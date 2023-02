Subastan un iPhone de primera generación del año 2007: se espera que alcance los US$ 50.000

Cambiar la batería de un teléfono Apple costará más 0:44

(CNN) -- Un iPhone de primera generación sin abrir del año 2007 saldrá a subasta este jueves, y podría alcanzar un valor estimado de US$ 50.000.

Originalmente a la venta por US$ 599, el primer iPhone ofreció a los primeros usuarios de Apple una pantalla de 3,5 pulgadas con una cámara de dos megapíxeles, además de opciones de almacenamiento de 4 GB y 8 GB, Internet e iTunes. No tenía tienda de aplicaciones, funcionaba con 2G y era exclusivo de la red de AT&T.

La artista y tatuadora Karen Green recibió la versión de 8 GB y nunca rompió la caja sellada, según dijo en su aparición en el programa de televisión diurno "The Doctor & The Diva" en 2019. Un tasador del programa valoró el teléfono en US$ 5.000 en ese momento.

Desde entonces, otro iPhone de primera generación sin abrir como el de Green fue subastado por más de US$ 39.000 en una lista de LCG Auctions que cerró en octubre. LCG Auctions también incluye el teléfono de Green, con una oferta inicial de US$ 2.500.

Green y LCG Auctions no respondieron a una solicitud de comentarios de CNN.

El iPhone cambió la forma en la que miles de millones de personas en todo el mundo se comunican, realizan pagos, hacen su trabajo, toman fotos e incluso se despiertan por la mañana. También destronó a docenas de otras industrias (como la de videocámaras, de reproductores de MP3, teléfonos plegables), y dio vida a muchas más.

Durante la exposición anual Macworld de Apple en 2007, el entonces jefe de Apple, Steve Jobs, abrió su presentación diciendo: "Hoy vamos a hacer algo de historia juntos". Jobs dijo que el nuevo teléfono inteligente era "teléfono móvil revolucionario", y que incluía con un iPod, un teléfono y lo que llamó un "comunicador de Internet".

“Hoy no funcionan bien”, dijo Jobs sobre los navegadores web móviles. “Es una verdadera revolución llevar la navegación web real a un teléfono”.

Los entusiastas de Apple tendrán hasta el 19 de febrero para ofertar por la reliquia tecnológica.