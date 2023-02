Critican a Tiger Woods por entregarle un tampón a Justin Thomas en el Genesis Invitational

La oferta multimillonaria que rechazó Tiger Woods 0:57

(CNN) -- Tiger Woods le entregó a Justin Thomas un tampón después de superar a su compañero de juego en una aparente broma que algunos en las redes sociales dicen que tiene connotaciones sexistas.

Thomas desechó inmediatamente el tampón antes de que los dos hombres se rieran y se abrazaran mientras salían del hoyo nueve en el Genesis Invitational el jueves.

Se desconocen las razones de Woods para darle a Thomas un tampón.

CNN contactó a Excel Sports Management, que representa a ambos jugadores, para hacer comentarios, pero no recibió una respuesta al momento de la publicación.

Ven, es algo gracioso porque los productos de higiene femenina son inherentemente emasculadores, así que cuando un hombre hace que otro hombre toque un tampón, está diciendo: 'Soy un hombre más grande y mejor que tú, porque, ASQUEROSO, ¡te hice tocar un Tampax envuelto!'”, tuiteó la abogada Ann Olivarius.

“Si Tiger pasara tres meses al año sangrando y lidiando con el dolor menstrual, haría un documental completo sobre cómo los campeones superan obstáculos insuperables”, tuiteó Alex McDaniel, editor gerente de For The Win de USA Today.

Después de sufrir lesiones graves en las piernas en un accidente automovilístico hace dos años, Woods ha hecho apariciones competitivas esporádicas mientras lucha con un proceso de recuperación agotador.

Jugar en el Genesis Invitational esta semana es su primer inicio oficial en un torneo desde The Open Championship en julio del año pasado y su primera participación en un evento que no es un major del PGA Tour desde el ZOZO Championship en octubre de 2020.

Terminó su primera ronda con un par 69 de dos bajo par, con birdies en sus últimos tres hoyos, para terminar el día cinco golpes por detrás de los líderes del torneo Max Homa y Keith Mitchell.

El golfista de 47 años jugó junto con Rory McIlroy y Thomas, y el trío de ganadores de major comenzó su segunda ronda a las 10:24 (hora de Miami) del viernes.

“Fue bueno tener esta pareja increíble, dos grandes muchachos, dos grandes amigos”, dijo Woods en una conferencia de prensa posterior.

“Fue una gran ronda. El flujo y reflujo de impulsarse unos a otros, animarse unos a otros y contar historias. Como no había estado aquí, me perdí algunas de las cosas que sucedieron en el Tour, lo cual es divertido”.

Tiger Woods se disculpa

Después de la segunda ronda del viernes en el Riviera Country Club en Pacific Palisades, California, Woods dijo que no tenía la intención de ofender a nadie.

"Se suponía que iba a ser todo diversión y juegos y obviamente no ha resultado así", dijo el golfista a los periodistas. "Si ofendí a alguien, no fue el caso, fueron solo amigos divirtiéndose. Como dije, si ofendí a alguien de alguna manera, forma o modo, lo siento. No tenía la intención de ser así. Era solo que nos hacíamos bromas todo el tiempo y viralmente, creo que esto no se vio de esa manera, pero entre nosotros fue, es diferente".

Woods, de 47 años, está en peligro de perder el corte en el torneo, luego de terminar su segunda ronda uno sobre par.

El Genesis Invitational se extiende hasta el domingo.