente del dinero no proviene del estado.

Los programas de diversidad, equidad e inclusión tienen como objetivo promover el multiculturalismo y alentar a los estudiantes de todas las razas y orígenes a sentirse cómodos en un entorno universitario, especialmente aquellos de comunidades tradicionalmente subrepresentadas.

La escuela insignia del estado, la Universidad de Florida, tiene un "Director de Diversidad", un "Centro para la Inclusión y el Compromiso Multicultural" y una "Oficina de Accesibilidad y Equidad de Género".

El anuncio del martes fue presagiado en diciembre cuando la oficina del gobernador pidió a todas las universidades estatales que rindieran cuentas de todos sus gastos en programas e iniciativas relacionadas con la diversidad, la equidad y la inclusión o la teoría crítica de la raza.

DeSantis anunció su agenda de educación superior en Bradenton, a 15 minutos en automóvil de New College of Florida, una universidad pública de artes liberales donde DeSantis instaló una nueva y controvertida junta con el mandato de rehacer la escuela en su visión conservadora para la educación superior. DeSantis dijo que su presupuesto incluirá US$ 15 millones para reestructurar New College y contratar profesores.

La nueva junta se reunió el martes, lo que provocó protestas en el campus.

Uno de los nuevos miembros de la junta de DeSantis, Eddie Speir, escribió en una publicación en línea que planeaba proponer en esa reunión “rescindir todos los contratos para el cuerpo docente, el personal y la administración” de la escuela, “e inmediatamente volver a contratar a ese cuerpo docente, personal y administración que encajen en el nuevo modelo financiero y de negocio”.

El anuncio de DeSantis llega luego de un compromiso a principios de este mes de los presidentes de los colegios comunitarios de dos años del estado de no enseñar la teoría crítica de la raza en el vacío y de “no financiar ni apoyar ninguna práctica institucional, política o requisito académico que obligue a creer en la teoría crítica de la raza o conceptos relacionados como la interseccionalidad, o la idea de que los sistemas de opresión deben ser el lente principal a través del cual se analicen y/o mejoren la enseñanza y el aprendizaje”.

El departamento de educación del estado caracterizó la medida como un rechazo a la diversidad, la equidad y la inclusión "woke" [y] las ideologías de la teoría crítica de la raza".