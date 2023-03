Visas laborales para Estados Unidos: qué son y qué tipos hay

Cómo solicitar la visa H-2B para trabajar en EE.UU. 2:19

(CNN Español) -- Maria Fernanda Vogel es una artista plástica nicaragüense que decidió emigrar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para su profesión. Fue precisamente su trayectoria profesional la que le permitió llegar a este país como residente permanente a través de una visa laboral, una vía para emigrar que es poco conocida y explorada por quienes desean abrirse camino en este país.



La visa por la que optó Vogel fue para talentos extraordinarios. Aunque ella asegura haber puesto lo mejor de sí a lo largo de su carrera, cuenta que en el inicio dudó que esta podría ser una opción viable para ella. De hecho, creyó que la manera más fácil de emigrar sería por otras formas.

“No tenía idea que existía esa visa”, dice.

Agrega que fue su abogada quien, al analizar su caso, sugirió este camino.

“Al principio dije: No sé si realmente me vayan a considerar un talento extraordinario”, asegura Vogel.

Pero, a medida que recopilaba información y cartas de referencias que avalaban su trayectoria y su caso de inmigración, supo que tenía una oportunidad con este tipo de visas.

Según la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), existen más de 20 tipos de visas laborales, entre las que se incluyen visas de inversionistas, trabajadores agrícolas, atletas, religiosos o aquellas en las que se necesita un patrocinador. A su vez, se dividen en visas laborales temporales y visas laborales permanentes. Las primeras son aquellas que tienen un período de estadía, la segunda es una residencia permanente con opción a la ciudadanía después de un determinado tiempo.

E-1 Treaty Traders (Comerciantes por Tratado y Empleados Cualificado)

E-2 CNMI Investor (Extranjeros inversionistas a largo plazo en CNMI)

E-2 Treaty Investors (Inversionistas por Tratado y Empleados Cualificados)

E-3 Certain Specialty Occupation Professionals from Australia (Ciertos profesionales provenientes Australia con ocupaciones especiales)

H-1B Specialty Occupations and Fashion Models (Modelos para publicidad con méritos y aptitudes distinguidas)

H-2A Agricultural Workers (Trabajador Agrícola Temporal o por Estación)

H-2B Non-Agricultural Workers (Trabajador No Agrícola Temporal o Eventual)

H-3 Nonimmigrant Trainee (Aprendices que no sean de la rama médica o académica)

I Representatives of Foreign Media (Representantes de la prensa extranjera, la radio, el cine o de otros medios de información extranjeros)

L-1A Intracompany Transferee Executive or Manager (Personas transferidas dentro de una misma empresa en posiciones gerenciales o ejecutivas)

L-1B Intracompany Transferee Specialized Knowledge (Personas transferidas dentro de una misma empresa en posiciones que requieren conocimientos especializados)

O-1 Individuals with Extraordinary Ability or Achievement (Personas con aptitudes extraordinarias en las ciencias, las artes, la educación, los negocios, los deportes, producción de cine o televisión)

P-1A Internationally Recognized Athlete (Atletas reconocidos internacionalmente)

P-1B Member of Internationally Recognized Entertainment Group (Artistas reconocidos internacionalmente o miembros de un grupo artístico reconocido internacionalmente)

P-2 Performer or Group Performing under Reciprocal Exchange Program (Artista individual o que forma parte de un grupo que viene a presentarse, de conformidad con un programa de intercambio recíproco)

P-3 Artist or Entertainer Part of a Culturally Unique Program (Artista o Presentador, ya sea individual o de un grupo, que viene para actuar, enseñar o asesorar un programa cultural único)

Q Cultural Exchange (Personas que participan en un programa de intercambio cultural internacional con el propósito de proveer adiestramiento práctico, empleo y para compartir la historia, la cultura y las tradiciones del país de origen de la persona extranjera)

R-1 Temporary Religious Workers (Trabajadores Religiosos)

Visas laborales permanentes

Según información de la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos:

Employment-Based Immigration: First Preference EB-1 (Primera preferencia EB-1)

"Esta categoría se reserva para las personas con aptitudes extraordinarias en las ciencias, las artes, la educación, los negocios o los deportes; profesores o investigadores sobresalientes; y ejecutivos o personas con puestos de mánager de multinacionales", dice USCIS

Employment-Based Immigration: Second Preference EB-2 (Segunda preferencia EB-2)

Según USCIS: "Esta preferencia se reserva para las personas que sean profesionales y tengan títulos de posgrado o para las personas con aptitudes excepcionales en las artes, las ciencias o los negocios".

Employment-Based Immigration: Third Preference EB-3 (Tercera preferencia EB-2)

"Esta preferencia se reserva para los profesionales, trabajadores especializados y otros".

Employment-Based Immigration: Fourth Preference EB-4 (Cuarta preferencia EB-4)

"Esta preferencia se reserva para “inmigrantes especiales”, entre los cuales se incluyen ciertos trabajadores religiosos, empleados de puestos del servicio exterior de los EE.UU., personal retirado de organizaciones internacionales, extranjeros menores de edad que están bajo la protección de tribunales de los Estados Unidos y otros casos de extranjeros".

Employment-Based Immigration: Fifth Preference EB-5 (Quinta preferencia EB-5)

"Esta preferencia se reserva para los inversionistas de negocio que inviertan $1 millón o $500.000 (si la inversión se realiza en un área de empleo identificada) en una nueva empresa que emplee al menos 10 empleados de los EE.UU. a tiempo completo".

El sitio web de USCIS ofrece información detallada en español sobre cada opción.

¿Quiénes son elegibles para estas visas laborales?

La abogada de inmigración Noelia Ramos afirma que muchas personas que podrían ser elegibles para estas visas se autodescalifican por falta de información. Por eso, recomienda consultar a un especialista.

“Cada visa tiene sus propios requerimientos, hay desde extrema y especializada preparación hasta no preparación alguna. También conocidas como ‘skill’ and “non-skill”, explica.

Además, la mayoría de estas dan opciones para que el beneficiario pueda emigrar con sus familiares.

“Normalmente, los familiares inmediatos (esposos e hijos menores de 21 años) son derivados beneficiarios y obtienen un estatus también”, agrega Ramos.

Ramos indica que lo más importante es analizar cada caso para valorar las posibilidades y los retos y así enfrentarlos de la mejor manera.

“El abogado tiene que evaluar siempre factores como preparación académica, experiencia laboral, habilidad extraordinaria, etc. para poder recomendar opciones al solicitante. El otro factor es si se requiere patrocinador o no, no todos los solicitantes logran obtener patrocinio, y esto puede hacer el trámite más difícil”, dice la experta.

El tiempo es otra variable a tomar en cuenta. Los tiempos de procesamiento en algunos casos de visas laborales pueden llevar años.

Beneficios de la inmigración para EE.UU.

Estados Unidos necesita de este tipo de inmigrantes laborales. Por ejemplo, los expertos de las Academias de Ciencia, Ingeniería y Medicina del país alertaron en septiembre de 2022 sobre la urgencia de atraer y retener a los talentos extranjeros, debido a la competencia china en materia tecnológica.

Los expertos que asesoran al gobierno estadounidense en temas tecnológicos dejaron claro que para conservar las ventajas que se tiene en esa área sobre el gigante asiático era necesario mejorar la capacidad para "atraer, retener y apoyar a los trabajadores más talentosos del mundo de la ciencia, ingeniería e innovación".

Según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos, durante el año fiscal 2022 se otorgaron más de 55.000 visas de inmigración basadas en empleo, más del doble que las que se otorgaron en los dos años anteriores, ya que, debido a la pandemia de covid-19, las aprobaciones de visas de inmigración y los servicios relacionados mermaron considerablemente.

Hay quienes consideran que aún se necesitan mayores esfuerzos. El reporte de las academias agrega que en comparación con Estados Unidos, otros países donde también se habla inglés como Canadá, Australia y Reino Unido tienen sistemas más flexibles que premian las habilidades.

Costos de las visas

En muchas ocasiones, el reto más frecuente es el costo de un proceso de visa laboral. Según Ramos, estos pueden oscilar entre US$ 2.000 y US$ 11.000, sin incluir las tarifas que cobra USCIS, que dependen del tipo de visa que se esté solicitando.

La página web de USCIS también publica los costos de cada formulario que se requiere para cada visa. Un precio que para muchos vale la pena pagar si se toma en cuenta el abanico de oportunidades que se abre al emigrar.

Factores personales

Vogel agrega otros factores que para ella fueron importantes cuando decidió llegar a Estados Unidos.

“El proceso fue muy difícil, no por el proceso en sí, sino por todo lo que conlleva un cambio de país. Desde la parte emocional y psicológica hasta la logística de cambio. Sin embargo, es un proceso que volvería a hacer mil y una vez. Soy fiel creyente que lo que no te reta, no te transforma”, comenta.

Recientemente, Vogel informó a través de sus redes sociales que su trabajo ahora será representado por la prestigiosa galería de Miami Americas Collection.

Uno de sus mayores sueños es convertirse en una exponente del arte latinoamericano en las mejores plataformas internacionales, y esta nueva etapa promete agilizar el camino.

Dice amar y extrañar su país, pero por ahora su vida es aquí, en el que muchos consideran el país de las oportunidades, donde quiere aprovechar las puertas que se abren para su vida profesional y personal, después —dice— “solo Dios sabe lo que tiene preparado para nosotros”.