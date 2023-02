Biden dice que aún no está listo para tomar una decisión sobre si postularse a la reelección en 2024

Opinión | Biden pronunció un discurso de campaña, según Al Cárdenas 1:07

(CNN) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que simplemente no está listo para decidir si postularse para la reelección, pero desestimó las encuestas que mostraban que la mayoría de los demócratas quieren otro candidato en 2024.

“Simplemente no estoy listo para hacerlo”, dijo Biden a Telemundo cuando se le preguntó en una entrevista qué le impedía decidirse por otra postulación.

Biden dijo el día después de las elecciones intermedias de noviembre que “tenía la intención” de postularse nuevamente, salvo cualquier episodio imprevisto. Y él y su familia han comentado a otros, incluso a principios de diciembre al presidente francés Emmanuel Macron, durante una visita, que se están preparando para una contienda.

La reticencia de Biden a anunciar definitivamente sus intenciones se debe en parte al deseo de evitar que se desencadene el cumplimiento de las leyes electorales para los candidatos. Los asesores, sin embargo, señalan que cuando Biden dice que tiene un "gran respeto por el destino", es menos una evasiva de lo que parece.

Se espera en gran medida que el presidente anuncie formalmente su aspiración a la reelección en algún momento de las semanas y meses posteriores al discurso del estado de la Unión del pasado martes, que se vio como un anticipo de cuál sería su mensaje cuando pida a los votantes su apoyo para un segundo mandato.

Biden dijo que “no” había un motivo para no hacer un anuncio. Y dijo que las encuestas que mostraban que muchos demócratas estaban ansiosos por otro candidato tenían fallas.

“Eso no es lo que escucho,” dijo. “Mira, ¿conoces alguna encuesta que sea precisa en estos días? Todos ustedes me dijeron que no había forma de que nos fuera bien en esta elección. Les dije desde el principio que nos iría bien. Me dijeron que no podía ganar las elecciones generales. Nos fue bien Me siento bien en el lugar en el que estamos”.

Una encuesta de ABC/Washington Post publicada este fin de semana mostró que el 58% de los demócratas e independientes de tendencia demócrata dijeron que preferirían un candidato que no sea Biden el próximo año.

Biden dijo que se sentía bien con la posición dentro de su partido.

“Me siento bien con la forma en que están las cosas y me siento bien con la recepción que recibo”, dijo. “Y creo que es terriblemente difícil encuestar en estos días”.

Aún así, reconoció que el resultado de la contienda de 2024 era difícil de saber.

“Puede ser que, ya saben, compita y me den una paliza, o que compita y gane. Quiero decir, esa no es mi motivación. Esa no es la base sobre la cual decido”, dijo.

Hablando después de un evento en Florida, Biden dijo que no veía una diferencia entre los dos posibles contendientes presidenciales republicanos de ese estado, el expresidente Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis.

“Creo que tienen un modus operandi similar, una forma similar de trabajar. Pero realmente no lo sé. Nunca he decidido competir o no competir en función de quién será el oponente”, dijo.