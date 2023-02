ANÁLISIS | La tarea más difícil de Occidente en Ucrania es convencer a Putin de que está perdiendo

Biden reafirma su compromiso de ayudar a Ucrania en la guerra de Rusia 2:09

(CNN) -- Terminar la guerra en Ucrania en términos aceptables para su presidente Volodymyr Zelensky requerirá que Occidente convenza al líder ruso Vladimir Putin de que está perdiendo.

Buena suerte con eso.

Antes del aniversario de la invasión rusa de la próxima semana, los líderes estadounidenses y occidentales se están preparando para una demostración de unidad y fuerza diseñada para establecer de una vez por todas que la OTAN está en el conflicto a largo plazo y hasta la derrota de Moscú.

“Rusia ha perdido, ha perdido estratégica, operativa y tácticamente”, dijo este martes el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió este miércoles que “Putin debe darse cuenta de que no puede ganar”, al explicar la razón por la que se envían armas y municiones a las fuerzas ucranianas. Y Julianne Smith, la embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, le dijo a Becky Anderson de CNN que Washington estaba haciendo todo lo posible para “seguir presionando a Moscú para afectar el cálculo estratégico (de Putin)”.

Y en un artículo de opinión de Peter Bergen de CNN, el general estadounidense retirado y exjefe de la CIA David Petraeus dijo que el conflicto terminaría en una “resolución negociada” cuando Putin se dé cuenta de que la guerra es insostenible en el campo de batalla y en el frente interno.

publicidad

La ofensiva retórica y diplomática occidental aumentará aún más cuando la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris se dirija a la Conferencia de Seguridad de Munich esta semana. Mientras tanto, el presidente Joe Biden visitará la próxima semana Polonia, un estado de primera línea de la OTAN y que hizo parte del pacto de Varsovia, reforzando su legado de ofrecer el liderazgo más efectivo de la alianza occidental desde el final de la Guerra Fría.

Zelensky dice que no le interesa reunirse con Putin 5:20

Ver la guerra a través de los ojos de Putin

Según los estándares más objetivos, Putin ya parece estar perdiendo. Sus objetivos de guerra de aplastar la soberanía ucraniana, capturar Kyiv, derrocar a un gobierno electo, demostrar el poderío ruso y romper la relación de Ucrania con Occidente han fracasado terriblemente. Rusia es un estado paria y su economía está en ruinas debido a las sanciones internacionales. Putin está siendo tildado de criminal de guerra. Y lejos de estar aislada de Occidente, Ucrania se encuentra ahora en la extraordinaria posición de ser efectivamente un estado cliente de la OTAN respaldado por EE.UU. y Europa, cuya supervivencia, incluso si finalmente hay un acuerdo de alto el fuego, probablemente requerirá décadas de apoyo occidental.

Sin embargo, la lógica occidental sobre lo que está sucediendo en la guerra solo puede disfrazar la comprensión de la mentalidad de Putin. Durante mucho tiempo, el líder ruso vio el mundo a través de una lente estratégica e histórica diferente. Muchos observadores extranjeros, aunque no en el gobierno de EE.UU., se convencieron después de todo de que a Rusia no le interesaba invadir Ucrania, pero Putin siguió adelante de todos modos. No muestra signos de ser disuadido por un año de derrotas y una sorprendente afluencia de armas y municiones sofisticadas de la OTAN a Ucrania. Está enviando reclutas convictos rusos a la muerte en avances inútiles al estilo de la Primera Guerra Mundial a pesar de que las fuerzas rusas ya han sufrido pérdidas masivas.

Esta guerra tampoco es una mera disputa territorial a la que es probable que se dé por vencido a la ligera. Nace de su creencia de que Ucrania no es un país y debe incorporarse a Rusia. Su supervivencia en el poder también podría depender de que no se vea que ha perdido. Y mientras Occidente dice que está en el largo plazo, Putin ya ha estado en guerra en Ucrania desde 2014 después de la anexión de Crimea.

Un conflicto congelado que dure muchos años más e impida que Ucrania se integre puede ser una posición sostenible para él. Ya ha demostrado que es indiferente a las pérdidas humanas masivas. Y a juzgar por su retórica, cree que está enfrascado en una lucha geopolítica titánica con la OTAN, vital para el prestigio de Rusia. La pregunta es si Occidente tiene un apetito similar por el largo plazo.

Ucrania pide misiles de largo alcance para hacer frente a ofensiva rusa 2:36

Una etapa crucial de la guerra

Todo esto explica por qué los estrategas occidentales ven la próxima fase de la guerra como crítica, mientras las fuerzas rusas se preparan para una aparente ofensiva de primavera y Ucrania espera la llegada de los tanques occidentales prometidos recientemente que espera la marea.

La unidad y el poder de permanencia de la OTAN han confundido a los escépticos, en gran parte debido al liderazgo de Biden. Pero las condiciones políticas en Washington y las naciones aliadas no son estáticas y podrían moldear el pensamiento de Putin.

En la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por ejemplo, algunos miembros de la nueva mayoría republicana están nerviosos. El representante republicano de Florida, Matt Gaetz, exigió la semana pasada el fin de la ayuda a Ucrania y que Estados Unidos exija que todos los combatientes “lleguen a un acuerdo de paz de inmediato”. Todavía existe una mayoría bipartidista para salvar a Ucrania en la Cámara y el Senado. Pero no es seguro que Biden pueda garantizar paquetes de ayuda masivos de miles de millones de dólares para Ucrania a perpetuidad. Y la ayuda estadounidense podría estar en serias dudas si el expresidente Donald Trump u otro republicano gana las elecciones de 2024.

Entonces, mientras que los partidarios de Ucrania esperan avances en el campo de batalla, parece probable que haya meses más de luchas sangrientas.

Jim Sciutto de CNN informó esta semana que Estados Unidos y sus aliados creían que era poco probable que la próxima ofensiva de Rusia resultara en ganancias importantes en el campo de batalla. “Es probable que sea más aspiracional que realista”, dijo un alto oficial militar estadounidense. También existen dudas sobre si las fuerzas ucranianas tienen la capacidad de romper las defensas rusas atrincheradas en las áreas este y sur de una manera que podría amenazar los puentes terrestres de Putin hacia Crimea. Y Stoltenberg dijo este miércoles en una reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas que el conflicto se estaba convirtiendo en una "guerra de desgaste" y pidió a los aliados que enviaran municiones a Ucrania.

Putin no cree que esté perdiendo la guerra

El mundo exterior sabe que Putin no contempla la derrota o la salida de la guerra debido a la total falta de un marco diplomático para las conversaciones de alto el fuego.

Stoltenberg dijo este miércoles que no hay perspectivas de que esta situación cambie pronto.

“El presidente Putin no da muestras de estar preparándose para la paz. Por el contrario, está lanzando nuevas ofensivas y apuntando a civiles, ciudades e infraestructura crítica”, dijo Stoltenberg en Bruselas.

Fiona Hill, una destacada experta en Rusia y Putin, que trabajó en la Casa Blanca de Trump, dijo en una audiencia de la Comisión de Servicios Armados del Senado este miércoles que había pocas señales de que la determinación de Putin esté disminuyendo.

“Creo que este es un panorama bastante sombrío, en parte porque Putin no se sintió disuadido en primer lugar”, dijo Hill. “La otra cosa es que Putin también siente que tiene mucho apoyo del resto del mundo, incluso de China… muy bien puede ser que países como China presionen a Rusia para que haya una ruptura en la determinación de Putin”.

La posibilidad de que China se apoyara en Putin para poner fin a la guerra era remota incluso antes de la sacudida en las relaciones entre Estados Unidos y China provocada por el vuelo de un globo espía chino a través de Estados Unidos este mes.

E incluso si Beijing podría sentirse avergonzado por el desempeño de Putin en Ucrania después de que las dos partes declararan una asociación “sin límites” el año pasado, puede ver una ventaja en ver a EE.UU. preocupado por una guerra indirecta contra Rusia a medida que intensifica su desafío al poder estadounidense en Asia.

La subsecretaria de Estado de EE.UU., Wendy Sherman, sin embargo, advirtió a Beijing este miércoles que una apuesta a largo plazo por Putin solo generaría decepción.

“Van a terminar con un albatros alrededor de su cuello”, dijo Sherman dijo en un evento en la Institución Brookings, aunque admitió que Estados Unidos estaba preocupado por estrechar los lazos entre China y Rusia en un momento en que está encerrado en enfrentamientos simultáneos con cada potencia.

“Los ucranianos van a provocar un fracaso estratégico para Putin. Y eso va a crear muchos problemas para aquellos que están apoyando esta invasión profana en el futuro”, dijo.

Sin embargo, el problema es que todavía no hay señales de que Putin esté de acuerdo.