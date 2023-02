¿Puede una pareja monógama convertirse felizmente en no monógama? Es posible, pero no fácil, dicen expertos

¡Amor es cuidar! La importancia de practicar sexo seguro con el condón 6:43

Nota del editor: Ian Kerner es un terapeuta matrimonial y familiar licenciado, escritor y colaborador sobre el tema de las relaciones para CNN. Su libro más reciente es una guía para parejas, "So Tell Me About the Last Time You Had Sex".

(CNN) -- ¿Puede una pareja monógama convertirse en no monógama? Por supuesto que sí, pero ¿sobreviven y prosperan estas parejas? ¿Cuáles son los peligros y cuáles los placeres?

Cada vez veo más en mi consulta a parejas de todas las edades que siempre han mantenido relaciones monógamas, pero que ahora están pensando seriamente en abrir sus relaciones. Son parejas jóvenes que acaban de empezar, parejas con hijos pequeños y una hipoteca, y nidos vacíos que buscan encontrar sus alas.

Las razones para dar el salto varían. A menudo, uno o ambos miembros de la pareja pueden sentirse insatisfechos sexualmente en la relación principal: puede ser aburrimiento, libidos desiguales o deseo de explorar nuevos horizontes. A veces hay hambre de la excitación y la energía que surgen cuando las personas conectan por primera vez con alguien nuevo. También es posible que uno o ambos miembros de la pareja no crean en la monogamia. Para algunas parejas, el sexo siempre ha sido un problema, aunque el resto de la relación funcione.

Sea cual fuere el motivo, el interés por la no monogamia -participación en relaciones sexuales no exclusivas- va en aumento. En un estudio realizado en 2020 por Justin Lehmiller, investigador del Instituto Kinsey, entre 822 personas actualmente monógamas, casi un tercio afirmó que tener una relación abierta era su fantasía sexual favorita, y el 80% quería llevarla a cabo.

¿Qué ocurre si tu relación empieza siendo monógama y tú o tu pareja cambian de opinión? Según Lehmiller, eso no tiene por qué condenar la relación. "Las investigaciones sugieren que la calidad de la relación es bastante similar en las relaciones monógamas y en las no monógamas consensuadas", afirma. "Ambos estilos de relación pueden funcionar bien, y también pueden fracasar".

Considero que la clave del éxito de la no monogamia está en una palabra: consensuada. Conocida como no monogamia ética, este enfoque es diferente de las relaciones monógamas en las que los miembros de la pareja se engañan mutuamente. Una relación éticamente no monógama implica a dos personas que se identifican como pareja pero que no están comprometidas con una relación tradicional, según la sexóloga Yvonne Fulbright.

"Se han dado mutuamente la oportunidad de tener citas o relaciones sexuales con otras personas de forma independiente", explica Fulbright, que reside en Islandia. "A menudo, un componente clave para que estas relaciones funcionen es que la otra relación sea solo sexual, no romántica ni emocional. No hay engaño en mantener relaciones sexuales con otras personas".

Algunas parejas pueden encontrar la no monogamia ética más fácil que otras. Eso incluye a las que han discutido la posibilidad de una relación abierta desde el principio, así como a las parejas LGBTQ. "Según mi experiencia, las parejas homosexuales y queer tienen más facilidad con la no monogamia", afirma Dulcinea Alex Pitagora, terapeuta sexual de Nueva York.

"Han tenido que hacer más introspección y comunicación en torno a su identidad sexual o de género", dijo Pitagora. "Este tiempo adicional dedicado a comprender quiénes son, qué quieren y aprender a comunicarlo encaja muy bien en la comunicación sobre la no monogamia".

Ponderar los pros y los contras de la no monogamia

Para las parejas que deciden abrir sus relaciones éticamente, puede haber beneficios. "La no monogamia puede ser satisfactoria y un catalizador para el autodesarrollo", afirma Madelyn Esposito, terapeuta sexual de Wisconsin. "Este autocrecimiento puede profundizar la comprensión y el deseo por tu pareja principal, ya que tienes el espacio para explorarte a ti mismo y a tus propias necesidades sexuales fuera de los confines relacionales".

En una relación abierta suele haber menos presión para que tu pareja satisfaga todas tus necesidades sexuales, afirma Rachel Needle, terapeuta sexual de Florida. "Y hay menos presión para que tú satisfagas todas las necesidades sexuales de tu pareja. Esto te da la oportunidad de disfrutar de la actividad sexual con tu pareja, pero hacerlo sin tensión ni ansiedad añadidas".

A veces, el calor que se genera fuera del dormitorio llega incluso a la relación principal. "Muchas personas no monógamas descubren que la variedad de parejas aumenta su libido, y que esto se traduce en un aumento de las relaciones sexuales en la relación principal", afirma Lehmiller. "Otra cosa que hemos descubierto en nuestra investigación es que, más allá del sexo, estas relaciones también pueden reforzarse mutuamente. En concreto, estar más satisfecho con una pareja secundaria predice un mayor compromiso con la pareja principal".

Pero dar el salto a la no monogamia ética no siempre es fácil para las parejas que han sido históricamente monógamas. A menudo, uno de los miembros de la pareja es el que "conduce" y el otro es un pasajero reticente que va de paseo. A veces, una pareja no se pone de acuerdo sobre lo que constituye la no monogamia (sexo ocasional con diferentes personas frente a ver repetidamente a una persona), o no se ponen de acuerdo sobre las reglas (publicar un perfil en internet, pasar la noche, llevar a alguien a casa, no besarse).

Puede que a uno de los miembros de la pareja le preocupe el estigma social si los demás se enteran o que simplemente no pueda superar todos los mensajes culturales que idealizan la monogamia. La no monogamia puede desencadenar fuertes sentimientos como los celos y la posesividad. "Incluso plantearlo como curiosidad puede resultar amenazador para algunas parejas", afirma Fulbright.

¿Qué deberías tener en cuenta si la no monogamia ética está en tu mente?

Hazlo por las razones correctas

Hay un gran número de motivaciones positivas para que las parejas prueben la no monogamia, pero lo que no hay que hacer es confiar en la no monogamia para poner una venda en los problemas existentes. "Utilizar la no monogamia para arreglar una relación es tan eficaz como tener un bebé para arreglar una relación: es una idea terrible", afirma Rebecca Sokoll, psicoterapeuta de Nueva York. "Necesitas una relación fuerte y sana para hacer la transición a la no monogamia".

No lo hagas para distanciarte de tu pareja. "La no monogamia ética también puede ser un mecanismo de defensa, una táctica dilatoria, un juego de escondite y una aversión a la cercanía", afirma la psicoterapeuta Hanna Zipes Basel, de Minnesota, especializada en este tema. "Veo que las parejas tienen éxito cuando entran en la no monogamia con una relación que ya funciona de forma segura, cuando ambos desean por igual la no monogamia y/o han tenido experiencia previa o han hecho los deberes".

Infórmate

"Infórmate sobre la amplia gama de filosofías, estructuras y acuerdos que son posibles en el mundo de la no monogamia ética a través de libros, podcasts y artículos", sugiere la terapeuta sexual Sari Cooper, que dirige el Centro para el Amor y el Sexo de Nueva York. "Lleven un diario sobre lo que cada uno de ustedes busca a través de esta transición y discutan estos objetivos con su pareja para ver si están en la misma página y, si no, qué superposiciones o compromisos podrían funcionar".

Hablar, hablar y hablar más

No hay duda de que la no monogamia ética requiere comunicación, y mucha. "Sugiero una conversación sobre 'qué pasaría si' antes de que cualquiera pase a la acción", aconseja Tammy Nelson, terapeuta sexual de Los Ángeles. "Hablar de los posibles aspectos positivos, así como de los escollos de una posible exploración, puede evitar problemas que podrían surgir más adelante. Cuanto más se hable de los problemas antes de que ocurran, mejor".

Un terapeuta con experiencia en el trabajo con parejas que persiguen la no monogamia ética puede ayudarte a ponderar los posibles pros y contras, guiarte en el proceso y proporcionarte un espacio neutral y seguro para discutir las cosas.

Establecer reglas básicas

Determinen qué les parece a ambos la no monogamia ética y acuerden sus parámetros -al principio puede ser mejor establecer normas más rígidas- y planifiquen mantener la conversación.

"Veo docenas de parejas al año que vienen a terapia para intentar negociar sus expectativas de antemano", dice Kimberly Resnick Anderson, terapeuta sexual de Los Ángeles. "Las parejas que hacen los deberes con antelación tienen un porcentaje de éxito mucho mayor que las parejas que se lanzan sin preparación".

"Incluso las parejas que se preparan responsablemente suelen sorprenderse de sus reacciones ante determinadas situaciones y necesitan renegociar los límites".

Según mi experiencia profesional, las parejas que triunfan en la no monogamia no suelen necesitar muchas reglas en absoluto, porque confían el uno en el otro, dan prioridad a la relación principal y se tienen en cuenta mutuamente durante todo el proceso.

Redefinir el fracaso y el éxito

Si la no monogamia ética no te funciona -o te lleva a una ruptura-, eso no significa que sea una pérdida. "Piensa en una pareja con hijos que, sin la no monogamia ética, se habría separado, y para la que la no monogamia estabiliza su relación", afirma Margie Nichols, terapeuta sexual de Nueva Jersey.

"Eventualmente, esa estabilidad no dura, pero la no monogamia ética permite a la pareja desacoplarse conscientemente y tomarse su tiempo con el proceso", dijo Nichols. "Gracias a la reflexión, la familia puede seguir viviendo junta o cerca la una de la otra y seguir queriéndose y cuidándose, y no hay rencor ni amargura entre los dos. Yo lo llamaría un éxito, a pesar del divorcio".

Al final, las parejas que triunfan están ferozmente comprometidas con su relación principal: la protegen, la aprecian y la cuidan. Se aseguran de que sus cimientos son sólidos y seguros, y siguen creciendo y expandiéndose como pareja más allá del sexo. La no monogamia puede ser un nuevo capítulo emocionante para una pareja, pero no significa que la historia de su relación llegue a su fin. Debería sentirse como un emocionante comienzo.