Estas son las señales de un trastorno alimenticio: las que conoces y las que no

(CNN) -- Para ser una enfermedad que afecta a tanta gente, hay muchas ideas equivocadas sobre los trastornos alimenticios, dicen expertos.

Los trastornos alimenticios afectan a casi 1 de cada 10 personas en todo el mundo, según la organización sin ánimo de lucro ANAD, que ofrece servicios de apoyo a las personas que los padecen.

Sin embargo, en una cultura en la que predominan la vergüenza a la gordura y la alimentación restrictiva, puede ser fácil que los comportamientos relacionados con los trastornos alimenticios se normalicen, dijo Jennifer Rollin, fundadora del Centro de Trastornos Alimenticios de Rockville, Maryland.

Pero estos trastornos amenazan una vida alegre y sana, añadió. Al comenzar la Semana de Concienciación sobre los Trastornos Alimenticios, expertos comparten sus ideas sobre qué son los trastornos alimenticios, qué buscar y qué hacer si crees ver uno.

¿Qué define un trastorno alimenticio?

En pocas palabras, un "trastorno de la conducta alimenticia es un trastorno psiquiátrico, caracterizado por alteraciones encontradas en la conducta de comer y alimentarse que causan un deterioro significativo de la propia capacidad para funcionar con normalidad", comentó Stuart Murray, profesor asociado de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Universidad del Sur de California (USC) y director del Laboratorio de Investigación Traslacional en Trastornos de la Conducta Alimenticia.

Más concretamente, los trastornos alimenticios son enfermedades biopsicosociales, añadió Leah Graves, vicepresidenta de Nutrición y Servicios Culinarios de Accanto Health, un sistema sanitario para el tratamiento de trastornos alimenticios.

Los rasgos heredados, así como factores psicológicos como el temperamento y la personalidad, y factores sociales como el acoso, el estigma y el trauma se unen para contribuir a que alguien desarrolle un trastorno alimenticio, agregó.

Pero el hecho de que haya personas con trastornos alimenticios en su familia y que tengan predisposiciones hereditarias no significa que vayan a desarrollar un trastorno, dijo Graves.

¿Qué no es un trastorno alimenticio?

Los trastornos alimenticios no son una elección, dijo Lauren Smolar, vicepresidenta de Misión y Educación de la Asociación Nacional de Trastornos Alimenticios.

Algunos pueden sugerir que las personas con trastornos alimenticios simplemente cambien sus hábitos de alimentación y entonces se curarán, pero el problema es mucho más profundo, dijo Smolar.

Los trastornos alimenticios pueden afectar a cualquiera, y no están reservados a las mujeres blancas, jóvenes y acomodadas, como suelen mostrar los estereotipos, dijo Murray, de la USC.

Tampoco forman parte de una moda o de un intento de perder unos kilos para una boda o para las fotos de Instagram, añadió Murray. Los intentos de modificar la forma o el peso relacionados con los trastornos alimenticios son omnipresentes y repetitivos y tienen un impacto significativo en la vida de una persona, dijo.

Incluso si los comportamientos no entran dentro de un trastorno alimenticio diagnosticable, no significa que no haya un problema. Los trastornos alimenticios son "una constelación de conductas relacionadas con la alimentación que se apartan de lo que se considera una alimentación típica y pueden causar graves alteraciones en la capacidad de una persona para funcionar con normalidad", añadió Murray.

Anorexia nerviosa

La anorexia nerviosa se caracteriza generalmente por la pérdida de peso y suele implicar una fuerte restricción en torno al número de calorías ingeridas y un miedo intenso a engordar, según la Asociación Nacional de Trastornos Alimenticios.

Entre las señales de alarma de este trastorno se encuentran la sobrevaloración de la figura y el peso, las normas estrictas en torno a la comida, la comprobación de ingredientes, el secretismo, y la evasión de situaciones sociales relacionadas con la comida y el cuerpo, según Murray.

Bulimia nerviosa

La bulimia nerviosa es un trastorno cíclico en el que una persona se da atracones y luego los compensa con conductas purgativas como vomitar o tomar laxantes, según la Asociación.

Las personas con bulimia tienden a ir al baño justo después de comer o a decir que van a esforzarse más en el gimnasio si han comido mucho, explicó Murray. También pueden utilizar laxantes o diuréticos, añadió.

Trastorno por atracón

Los atracones son una de las formas más comunes de trastornos alimenticios. Según la Asociación Nacional de Trastornos Alimenticios, una persona ingiere grandes cantidades de comida rápidamente y con frecuencia hasta el punto de sentirse incómoda.

Suena a lo que muchos de nosotros hacemos de vez en cuando, sobre todo en vacaciones u ocasiones especiales, dijo Murray. Pero este trastorno se caracteriza por una pérdida de control a la hora de comer, añadió. Y está rodeado de vergüenza y secretismo.

Trastorno por evitación y restricción de la ingesta de alimentos

El trastorno por evitación y restricción de la ingesta de alimentos, también llamado ARFID por sus siglas en inglés, es uno de los trastornos alimenticios más recientes, según Graves, de Accanto Health.

Este trastorno se caracteriza por evitar grupos de alimentos, dijo Murray. Puede malinterpretarse como "ser quisquilloso con la comida", pero se trata de un problema mayor, añadió.

Quienes padecen este trastorno pueden mostrar falta de interés por la comida, evitar características sensoriales específicas de los alimentos o preocuparse por las consecuencias de comer, como vomitar o atragantarse, explicó Rollin, del Centro de Trastornos Alimenticios.

Por lo general, las personas con ARFID tienen una pequeña variedad de alimentos con los que se sienten cómodas y se angustian al salir de esa zona de confort, añadió.

Esto puede causar problemas a la hora de satisfacer sus necesidades energéticas o nutricionales y puede provocar pérdida de peso, retraso en el crecimiento o problemas de funcionamiento psicológico y social, explicó Rollin.

Otros trastornos relacionados con la alimentación

Otros trastornos específicos de los alimentos, la alimentación y la conducta alimentaria (OSFED, por sus siglas en inglés) es un diagnóstico que se da cuando alguien sufre un trastorno alimenticio importante, pero el comportamiento puede no coincidir exactamente con los criterios diagnósticos de las afecciones mencionadas anteriormente, explicó Smolar.

También hay comportamientos comúnmente discutidos pero aún no diagnosticados en la comunidad médica.

La ortorexia, por ejemplo, es un término utilizado para describir una fijación por comer de una forma que la persona determina como saludable, pero que es excesivamente rígida y puede causar estrés en situaciones en las que tiene que desviarse de sus planes, dijo Rollin.

La dismorfia muscular se considera un síntoma del trastorno dismórfico corporal, pero a menudo describe un patrón en el que las personas tienen comportamientos similares a la anorexia o la bulimia nerviosa, como restringir las calorías, seguir reglas rígidas y hacer ejercicio extenuante, así como controlar la ingesta de proteínas para conseguir un cuerpo musculoso, explicó Murray.

¿Cómo conseguir ayuda?

Si observas estos comportamientos preocupantes en alguien a quien quieres, mantén una conversación compasiva y sin prejuicios explicándole qué comportamientos estás notando, dijo Graves.

Si te preocupa tu propio comportamiento, es importante que busques ayuda profesional, dijo Rollin. Recomendó acudir a terapeutas especializados en trastornos alimenticios, para que puedan hacer evaluaciones y recomendar a qué otros profesionales acudir.

También puedes probar la herramienta de detección de la Asociación Nacional de Trastornos Alimenticios, diseñada para ayudar a las personas de 13 años en adelante a determinar si llegó el momento de buscar ayuda.